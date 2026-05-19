+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
अनुभूति :

रक्तिम अधर छ तिम्रो… !

फत्तेमान गाइरहेछन्, म सुनिरहेछु । प्रत्येक पटक सुन्दा म महसुस गर्छु अच्युतकृष्ण खरेल अझ धेरै कुरा भन्दैछन्, अझै धेरै अर्थ खुलाउँदै छन् !

0Comments
Shares
शून्य नयन शून्य नयन
२०८३ जेठ ३० गते १०:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लेखकले अच्युतकृष्ण खरेलद्वारा लिखित तथा फत्तेमानको स्वरमा रहेको \'रक्तिम अधर छ तिम्रो\' गीतप्रति आफ्नो गहिरो प्रेम व्यक्त गरेका छन्।

यतिबेला वातावरण एकदमै शान्त छ । पानीका थोपाहरू टपक–टपक खसिरहेका छन् किनभने भर्खरै मुसलधारे पानी रोकियो । तर पानी फेरि जतिबेला पनि पर्न सक्छ । प्रकृतिले यसरी भक्कुमार थर्काएपछि बिजुली कतै लुकेको छ । अझ आकाशमा गड्याङगुडुङ गर्दा झिल्के उज्यालोबाट बिजुली डराएको मैले प्रष्टसंग महसुस गरेको हुँ । जे होस्, यस रातमा न त अब उज्यालोको प्रदूषण बढी हुनेछ, न कोलाहलको चर्को स्वर बढ्नेछ ।

मेरो ठम्याइ के छ भने यसै रातमा मानिसहरूले जुनकीरी नाचेको धेरैपछि देख्नेछन् । मैले यति भनिसक्दा यसै रातमा लाटोकोसेरो धेरैपछि बाठो हुन सक्ने कुरा पनि पक्कै अनुमान गर्नु भयो होला । खैर, म यहाँ रातको चर्चा गर्न आएको होइन। आउनुस्, अब कुरोको चुरो मात्र नभई जुरो पनि नियालौँ ।

सोचौँ त, यस्तो हल्का चिसोचिसो वातावरणमा के गर्न सकिन्छ होला ? तपाईंहरू सोच्दै गर्नुस् म मेरो सुनाउँछु; म कुनै उदास कविता लेख्न सक्छु, कुनै नयाँ किताब पढ्न सक्छु, कोही जज नगरिहाल्ने साथीसँग ननभेज च्याट गर्न सक्छु । चिया-कफी पिउँदै कुनै साथीसँग भिडियो कलमा देशको अवस्थाबारे चर्चा गर्न सक्छु । सबैभन्दा सजिलो र प्रिय भनेको म मस्त निदाउन सक्छु ।

अरू साँझहरूको कुरा हुन्थ्यो भने, अरू दिन-रातहरूको कुरा हुन्थ्यो भने यी विकल्पहरूमध्ये म कुनै न कुनै छानिहाल्थेँ । तर आज होइन…! आज म गीत सुनी बस्नेछु । आज मेरो फिडमा जतिसुकै गीत झुल्किउँन, जतिसुकै राहगिरले ‘आदमी चुतिया हैं’ भनुन् , मलाई कुनै सरोकार हुने छैन । जगजित सिंह, नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, गुलाम अलि, भरत चौहान..! अहँ, आज कसैले नाकाम कोसिस नगरुन् मलाई वशमा गर्न । किनभने म अचेल एउटा गीतसँग प्रेममा परेको छु !

रक्तिम अधर छ तिम्रो, लाली नलाए हुन्छ
कालो नयन छ तिम्रो, गाजल नलाए हुन्छ

गीतको प्रेममा पर्नु मेरो निम्ति कुनै नौलो कुरा होइन । म थुप्रै पटक थुप्रै गीतसँग प्रेममा परेको छु । मेरो पछिल्लो प्रेम भनेको ‘रक्तिम अधर छ तिम्रो’ हो । यसरी पछिल्लो प्रेमको कुरा गर्दा मेरो अघिल्ला गीति–प्रेमिकाहरूलाई मैले चटक्कै छाडेको भने छैन । म अझै सुन्छु उनीहरूलाई; उस्तै प्रेमले, उस्तै लगावले । तर नयाँ भनेपछि यू नो ‘दिलमें कुछ कुछ होता हैं !’

अच्युत कृष्ण खरेलले लेखेको र फत्तेमानले गाएको यो गीत मनमोहक छ । मैले यो गीतलाई पहिलो पटक साक्षात्कार गरेको भर्खर होइन । पहिले पनि यो गीत मेरो हृदय-गल्लीबाट बारबार हिँडेको हो । मन-मस्तिष्कमा राम्रै छाप छोडेको यो गीतसँग यो समयमा आएर म प्रेममा परिहाल्छु जस्तो कहिल्यै लागेको थिएन । तर क्यार्न सकिन्छ र ! परिहालियो प्रेममा, लागिहाल्यो माया । अब तो जो होगा, देखा जाएगा !

संसारमा थोरै मात्र सुन्दर कुरा छन्, सुन्दरमा पनि आनन्दित कुरा अझै थोरै छन् । प्रेम यस्तै आनन्दित सुन्दर कुरा हो, गीत यस्तै सुन्दर आनन्दित कुरा हो । अब आफैँ सोच्नुस् , प्रेममा गीत जोडियो, अथवा गीतमा प्रेम जोडियो; यो भन्दा सुन्दर कुरा के होला ! यो भन्दा आनन्दित कुरा के होला !

मलाई अझै याद छ यो गीति–प्रेम सम्बन्धको सुरुवाती समय । रातको करिब एक बजे दूर-सुदूरका टिलपिल उज्यालो हेर्दै गर्दा युट्युबले मलाई सुझाएको गीत थियो । कस्तो सौम्य भाषा, कस्तो सुललित पुकार । मेरा कान हुँदै हृदयसम्म पुगेको यो गीत सुनेर म कुनै मैनबत्तिसरि पग्लिको थिएँ । कति सरल, कति कोमल !! मैले फेरि सुनेँ । फेरि पनि सुनेँ । सुनेको सुन्यै गरेँ । यो मेरो निम्ति अलिक नयाँ अनुभूति थियो । म कुनै गीत मन पर्दा धेरै चोटी सुन्छु, हरेक चोटी गीत सुन्दा त्यहीँ गीत सुन्छु । तर त्यसबेला त म यो सुन्नको निम्ति गीत सुनिरहेथेँ । बारम्बार यही एउटा मात्र गीत ! कुनै ध्यानीले सिद्धी पाउन बारम्बार जपेको मन्त्र जस्तो, कुनै पागलले केही सम्झिएर बारम्बार दोहोराएको शब्द जस्तो ।

यो जुनेली बढ्दो रातमा लाग्छ;

फत्तेमान गाइरहेछन्, म सुनिरहेछु । प्रत्येक पटक सुन्दा म महसुस गर्छु अच्युतकृष्ण खरेल अझ धेरै कुरा भन्दैछन्, अझै धेरै अर्थ खुलाउँदै छन् ! मेरा प्रत्येक दोहोराइमा अच्युतकृष्ण उही गीत लेख्दैछन्, तर भावलाई अझ गहिरो बनाउँदै छन् । फत्तेमानले एउटा पकवान्, फरक–फरक शिल्पी प्रयोग गरेर तयार गरेजस्तो हरेकपल्टमा म आनन्दको नयाँ आयाम प्रवेश गरिरहेछु । यो कस्तो दिव्य अनुभूति । मानौँ म आमाको काखमा वर्षौंपछि फेरि निदाएको छु । मानौँ बाबाको काँधमा चढेर आफू अग्लो हुनुको खुसीले म मखलेल छु । अथवा प्रेमिका मलाई मेरो आँत हरहर हुने किसिमले स्पर्श गरिरहेकी छिन् , र म उनको प्रत्येक स्पर्शमा धेरै प्रेमले, थोरै लाजले र अथाह आननन्दले दोब्रिरहेछु । अहो ! म कुनै गीतसँग पनि यसरी बौलाहा–प्रेम गरिरहेछु ।

एउटा गीतलाई सुन्दर मान्न सकिने आधारहरू के-के हुन सक्छन् ! शब्द ? सङ्गीत ? स्वर ? श्रोता ? ; अरु के के ?

खैर ,

मैले बुझिनँ भाका, कैयन् उपाय लाएँ
अड्कल सकिनँ काट्न, धेरै विचार लाएँ

यही गीतका हरफहरू हुन् यी, जो मेरो अवस्थालाई एकदमै गहिराइमा बुझेर सटिक निचोडमा व्यक्त गरिरहेछन् । म गीतका प्राविधिक कुरा जान्दिनँ , किन फत्तेमान कहिले शब्द तन्काउँछन्, कहिले हतार गरेर कुनै पंक्ति नै एकैसासमा सक्न खोज्छन् ! किन शब्द दोहोराउँछन्, म बुझ्दिनँ तर केही नबुझेर पनि धेरै थोक बुझे जस्तो अनुभव हुन्छ मलाई । यो गीतले मलाई छुट्टै वातावरणमा पुर्याउँछ । थाहा छ यो कालो अँध्यारोमा केही देख्न सक्दिनँ म । तर मेरा आँखैअघि पुतलीहरू नाचेको प्रतीत हुन्छ । यो गीतका धुन गुञ्जनेबित्तिकै मानौँ कुनै वनफूलका वासना बतासको बहाना पारेर मसम्म आइपुग्छ । मानौँ मलाई छातीको कुनै कुनामा मिठो काउकुती लाग्छ !

विन्ती म लाटोलाई भाषा सजिलो बोल
टम्मै मिलेका ओठ संकोच नमानी खोल

एक सम्मोहित आग्रह, जस्तो कि ओठबाट अमृतवाणी निस्किने छ र त्यसलाई कुनै सन्दुकमा रुमालभित्र लुकाएर राख्नु छ । लाग्छ, यो क्षणमा बोल्नु जरुरी छ । मनका गुफामा केही तातो गुनासा छन् । जसलाई व्यक्त गर्नु यस क्षणका निम्ति एकदमै आवश्यक छ । सायद आजै, अहिलै बोलिएन भने अब कहिल्यै बोलिने छैन ।

मेरै कानले मात्र सुन्ने गरी जबजब म यी गीत गुनगुनाउँछु । लाग्छ म पहाडको कुनै डाँडामा गाईबाख्रा चराउँदै छु । जहाँ कुनै नवयुवतीसँग मेरो देउरालीमा भेट भएको छ । आभाले भरिपूर्ण उनी मलाई सिम्रिक टिपिदेऊ, लाली लगाउन मन छ भन्छिन् । फूल सिउरिदेऊ, मलाई सुन्दर–सजावटको रहर छ भन्छिन् । तर…

तर म मान्छु उनका ठूला काला आँखामा गाजल थप्नु भनेको प्रकृतिमाथि अनावश्यक कृत्रिमता थप्नु हो । पहिलैदेखिको रक्तिम ओठमा लाली लाउनु भनेको चम्किलो सुनमा पहेँलो जलप थप्नु हो, जुन नथप्दैमा पनि रत्तिभर फरक पर्दैन । म त चाहन्छु, उनी बोलुन्, बोलिरहुन् । नदीको सुस्केरासरि, चराको चिरबिराहट जसरी । कुनै झरनामा जस्तो अद्‍भूत आनन्द ओर्लिरहोस् उनको ओठबाट ।

फेरि यही गीत सुन्दा म कहिले क्याफेमा पुग्छु, जहाँ उनी कफी पिएर भर्खर मलाई प्रेमिल कविता सुनाउन थालेकी छिन् । म थाहा पाउँदिन, उनको कविताको काबिलियत् हो या कफीको क्याफिन कडा हो; म निद्रालाई बिदाइ गर्छु तर फरक किसिमको स्वप्नलाई स्वागत गर्न थाल्छु । मैले भनिहालेँ, यी रातमा यो गीत प्रत्येक पटक सुनेर म आनन्दको अनेक आयाम अँगालिरहन्छु ।

यतिबेला जून आफ्नो उच्चतम् प्रकाश देखाउँदै छ । गीत बजिरहेकै छ । फत्तेमानको स्वरमा थकानको कत्ति पनि चिह्नहरू महसुस गर्न सकिँदैन। बिस्तारै कतैबाट मन्द-मन्द हावा चल्न थाल्छ । रुखका पात हल्लिएको आवाज अलि बढी नै यत्न गरे मात्र सुनिन्छ । यता मेरा आँखा लोलाउन सुरु गर्दै छन् । बत्तीको अत्तोपत्तो छैन तर फत्तेमानलाई कुनै चिन्ता छैन ।

रात अझै पनि चिसो-चिसो छ र मेरो मुटु यही गीति-प्रेमको कारण अझै न्यानो छ । यो मनको तातो र शरीरको चिसोको घर्षणले गर्दा अब देखिने स्वप्न, अब सुनिने आवाज झनझन प्रिय हुँदैछन् । म मेरो गीति-प्रेमिकालाई छातीमा एकअर्काको सास प्रष्ट सुनिने गरी टाँसेर भन्दैछु-

रक्तिम अधर छ तिम्रो, लालि नलाए हुन्छ
कालो नयन छ तिम्रो, गाजल नलाए हुन्छ !!!

सप्ताहान्त
रक्तिम अधर छ तिम्रो… !

रक्तिम अधर छ तिम्रो… !
भावना, मायाको आगो, सलसल कर्णाली अनि अरू

भावना, मायाको आगो, सलसल कर्णाली अनि अरू
कुटा बिचको समुद्री छालमा सगरमाथाको छवि

कुटा बिचको समुद्री छालमा सगरमाथाको छवि
डान्स, नेपाल, डान्स !

डान्स, नेपाल, डान्स !
स्थानीयको पसिनाले जोडेको ‘कालो दह, सेतो दह’ पदमार्ग

स्थानीयको पसिनाले जोडेको ‘कालो दह, सेतो दह’ पदमार्ग
अन्नपूर्ण आरोहण उत्सवमा खुल्यो श्रीमञ्ज्याङ लामागाउँको आतिथ्य

अन्नपूर्ण आरोहण उत्सवमा खुल्यो श्रीमञ्ज्याङ लामागाउँको आतिथ्य
नेपालमा सिभिक सेन्स छैन रे !

नेपालमा सिभिक सेन्स छैन रे !
हरिया पाखामा सुनौलो सपना : अलैँचीले फेरिंँदै गाउँको मुहार

हरिया पाखामा सुनौलो सपना : अलैँचीले फेरिंँदै गाउँको मुहार
महिलालाई आकर्षित गर्ने जङ्गबहादुरको त्यो जुक्ति

महिलालाई आकर्षित गर्ने जङ्गबहादुरको त्यो जुक्ति
ठमेलमा गुञ्जिने गन्धर्व बाबु-छोरी

ठमेलमा गुञ्जिने गन्धर्व बाबु-छोरी
सगरमाथा आधार शिविरको रोमाञ्चक यात्रा

सगरमाथा आधार शिविरको रोमाञ्चक यात्रा
ढल्यो भोजपुरको सयवृक्ष, रैथाने सभ्यता उठाउने चुनौती

ढल्यो भोजपुरको सयवृक्ष, रैथाने सभ्यता उठाउने चुनौती
अँध्यारो रात नयन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा बागमती नेतृत्वको लागि अघोषित प्यानल

रास्वपा बागमती नेतृत्वको लागि अघोषित प्यानल
चितवनको इच्छाकामना आधारभूत अस्पताल निर्माण चालु आर्थिक वर्षभित्रै सकिने

चितवनको इच्छाकामना आधारभूत अस्पताल निर्माण चालु आर्थिक वर्षभित्रै सकिने
आउँदो हप्ता पश्चिम तराईमा गर्मी बढ्ने, पूर्वमा पानी पर्ने

आउँदो हप्ता पश्चिम तराईमा गर्मी बढ्ने, पूर्वमा पानी पर्ने
सहमति नभए ‘हेभिवेट’ नेताहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै बाहिरिने

सहमति नभए ‘हेभिवेट’ नेताहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै बाहिरिने
अमेजनका डाटा सेन्टरहरूले एकै वर्षमा प्रयोग गरे साढे ९ अर्ब लिटर पानी

अमेजनका डाटा सेन्टरहरूले एकै वर्षमा प्रयोग गरे साढे ९ अर्ब लिटर पानी
सेफ सन्तोष साह पक्राउ

सेफ सन्तोष साह पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो
सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित