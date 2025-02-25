नेदरल्यान्ड्स भर्सेस् जापान : प्लेयर्स टु वाच

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'एफ' अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स र जापानबीच अमेरिकाको डलास स्टेडियममा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
- नियमित कप्तान वातारु एन्डो चोटका कारण बाहिरिएपछि डिफेन्डर को इताकुरालाई जापानको नयाँ कप्तान चयन गरिएको छ ।
- नेदरल्यान्ड्सका कप्तान भर्जिल भान डाइक र जापानी विङ्गर टाकेफुसा कुबो मैदानमा मुख्य म्याच-विनर साबित हुन सक्ने खेलाडी हुन् ।
३१ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एफ’ अन्तर्गतको निकै रोमाञ्चक र प्रतिक्षित खेलमा युरोपेली पावरहाउस नेदरल्यान्ड्स (ओरेन्ज) र एसियाली विशाल शक्ति राष्ट्र जापान (सामुराई ब्लु) टेक्ससको डलास स्टेडियममा आमनेसामने हुँदैछन् ।
प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानको नेतृत्वमा रहेको डच टोली ऐतिहासिक रूपमा पहिलो विश्वकप उपाधि जित्ने अभियानको बलियो सुरुवात गर्न चाहन्छ ।
अर्कोतर्फ, कतार विश्वकप २०२२ मा जर्मनी र स्पेन जस्ता महारथीहरूलाई हराएर विश्वलाई चकित पारेको जापान यसपटक अझ ठूलो इतिहास रच्ने दाउमा छ ।
मैदानमा म्याच-विनर साबित हुन सक्ने दुवै टोलीका मुख्य खेलाडीहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
नेदरल्यान्ड्स्
भर्जिल भान डाइक (डिफेन्डर) : नेदरल्यान्ड्सका कप्तान तथा रक्षापङ्क्तिका प्रमुख खम्बा भर्जिल भान डाइक इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको प्रतिष्ठित क्लब लिभरपुल एफसीका मुख्य डिफेन्डर हुन् । ३४ वर्ष पुगिसकेका भान डाइक विश्व फुटबलकै सबैभन्दा प्रभावशाली डिफेन्डरमध्ये एक मानिन्छन् । उनले देशका लागि महत्वपूर्ण प्रतियोगिताहरूमा डिफेन्सको कमाण्ड सम्हाल्दै कप्तानी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । उनको ६ फिट ५ इन्चको अग्लो शारीरिक उचाइ, अद्वितीय नेतृत्व क्षमता, उत्कृष्ट ‘एरियल एबिलिटी’ (हवाई बलमा पकड) र पासहरू काट्ने खुबी जापानका तीव्र गतिका फरवार्डहरूलाई रोक्न र डच रक्षापङ्क्तिलाई चट्टान जस्तै मजबुत राख्न सबैभन्दा निर्णायक हुनेछ ।
फ्रेन्की डे योङ (मिडफिल्डर) : डच मिडफिल्डका मुख्य इन्जिन फ्रेन्की डे योङ स्पेनिस जायन्ट बार्सिलोना बाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन् । २९ वर्षीय डे योङसँग मैदानको मध्यभागमा विपक्षीको कडा दबाबका बीच पनि सहजै बल नियन्त्रणमा राख्ने र खेलको लयलाई आफ्नो इसारामा सञ्चालन गर्ने अद्भुत क्षमता छ । राष्ट्रिय टोलीका लागि मुख्य प्लेमेकरको भूमिका निभाउने उनले डिफेन्सबाट बल मागेर आक्रामक विङ्गर र फरवार्डहरूका लागि सटिक र सिर्जनशील ‘थ्रु-पास’हरू निकाल्नेछन् । जापानको निकै अनुशासित मिडफिल्ड विरुद्ध डच टोलीको पकड कायम राख्न उनको प्रदर्शन मुख्य कडी बन्नेछ ।
कोडी गाक्पो (फरवार्ड) : नेदरल्यान्ड्सको आक्रामक पङ्क्तिका सबैभन्दा खतरनाक हतियार कोडी गाक्पो पनि प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुल एफसीमा आबद्ध छन् । कतार विश्वकप २०२२ मा लगातार तीन समूह चरणका खेलहरूमा गोल गरेर विश्वभर सनसनी मच्चाएका २७ वर्षीय गाक्पो ठूला प्रतियोगिताहरूमा चम्किने खेलाडी हुन् । बायाँ विङ्ग्सबाट तीव्र गतिमा बल दौडाउँदै डिफेन्डरहरूलाई बिट गरेर भित्र काट्ने (कट-इन) र दायाँ खुट्टाले सटिक प्रहार गर्ने उनको शैली जापानी डिफेन्सका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ ।
जापान
टाकेफुसा कुबो (विङ्गर) : जापानी फुटबलका सबैभन्दा सिर्जनशील र विष्फोटक युवा स्टार टाकेफुसा कुबो स्पेनिस ला लिगा क्लब रियल सासिडाड का मुख्य खेलाडी हुन् । ‘जापानी मेस्सी’ को उपनामले समेत चिनिने २५ वर्षीय कुबो राष्ट्रिय टोलीको आक्रमणको मुख्य मेरुदण्ड हुन् । मैदानको दायाँ भाग र मध्यभागमा उनको अविश्वसनीय ड्रिब्लिङ गति, सानो ठाउँमा पनि डिफेन्डरहरूलाई अलमल्याउन सक्ने कला र उत्कृष्ट भिजनको सहयोगले उनले नेदरल्यान्ड्सको बलियो रक्षापङ्क्तिमा प्वाल पार्दै आफ्ना फरवार्डहरूका लागि गोलको सुनौलो अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन् ।
को इताकुरा (डिफेन्डर) : नियमित कप्तान वातारु एन्डो चोटका कारण बाहिरिएपछि २९ वर्षीय स्टार डिफेन्डर को इताकुरालाई आधिकारिक रूपमा जापानको नयाँ कप्तान चयन गरिएको छ । देशका लागि ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका इताकुराले यसअघि मार्च २०२६ को किरिन च्यालेन्ज कपमा पनि टोलीको कप्तानी गरिसकेका छन् । नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको यो ओपनिङ म्याचमा रक्षापङ्क्ति सम्हाल्दै टोलीको नेतृत्व गर्ने र एन्डोको अभावमा मैदानभित्र सामुराई ब्लुलाई मानसिक र रणनीतिक रूपमा एकताबद्ध राख्ने सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी कप्तान इताकुराकै काँधमा हुनेछ ।
अयासे उएडा (स्ट्राइकर) : जापानी आक्रामक पङ्क्तिका मुख्य गोलकर्ता अयासे उएडा डच क्लब फेयेनर्ड बाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन्, जसका कारण उनलाई डच डिफेन्डरहरूको खेल शैलीबारे राम्रो ज्ञान छ । विश्वकप छनोट खेलहरूमा जापानका लागि सर्वाधिक गोल गर्दै टोलीलाई विश्वकपमा छनोट गराउन नायक बनेका २७ वर्षीय उएडा दुवै खुट्टाले शक्तिशाली फिनिसिङ गर्न सक्ने क्षमता भएका स्ट्राइकर हुन् । उनको खेलशैली भर्जिल भान डाइक नेतृत्वको डिफेन्सका लागि खतरनाक साबित हुन सक्छ ।
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