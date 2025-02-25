स्वीडेन भर्सेस् ट्युनिसिया : प्लेयर्स टु वाच

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'एफ' अन्तर्गत मेक्सिकोको मोन्टेरे रङ्गशालामा स्वीडेन र ट्युनिसिया आमनेसामने हुँदैछन् ।
- सन् २०१८ को विश्वकपछि पहिलो पटक विश्वकपमा फर्किएको स्वीडेन आफ्ना विष्फोटक फरवार्डहरूको बलमा आक्रामक खेल प्रदर्शन गर्न चाहन्छ ।
- विश्वकप छनोटका १० खेलमा एउटै गोल नखाई इतिहास रचेको ट्युनिसिया आफ्नो बलियो रक्षात्मक रणनीतिसहित स्वीडेनलाई रोक्ने दाउमा छ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एफ’ अन्तर्गत मेक्सिकोको मोन्टेरे रङ्गशालामा युरोपेली टोली स्वीडेन र अफ्रिकी राष्ट्र ट्युनिसिया आमनेसामने हुँदैछन् ।
रूसमा भएको सन् २०१८ को विश्वकपपछि पहिलो पटक विश्वकपको मञ्चमा फर्किएको स्वीडेन आफ्ना विष्फोटक फरवार्डहरूको बलमा आक्रामक सुरुवात गर्न चाहन्छ ।
अर्कोतर्फ, विश्वकप छनोटका १० खेलमा एउटै पनि गोल नखाई इतिहास रचेको र बलियो रक्षात्मक संरचना बोकेको ट्युनिसिया युरोपेली टोलीलाई रोक्ने दाउमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद तथ्याङ्क र टोलीहरूको आधिकारिक विवरणका आधारमा यस खेलको नतिजा बदल्न सक्ने दुवै टोलीका ६ मुख्य खेलाडीहरूको विवरण यसप्रकार छ ।
स्वीडेन
भिक्टर ग्योकेरेस (स्ट्राइकर) : विश्व फुटबलका हालका सबैभन्दा खोजिएका र विष्फोटक स्ट्राइकरमध्येका एक भिक्टर ग्योकेरेस प्रिमियर लिग च्याम्पियन आर्सनलका खेलाडी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा स्वीडेनका लागि हालैका खेलहरूमा सानदार प्रदर्शन गरिरहेका २८ वर्षीय ग्योकेरेस टोलीको आक्रमणका मुख्य हतियार हुन् । उनको अद्वितीय शारीरिक शक्ति, गति, र बक्सभित्र घातक फिनिसिङ गर्न सक्ने अचुक कला ट्युनिसियाको ‘अपरिजित’ डिफेन्सलाई तोड्न स्वीडेनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ ।
एलेक्जेन्डर इसाक (फरवार्ड) : इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष क्लब न्यूक्यासल युनाइटेडका स्टार फरवार्ड अलेक्ज्याण्डर इसाक स्वीडेनका अर्का विश्वस्तरीय फरवार्ड हुन् । देशका लागि ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका २६ वर्षीय इसाकसँग ड्रिब्लिङ गति र उत्कृष्ट प्राविधिक कौशल छ । ग्योकेरेसासँग मैदानभित्र उनको साझेदारी र विङ्ग्स वा मध्यभागबाट रक्षापङ्क्ति चिरेर छिर्ने क्षमता ट्युनिसियाका डिफेन्डरहरूका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ ।
इसाक हिएन (डिफेन्डर) : इटालीको क्लब एटलान्टा बीसीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने इसाक हिएन स्वीडेनको रक्षापङ्क्तिका प्रमुख खेलाडी हुन् । हालै एटलान्टालाई युरोपेली मञ्चमा बलियो स्थान दिलाउन डिफेन्समा नायक बनेका २७ वर्षीय हिएन राष्ट्रिय टोलीका भरपर्दा सेन्टर-ब्याक हुन् । उनको उत्कृष्ट शारीरिक उचाइ, कडा ट्याकल र ‘एरियल एबिलिटी’ ले ट्युनिसियाका काउन्टर अट्याकहरूलाई निस्तेज पार्न स्वीडेनलाई रक्षात्मक स्थिरता दिनेछ ।
ट्युनिसिया
इल्यास सखिरी (मिडफिल्डर) : ट्युनिसिया राष्ट्रिय टोलीका कप्तान तथा मिडफिल्डका मुख्य खम्बा इल्यास सखिरी जर्मन बुन्डेसलिगा क्लब आईन्ट्राक्ट फ्रान्कफर्टका भरपर्दा खेलाडी हुन् । देशका लागि ६० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका ३१ वर्षीय सखिरीसँग विश्वकपको ठूलो अनुभव छ । रक्षापङ्क्तिको ठीक अगाडि बसेर विपक्षीका आक्रमणलाई मिडफिल्डमै ध्वस्त पार्ने, बल खोस्ने र खेलको लय नियन्त्रण गर्ने उनको रणनीतिक कला स्वीडेनका विष्फोटक फरवार्डहरूलाई रोक्न ट्युनिसियाको प्रमुख हतियार बन्नेछ ।
हन्निबल मेजब्री (मिडफिल्डर) : इङ्ग्लिस क्लब बर्नली एफसीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने प्रतिभावान मिडफिल्डर हन्निबल मेजब्री ट्युनिसियाको टोलीका सबैभन्दा आक्रामक र रचनात्मक इन्जिन हुन् । म्यानचेस्टर युनाइटेडका यी पूर्व खेलाडीसँग अद्भुत ऊर्जा, उत्कृष्ट ड्रिब्लिङ र मैदानको मध्यभागबाट खेललाई तीव्रता दिने क्षमता छ । डिफेन्सबाट बल खोसेर काउन्टर अट्याकमा आफ्ना फरवार्डहरूका लागि ‘थ्रु-पास’ निकाल्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रशिक्षक साब्री लामुछीले उनकै काँधमा सुम्पिएका छन् ।
मोन्टासार ताल्बी (डिफेन्डर) : फ्रान्सेली क्लब एफसी लोरिएन्टका मुख्य सेन्टर-ब्याक मोन्टासार ताल्बी ट्युनिसियाको ‘अभेद्य’ रक्षापङ्क्तिका मेरुदण्ड हुन् । कतार विश्वकप २०२२ मा सबै खेलहरू खेल्दै उत्कृष्ट डिफेन्स गरेका २८ वर्षीय ताल्बी ट्युनिसियाको छनोट चरणमा एउटै पनि गोल नखानी विश्वकप पुग्ने कीर्तिमानी यात्राका नायक हुन् । स्वीडेनका विश्वस्तरीय स्ट्राइकरहरू भन्तर ग्योकेरेस र इसाकलाई पेनाल्टी बक्सभित्र नियन्त्रणमा राख्ने मुख्य र कठिन जिम्मेवारी ताल्बीकै हुनेछ ।
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