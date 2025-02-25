आइभरी कोस्ट र इक्वेडरबीचको खेलमा चम्किन सक्ने खेलाडीहरू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत आइभरी कोस्ट र इक्वेडर पहिलो पटक आमनेसामने हुँदैछन् ।
- आइभरी कोस्टका लागि कप्तान फ्र्याङ्क केसी, अमाद डियालो र यान डियोमान्डे प्रमुख खेलाडीका रूपमा मैदान उत्रनेछन् ।
- इक्वेडरको रक्षापङ्क्ति विलियन पाकोले सम्हाल्नेछन् भने टोलीको नेतृत्व ६ गोल गरेका कप्तान एन्नर भ्यालेन्सियाले गर्नेछन् ।
फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘इ’ अन्तर्गत पेनसिलभेनियाको फिलाडेल्फिया रङ्गशालामा अफ्रिकी पावरहाउस आइभरी कोस्ट र दक्षिण अमेरिकी रक्षात्मक पर्खाल मानिने इक्वेडर पहिलो पटक आमनेसामने हुँदैछन् ।
१२ वर्षको लामो प्रतीक्षापछि विश्वकपमा फर्किएको र हालै मैत्रीपूर्ण खेलमा फ्रान्सलाई २-१ ले हराएर उच्च मनोबलमा रहेको आइभरी कोस्ट र दक्षिण अमेरिकी छनोट खेलहरूमा १८ मध्ये १३ खेलमा ‘क्लिन शिट’ राख्न सफल इक्वेडरबीचको यो खेल निकै रणनीतिक हुनेछ ।
फिफा र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद तथ्याङ्क संस्था हूस्र्कोडको आधिकारिक प्रतिवेदनका आधारमा खेल परिवर्तन गर्न सक्ने दुवै टोलीका ६ मुख्य खेलाडीहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका छौं ।
आइभरी कोस्ट
फ्र्याङ्क केसी (मिडफिल्डर) : आइभरी कोस्टका कप्तान तथा मिडफिल्डका कमाण्डर फ्र्याङ्क केसी साउदी प्रो लिग क्लब अल-अहलीमा आबद्ध छन् । सन् २०२३ को अफ्रिका कप अफ नेसन्सको उपाधि जिताउन नायक बनेका केसी राष्ट्रिय टोलीको मुटु हुन् । खेलको मध्यभागमा बल खोस्ने, रक्षापङ्क्तिलाई सुरक्षा दिने र बक्स-टु-बक्स दौडिएर आक्रमण बुन्ने उनको कला विश्वस्तरीय छ । इक्वेडरको बलियो मिडफिल्ड विरुद्ध खेलमा नियन्त्रण कायम राख्न कप्तान केसीको प्रदर्शन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
अमाद डियालो (फरवार्ड) : इङ्ग्लिस जायन्ट म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने तीव्र गतिका विङ्गर अमाद डियालो हाल आइभरी कोस्टको आक्रमणका सबैभन्दा विष्फोटक हतियार हुन् । हालै फ्रान्स विरुद्धको २-१ को ऐतिहासिक जितमा निर्णायक गोल गरेर उच्च फर्ममा रहेका डियालोसँग मैदानको विङ्ग्सबाट रक्षापङ्क्ति चिर्ने र ‘वान-अन-वान’ मा डिफेन्डरहरूलाई अलमल्याउने अद्भुत क्षमता छ । उनको यही गतिले इक्वेडरको निकै कडा डिफेन्सलाई समस्यामा पार्न सक्छ ।
यान डियोमान्डे (फरवार्ड) : जर्मन बुन्डेसलिगाको २०२५/२६ सिजनमा आरबी लेइप्सिगका लागि उत्कृष्ट सनसनी मच्चाएका १९ वर्षीय युवा स्ट्राइकर यान डियोमान्डे आइभरी कोस्टको आक्रामक पङ्क्तिका नयाँ नक्षत्र हुन् । प्रशिक्षक इमर्स फाएले विश्वकपको मुख्य फरवार्डका रूपमा विश्वास गरेका डियोमान्डे बक्सभित्र चलाखीपूर्ण दौडाइ र शक्तिशाली फिनिसिङका लागि चिनिन्छन् । सेबास्टियन हालेर टोलीमा नरहेको अवस्थामा आइभरी कोस्टलाई गोल दिलाउने मुख्य जिम्मेवारी यिनकै काँधमा हुनेछ ।
इक्वेडर
मोइसेस काइसेडो (मिडफिल्डर) : इक्वेडर राष्ट्रिय टोलीका मुख्य खम्बा मोइसेस काइसेडो इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब चेल्सी एफसीका मुख्य मिडफिल्ड इन्जिन हुन् । विश्वकै उत्कृष्ट डिफेन्सिभ मिडफिल्डरमध्ये एक मानिने काइसेडो हालै चेल्सीलाई फिफा क्लब विश्वकप २०२५ को च्याम्पियन बनाउन नायक बनेका थिए । विपक्षीको आक्रमणलाई मिडफिल्डमै ध्वस्त पार्ने र कडा ट्याकलका साथ खेलको लय आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उनको आक्रामक शैली आइभरी कोस्टका विङ्गरहरूलाई रोक्न मुख्य हतियार बन्नेछ ।
विलियन पाको (डिफेन्डर) : फ्रेन्च लिग तथा युरोपियन च्याम्पियन पेरिस सेन्ट-जर्मेन (पीएसजी) का मुख्य सेन्टर-ब्याक विलियन पाको इक्वेडरको रक्षापङ्क्तिका प्रमुख खम्बा हुन् । हालै पीएसजीलाई युईएफए च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन डिफेन्समा नायक बनेका पाको शारीरिक रूपमा निकै बलिया र तीव्र गतिका डिफेन्डर हुन् । आइभरी कोस्टका जुझारू युवा फरवार्ड यान डियोमान्डे र अमाद डियालोलाई पेनाल्टी बक्स नजिक पस्न नदिने मुख्य रणनीतिक जिम्मेवारी पाकोकै हुनेछ ।
एन्नर भ्यालेन्सिया (स्ट्राइकर) : इक्वेडरका ऐतिहासिक कप्तान तथा फिफा विश्वकप इतिहासमै टोलीका लागि सर्वाधिक ६ गोल गरिसकेका लेजेन्डरी स्ट्राइकर एन्नर भ्यालेन्सिया मेक्सिकन क्लब पाचुकाका मुख्य खेलाडी हुन् । आफ्नो करियरको तेस्रो विश्वकप खेलिरहेका ३६ वर्षीय भेट्रान भ्यालेन्सियासँग ठूला प्रतियोगिताको दबाब झेल्ने अद्भुत अनुभव छ । बक्सभित्र मौकाको फाइदा उठाउन र क्रसहरूमा उत्कृष्ट हेडमार्फत गोल निकाल्न उनी माहिर छन् ।
(नोट: आइभरी कोस्टका डिफेन्डर क्लेमेन्ट आकपा चोटका कारण बाहिरिएका छन् भने इक्वेडरका विङ्गर जोन येबोआ र गोन्जालो प्लाटा पनि सुरुवाती खेलमा टोली बाहिर रहनेछन्।)
प्रतिक्रिया 4