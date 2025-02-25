आइभोरी कोस्ट भर्सेस् इक्वेडर : दुई बलिया डिफेन्सबीचको टक्कर

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत आइभोरी कोस्ट र इक्वेडरबिचको खेल नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान ४:४५ बजे फिलाडेल्फियामा शुरू हुँदैछ ।
- सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल इतिहासमा यी दुई टोलीबिच यो नै पहिलो आधिकारिक भेट हो ।
- आइभोरी कोस्टका डिफेन्डर एभान एनडिका चोटका कारण खेल्ने छैनन् भने इक्वेडरका केन्द्री पाइज मैदान फर्किने तयारीमा छन् ।
फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘इ’ अन्तर्गत आइभोरी कोस्ट र इक्वेडरबिच फिलाडेल्फिया स्टेडियममा निकै रोमाञ्चक भिडन्त हुँदैछ ।
नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान ४:४५ बजे (जुन १५) सुरु हुने यो खेल समूहको दोस्रो स्थान हासिल गर्दै नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन दुवै टोलीका लागि निर्णायक मानिएको छ ।
यो खेल नै सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल इतिहासमा यी दुई टोलीबीचको पहिलो आधिकारिक भेट हो । यी दुई देशबिच सिनियर टोलीको तहमा कुनै पनि मैत्रीपूर्ण खेल वा आधिकारिक प्रतियोगितामा सामना भएको छैन ।
पछिल्लो लय र रक्षात्मक तथ्याङ्कलाई हेर्दा यो खेल विश्वकपकै सबैभन्दा बलियो डिफेन्स भएका दुई टोलीबिचको टक्कर हुने निश्चित छ । दुवै टोली निकै सन्तुलित र मजबुत रक्षापङ्क्तिका साथ मैदान उत्रँदै छन् ।
दक्षिण अमेरिकी छनोटमा अर्जेन्टिना र ब्राजिल जस्ता पावरहाउससँग भिड्दै इक्वेडरले १८ खेलमा मात्र ५ गोल बेहोरेको थियो । टोलीको रक्षापङ्क्ति पिएरो हिकापिए र विलियन पाको जस्ता च्याम्पियन्स लिग फाइनल खेलेका युवा डिफेन्डरहरूले सम्हालेका छन् । मिडफिल्डमा चेल्सीका महँगा स्टार मोइसेस काइसेडोले कडा सुरक्षा प्रदान गर्नेछन् ।
यस्तै आइभोरी कोस्टले पनि आफ्ना १० वटा विश्वकप छनोट खेलहरूमा एक गोल पनि नबेहोरी १० वटै क्लिन सिट राखेको रेकर्ड छ । भर्खरै मैत्रीपूर्ण खेलमा फ्रान्सलाई २-१ ले हराएर टोली उच्च मनोबलमा छ । अमाद डियालो र यान डियोमान्डे सम्मिलित उनीहरूको आक्रमण पंक्ति निकै धारिलो मानिन्छ ।
रणनीतिक रूपमा इक्वेडरले ४-२-३-१ को फर्मेसनमा अनुभवी स्ट्राइकर एनेर भ्यालेन्सियालाई अगाडि बढाउनेछ भने आइभोरी कोस्टले ४-३-३ को आक्रामक ढाँचा प्रयोग गर्ने देखिन्छ ।
आइभोरी कोस्टका मुख्य सेन्टर ब्याक एभान एनडिका चोटका कारण यो खेलमा उपलब्ध हुने छैनन्। इक्वेडरका युवा सनसनी केन्द्री पाइज भने सामान्य चोटको शङ्कापछि टोलीमा फर्कने तयारीमा छन् ।
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