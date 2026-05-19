गण्डकीमा वन वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब २१ करोड, प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा जोड

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- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
- आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
- विनियोजित बजेटबाट प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र जडीबुटी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सोमबार प्रदेशसमाभा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ ।
वन क्षेत्रको विकास र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई सरकारले महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ । बजेटमा वातावरण संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको मन्त्री शेरचनले बताए ।
मन्त्री शेरचनले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए । प्रदेशको प्राकृतिक सुन्दरता जोगाउँदै वन पैदावारको समुचित उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
मन्त्री शेरचनले वन र वातावरणको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्ने बताए । उनले यो क्षेत्रको बजेटलाई नतिजामुखी ढंगले कार्यान्वयन गरिने बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत जैविक विविधता संरक्षण र जडीबुटी प्रवर्द्धनका कामहरु समेत हुनेछन् ।
वन क्षेत्रलाई आयआर्जनको माध्यम बनाइने समेत बताए । उनले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि वनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र उद्धारका कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको छ । उनले सबै क्षेत्रको समन्वयमा यो बजेट सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
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