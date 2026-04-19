गण्डकीमा करारका कर्मचारीलाई स्थायी सहर महँगी भत्ता

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- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि करारका कर्मचारीलाई पनि स्थायी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
- आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बजेट वक्तव्यमार्फत संघीय सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेशका कर्मचारीको समेत तलब वृद्धि हुने जानकारी दिए ।
१ असार, पोखरा गण्डकी प्रदेश सरकारले करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री शेरचनले महँगी भत्ता स्थायी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सरहको हुने समेत बताए । संघीय सरकारले बढाएको तलब वृद्धिअनुसार प्रदेशका कर्मचारीको पनि तलब वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
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