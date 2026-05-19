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डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्ताव :

रास्वपा उदारवादमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी (पूर्णपाठ)

जसको प्रस्तावनामा उनले रास्वपालाई ‘उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’ भनेर परिचय दिएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १९:३५

९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार चलिरहेको बन्द सत्रमा ८ पृष्ठ लामो प्रस्तावना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जसको प्रस्तावनामा उनले रास्वपालाई ‘उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’ भनेर परिचय दिएका छन् ।

‘रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो,’ जसमा भनिएको छ, ‘यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिमापूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवापलदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।’

उनले प्रस्तावनाको ५ बुँदामा संक्षिप्त व्याख्या पनि गरेका छन्, भने १० बुँदामा पूर्ण व्याख्या गरेका छन् ।

अन्तिममा युगीन आह्वान भन्दै रास्वपाले ‘नेपाललाई २१ औं शताब्दीको उदार, समुन्नत, समावेशी र आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाउने यात्रामा अग्रसर हुने’ भनिएको छ ।

पूर्णपाठ : 

अर्थ-राजनीतिक प्रस्ताव रास्वपा महाधिवेशन स्वर्णिम वाग्ले
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