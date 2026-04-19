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मेस्सीको खेल हेर्न विश्वकप रंगशालामा पुगे अनमोल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १४ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता अनमोल केसी विश्वकप फुटबलको खेल हेर्न अमेरिकाको टेक्सास पुग्नुभएको छ।
  • उनले रंगशालामा अर्जेन्टिना र जोर्डनबीचको खेल हेर्दै लियोनल मेस्सीको समर्थनमा हुटिङ गरेका छन्।
  • बीस दिन अमेरिकामा रहने अनमोलले फर्केपछि फिल्म 'ए मेरो हजुर ५' को छायांकन सुरु गर्ने बताएका छन्।

काठमाडौं । अभिनेता अनमोल केसी विश्वकप फुटबल हेर्न अहिले अमेरिका पुगेका छन् । नेपाली समयानुसार आज बिहान भएको अर्जेन्टिना र जोर्डनबीचको खेल हेर्न अनमोल टेक्सासको ड्यालसस्थित रंगशालामा पुगेका थिए ।

उनले रंगशालामा रमाउँदै गरेका फोटो र भिडियो सोसल मिडियामा सेयर गरेका छन् । एक भिडियोमा लियोनल मेस्सीले मैदानमा खेल्दै गरेको देख्न सकिन्छ ।

बाल्यकालदेखि नै मेस्सीका प्रशंसक रहेका अनमोल आफ्नो फेभरेट टिम र खेलाडी मेस्सीको पक्षमा हुटिङ समेत गरे । अमेरिका जानुअघि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अनमोलले मिलेसम्म क्वार्टरफाइनलका अन्य खेल हेर्ने पनि बताएका थिए ।

२० दिन त्यहाँ बस्ने अनमोलले अमेरिका जानुअघि ‘बाटुलो जून’को छायांकन सकेका थिए । फर्किएपछि ‘ए मेरो हजुर ५’ को छायांकन थाल्ने तयारी छ । रोचक के छ भने, अनमोलले आफू अभिनित फिल्म ‘क्याप्टेन’मा फुटबल खेलाडीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

अनमोल केसी
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