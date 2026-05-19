झलनाथले भने– हामीभित्रै सिङ र जुरो पलाए, अब एक बनौं

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- नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले वामपन्थी एकता आजको आवश्यकता र अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
- खनालले भन्नुभयो, 'वामपन्थी एकता आजमात्रै होइन, अनेकन कालखण्डबाट आवश्यक थियो ।'
- बीचको समयमा अहंकारका कारण एकता हुन नसके पनि अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुन खोजिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
१४ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वामपन्थी एकता अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी विषयक विचार गोष्ठीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले समयले कम्युनिस्टहरूलाई हिर्काएको र अहिले बाध्यात्मक परिस्थिति खडा भएको स्वीकार गरे ।
साथै, उनले आजको उपस्थितिले कतिलाई आश्चर्य लागेको हुनसक्ने बताउँदै वामपन्थी एकता अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे । ‘कतिपयलाई आश्चर्य लागेको हुनसक्छ । अनौठो लागेको हुनसक्छ । वामपन्थी एकता आजमात्रै होइन, अनेकन कालखण्डबाट आवश्यक थियो,’ उनले भनेका छन् ।
तर, बीचको कालखण्डमा आफूहरूमा कहिले सिङ पलाएको र कहिले जुरो पलाएको बताए ।
‘तर बीचको कालखण्डमा हामीहरूमा कहिले सिङ पलायो, कहिले जुरो पलायो । त्यसकारण हामी एक हुन सकेनौं । अब समयले हामीलाई हिर्काउन थालेको छ । बाध्यात्मक परिस्थितिमा खडा गर्न थालेको छ । यसले गर्दा हामी वामपन्थी फेरि एकताबद्ध हुन खोज्दैछौं,’ उनले भने ।
आजका दिनबाट वामपन्थी एकतालाई दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।
‘अब यही दिनबाट वामपन्थी एकतालाई दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बनाउन थालौं । तबमात्रै आज हाम्रो देशमाथि जुन साम्राज्यवादीले बबन्डर मच्चाइरहेका छन्, यसका विरुद्ध लडाईं तबमात्रै गतिशील भएर अघि बढ्न सक्छ,’ खनालले भने ।
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