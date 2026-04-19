+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एकै निर्वाचनले कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिएको निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन : विद्या भण्डारी

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २१ को निर्वाचनको मतपरिणामकै कारण नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताएकी छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १४ गते १७:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एउटा निर्वाचनको मतपरिणामबाट मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलन सकिएको निष्कर्ष निकाल्न हतारो गर्नु नहुने बताइन् ।
  • उनले बदलिँदो जनआकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयानुकूल परिस्कृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
  • भण्डारीले नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली उपयुक्त नहुने आफ्नो स्पष्ट निष्कर्ष रहेको बताइन् ।

१४ असार, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २१ को निर्वाचनको मतपरिणामकै कारण नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताएकी छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मदन भण्डारी जन्म जयन्तीको अवसरमा गरेको विचार गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

‘निर्वाचनले कम्युनिस्ट दलहरूलाई गम्भीररुपमा वैचारिक बहस गर्न अपरिहार्य बनाएको छ ।एक निर्वाचनको मतरिणामबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे निष्कर्ष निकाल्न हतारो गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘तथापि जनताले व्यक्त गरेका सन्देशहरूलाई स्वीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’

उनले बदलिँदो पुस्ताको आकांक्षाबारे कम्युनिस्ट आन्दोलनले समयानुकूल निरन्तर परिस्कृत गर्नुपर्ने महसुस भएको बताइन्। ‘आत्मसमीक्षा र जनतासँगको जीवन्त सम्बन्धले भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी अझ सुदृढ बनाउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘बदलिँदो जनआकांक्षा राष्ट्रिय आवश्यकता नीति नेतृत्वमा हुनुपुर्छ ।विगतको उपलब्धिको स्मृरणमात्रै पर्याप्त हुँदैन ।’

उनले नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीको परिकल्पना उपयुक्त नभएको पनि बताइन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो देशको लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ,’ उनले भनिन् ।

विद्या भण्डारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हाम्रो देशका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी उपयुक्त हुँदैन : विद्या भण्डारी

हाम्रो देशका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी उपयुक्त हुँदैन : विद्या भण्डारी
मदन भण्डारीका विचारको बहस र विकास गर्ने जिम्मेवारी युवाको काँधमा आएको छ : विद्या भण्डारी

मदन भण्डारीका विचारको बहस र विकास गर्ने जिम्मेवारी युवाको काँधमा आएको छ : विद्या भण्डारी
विद्या भण्डारीलाई एमालेले दियो सदस्यता

विद्या भण्डारीलाई एमालेले दियो सदस्यता
पार्टी सदस्यता खोसिएकी विद्या भण्डारी एमालेको प्रमुख अतिथि

पार्टी सदस्यता खोसिएकी विद्या भण्डारी एमालेको प्रमुख अतिथि
एमालेलाई विद्याका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा

एमालेलाई विद्याका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा
एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल

एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित