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दहीचिउरा : नेपाली परम्परा, स्वाद र पोषणको उत्कृष्ट संगम

२०८३ असार १५ गते १३:२६ २०८३ असार १५ गते १३:२६
प्रज्ञा रिमाल

प्रज्ञा रिमाल पोषण विज्ञ

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दही–चिउरा अधिकांश व्यक्तिका लागि सन्तुलित र स्वास्थ्यवर्धक आहार भए पनि केही अवस्थाहरूमा यसको मात्रा वा सेवन गर्ने तरिकामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

प्रज्ञा रिमाल

प्रज्ञा रिमाल पोषण विज्ञ

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दहीचिउरा : नेपाली परम्परा, स्वाद र पोषणको उत्कृष्ट संगम

News Summary

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  • असार १५ गते मनाइने राष्ट्रिय धान दिवसले किसानको मेहनत र नेपाली कृषि सभ्यताको सम्मान गर्दै दहीचिउरा खाएर श्रमको थकान मेटाउने परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ।

असार १५ भन्नासाथ धेरै नेपालीको मनमा दहीचिउराको स्वाद सम्झना आउँछ । यही दिन किसानको सम्मानमा राष्ट्रिय धान दिवस पनि मनाइन्छ । यस दिनले खेतदेखि थालीसम्म अन्न आइपुग्ने यात्रालाई, किसानको अथक मेहनत, प्रकृतिप्रतिको कृतज्ञता र कृषिप्रतिको हाम्रो सम्मानलाई स्मरण गराउँछ ।

धान रोपाइँको दिन खेतमा पसिना बगाउने किसानले चिउरा र दही खाएर श्रमको थकान मेटाउने परम्परा पुरानै हो । धानबाट तयार गरिएको चिउरा र गाई–भैँसीको दूधबाट बनेको दहीको संयोजन नेपाली कृषि सभ्यता र स्थानीय खाद्य संस्कृतिको सुन्दर प्रतीक मानिन्छ ।

असार १५ मात्रै नभएर दही र चिउरा हाम्रो दैनिक जीवनको पनि अभिन्न हिस्सा हो । शुभकार्य, पूजा–आजा, यात्रा, अतिथि सत्कारदेखि विभिन्न चाडपर्वसम्म यसको विशेष स्थान रहेको छ ।

विशेषगरी गर्भावस्थामा यसको पोषणात्मक महत्त्व अझ बढी हुन्छ । त्यसैले यो परम्परागत परिकारलाई आजको आधुनिक समाजले पनि सन्तुलित र स्वास्थ्यवर्धक आहारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

चिउराको पोषण महत्व

धानलाई उसिनेर सुकाउने अनि त्यससलाई भुटेर कुटेपछि चिउरा बन्छ । यो मुख्य रूपमा कार्बोहाइड्रेट अर्थात् चिनीको श्रोत भएकाले यसले शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छ । साथै, यसमा थोरै मात्रामा प्रोटिन, बी–समूहका भिटामिन, फलाम, म्याग्नेसियम तथा केही मात्रामा रेशा (डाइटरी फाइबर) पनि पाइन्छ । विशेषगरी रातो वा खैरो धानबाट बनेको चिउरामा सेतो चिउराभन्दा बढी रेशा र सूक्ष्म पोषक तत्व हुने भएकोले यसलाई अझै स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ ।

दहीको पोषण महत्व

दही उच्च गुणस्तरको प्रोटिन, क्याल्सियम, फस्फोरस, भिटामिन बी १२, राइबोफ्लाभिन तथा लाभदायक जीवाणु (प्रोबायोटिक्स) को उत्कृष्ट स्रोत हो । नियमित रूपमा दही सेवन गर्दा पाचन प्रणाली स्वस्थ रहन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, हड्डी तथा दाँत बलियो बनाउन र आन्द्राको स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत पुग्छ ।

दही र चिउरा सँगै खाँदा यो उत्कृष्ट संयोजन बन्न पुग्छ किनभने शरीरलाई आवश्यक पर्ने प्रमुख पोषक तत्वहरूको राम्रो सन्तुलन प्राप्त हुन्छ र स्वास्थ्यका लागि फाइदाहुन्छ ।

चिउराको फाइदा

– शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्छ ।

–पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छ ।

–हड्डी र दाँत बलियो बनाउन सहयोग गर्छ ।

–मांसपेशीको वृद्धि तथा मर्मतमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

–गर्मी मौसममा शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्छ ।

–सजिलै पच्ने भएकाले बालबालिका, वृद्ध तथा बिरामीबाट निको हुँदै गरेका व्यक्तिका लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।

यसलाई अझै केही खाद्य पदार्थ थपेर खाने हो सुनमा सुगन्ध थपे जस्तै हुन्छ । जस्तो कि, मौसमी फलफूल केरा, आँप, स्याउ, अनार वा अन्य

– बदाम, मूँगफली, ओखर वा काजु

– तिल, आलस वा चिया सिड

– अनि आवश्यकता अनुसार थोरै चिनी, मह, सख्खर वा मिश्री

यसरी सेवन गर्दा भिटामिन, खनिज, फाइबर, स्वस्थ बोसो तथा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा बढ्छ । दही–चिउरा अधिकांश व्यक्तिका लागि सन्तुलित र स्वास्थ्यवर्धक आहार भए पनि केही अवस्थाहरूमा यसको मात्रा वा सेवन गर्ने तरिकामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।

यसको फाइदा हुँदाहुँदै पनि केहीलाई भने दही–चिउरा खाँदा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

कसले सावधानी पूर्वक खाने ?

– ल्याक्टोजमा संवेदनशीलता भएका व्यक्तिहरूलाई दहीले पेट फुल्ने, ग्यास हुने वा पखाला लाग्ने समस्या हुनसक्छ । यद्यपि, दहीमा भएको ल्याक्टोज दूधको तुलनामा कम हुने भएकाले धेरैले सानो मात्रामा सहन सक्छन् ।

– दूधको प्रोटिनबाट एलर्जी भएका व्यक्तिहरूले दही सेवन गर्नुहुँदैन, किनकि यसले एलर्जीजन्य प्रतिक्रिया गराउन सक्छ ।

– मधुमेह भएका व्यक्तिहरूले चिउरा कार्बोहाइड्रेटको राम्रो स्रोत भएकाले यसको मात्रा नियन्त्रण गरेर खानुपर्छ ।

– मिर्गौलाको दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरूले प्रोटिन, फस्फोरस वा पोटासियमको मात्रा चिकित्सक वा पोषणविद्को सल्लाहअनुसार मात्र सेवन गर्नुपर्छ ।

– तौल नियन्त्रण गरिरहेका व्यक्तिहरूले दही–चिउरा अत्यधिक मात्रामा खानुभन्दा आवश्यकता अनुसार सन्तुलित परिमाणमा सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, किनकि चिउराले पर्याप्त शक्ति प्रदान गर्छ ।

–दही–चिउरा आफैंमा हानिकारक भोजन होइन । अधिकांश व्यक्तिका लागि यो सुरक्षित, पौष्टिक र सन्तुलित आहार हो । तर कुनै विशेष स्वास्थ्य अवस्था वा रोग भएमा आफ्नो चिकित्सक वा पोषणविद्को सल्लाहअनुसार यसको मात्रा र सेवन विधि निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

– साथै, सफा र ताजा दही मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म बाहिर राखिएको, दूषित वा बिग्रिएको दही सेवन गर्दा खाद्यजन्य संक्रमणको जोखिम हुन सक्छ ।

– दही–चिउरा सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुन्छ विशेषगरी बिहानको नास्ता, दिउँसोको हल्का खाजा वा व्यायामपछि खाने उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

– हाम्रो पुर्खाले अपनाएको दही–चिउराको परम्परा केवल सांस्कृतिक अभ्यास मात्र होइन, वैज्ञानिक दृष्टिले पनि अत्यन्त सन्तुलित र स्वास्थ्यवर्धक आहार हो ।

स्थानीय रूपमा उपलब्ध, सस्तो, सजिलै तयार हुने र पोषणले भरिपूर्ण भएकाले दही–चिउरालाई असार १५ को दिन मात्र मनाउने होइन यस आहार हाम्रो दैनिक खानपानको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्छ । विशेषगरी बालबालिकाको दिवा खाजामा होस् या अफिसको खाजामा । आधुनिक जीवनशैलीमा पनि यस्ता परम्परागत नेपाली परिकारलाई प्राथमिकता दिँदा स्वस्थ रहन सकिन्छ ।

असार १५ दहीचिउरा परम्परा
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
प्रज्ञा रिमाल
लेखक
प्रज्ञा रिमाल
पोषण विज्ञ

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