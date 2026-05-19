दक्षिण कोरिया र जापानी रक्षामन्त्रीको सियोल वार्तामा के-के भए सहमति ?

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- दक्षिण कोरिया र जापानले कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण निःशस्त्रीकरणका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
- दुवै देशका रक्षामन्त्रीले क्षेत्रीय शान्ति कायम राख्न खोज तथा उद्धार अभ्यासलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएका छन्।
- सियोलमा सम्पन्न वार्तामा दुवै पक्षले एआई र मानवरहित प्रणालीमा सहकार्य गर्दै सुरक्षा सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने निर्णय गरेका छन्।
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया र जापानले कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण निःशस्त्रीकरणप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै संयुक्त खोज तथा उद्धार अभ्यासलाई ब्युँताउने सहमति गरेका छन्।
सियोलमा आयोजित छैटौँ चरणको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा दक्षिण कोरियाका रक्षामन्त्री आन ग्यु-बेक र उनका जापानी समकक्षी सिन्जिरो कोइजुमीले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि द्विपक्षीय रूपमा र वासिङ्टनसँगको साझेदारीमार्फत मिलेर काम गर्ने सहमति जनाएका हुन्।
दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, दुवै मन्त्रीले गम्भीर सुरक्षा वातावरणका बिच क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता कायम राख्नका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने दृष्टिकोण साझा गरेका छन्।
अमेरिकाको प्रोत्साहनमा दक्षिण कोरिया र जापानले सन् २०२२ देखि आफ्ना ऐतिहासिक मतभेदलाई पन्छाउँदै घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्न सक्रियता देखाएका छन्।
यसअघि सन् २०१९ मा जापानले सेमिकन्डक्टरको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि र दक्षिण कोरियालाई आफ्नो सहुलियतपूर्ण व्यापार सूचीबाट हटाएपछि सियोलले जापानसँगको ‘ज्सोमिया’ गुप्तचर-साझेदारी सम्झौता अन्त्य गर्ने कदम चालेको थियो।
सन् २०२५ मा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबा र राष्ट्रपति लीबिच सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने सहमति भएको थियो।
यस सहमतिअन्तर्गत उत्तर कोरियाको आणविक खतरा र रुससँग प्योङयाङको बढ्दो सैन्य सम्बन्धविरुद्ध एआई, मानवरहित प्रणाली र वार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यासमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यसैगरी, सन् २०२६ को जनवरीमा ताकाइची र लीबिच ‘सटल डिप्लोमेसी’ लाई अझ गहिरो बनाउने र मे महिनामा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो।
आइतबारको बैठकमा मन्त्रीद्वय आन र कोइजुमीले आ-आफ्ना वायुसेनाका एरोबेटिक टोलीहरू (दक्षिण कोरियाको ‘ब्ल्याक इगल्स’ र जापानको ‘ब्लु इम्पल्स’) बीचको आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्। साथै, विभिन्न सामुद्रिक दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको खोज तथा उद्धार अभ्यासलाई अगाडि बढाउने सहमति पनि गरिएको छ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
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