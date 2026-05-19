सार्वजनिक यातायातमा लुटपाट गर्ने २ जना पक्राउ

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- सार्वजनिक यातायातमा लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले भारतीय नागरिक ३४ वर्षीय रन्जित चौधरी र ४५ वर्षीया शान्ति चमारलाई पक्राउ गरेको छ।
- गौशाला प्रहरी वृत्तबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
- पशुपति दर्शन गर्न आउनेहरूलाई लुटपाट गर्ने गरेको र उनीहरूको साथबाट सुनका गरगहना बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको छ।
१६ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा लुटपाट गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा भारतीय नागरिक ३४ वर्षीय रन्जित चौधरी र ४५ वर्षीया शान्ति चमार छन् । उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
पशुपति दर्शन गर्न आउनेहरूलाई उनीहरूले लुटपाट गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ । उनीहरूबाट सुनका गरगहनाहरू समेत बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
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