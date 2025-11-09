सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको कति ?

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- नेपाली बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ७ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन तोलाको २ लाख ८७ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
- चाँदीको मूल्यमा पनि १ सय ७० रुपैयाँले वृद्धि भई आज तोलाको ४ हजार ५ सय १० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
२६ असार, काठमाडौं । नेपाली बजारमा बहुमूल्य धातु सुनको भाउ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुनको भाउ आज शुक्रबार तोलामा २ हजार ७ सय रुपैयाँ बढेको हो ।
आज छापावाल सुन तोलाको २ लाख ८७ हजार ४ सय तोकिएको छ । हिजो बिहीबार तोलाको २ लाख ८४ हजार ७ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यसैगरी चाँदीको भाउ पनि शुक्रबार बढेको छ । बिहीबार तोलाको ४ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज शुक्रबार १ सय ७० बढेर ४ हजार ५ सय १० मा कारोबार भइरहेको छ ।
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