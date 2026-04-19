राहुल गान्धीको धर्नाले आम आदमी पार्टीलाई किन आक्रोशित बनायो?

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- आम आदमी पार्टीका नेताहरूले कंग्रेस र भारतीय जनता पार्टीबीच राहुल गान्धीको प्रदर्शनलाई लिएर गोप्य मिलोमतो भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
- आप नेता सञ्जय सिंह र अतिशीले सरकारले सीजेपी र सोनम वाङचुकको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै कंग्रेसको प्रदर्शनमा मात्रै द्रुत प्रतिक्रिया दिएको दाबी गरेका छन्।
- आम आदमी पार्टीको यस टिप्पणीको सोसल मिडिया र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ भने कंग्रेसले यसलाई निराधार बताएको छ।
६ साउन, काठमाडौं । आम आदमी पार्टीका नेताहरूले मङ्गलबार कंग्रेसमाथि भारतीय जनता पार्टीसँग मिलेर खेल खेलेको आरोप लगाएका छन्। आपका नेताहरूको अनुसार, मोदी सरकारले राहुल गान्धीको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा तुरुन्त प्रतिक्रिया दियो। तर सरकारले जन्तर-मन्तरमा सोनम वाङचुक र ककरोच जनता पार्टीको आन्दोलनलाई लगातार बेवास्ता गर्यो।
आम आदमी पार्टी कंग्रेसको विरोध गरेर नै बनेको थियो। उसले दिल्लीमा कंग्रेसलाई नै सत्ताबाट हटाएको थियो। तर अरविन्द केजरीवाल पहिलो पटक सन् २०१३ मा कंग्रेसको समर्थनमा नै मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सन् २०१३ को दिल्ली विधानसभा चुनावमा कसैले बहुमत पाएनन्। आम आदमी पार्टीले २८, भारतीय जनता पार्टीले ३१ र कंग्रेसले आठ सिट जितेका थिए। आम आदमी पार्टीले कंग्रेससँग गठबन्धन गर्यो। अरविन्द केजरीवाल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर आम आदमी पार्टीलाई अहिले कंग्रेस र भारतीय जनता पार्टीबीच केही खेल चलिरहेको लागेको छ।
आपको विरोधको आलोचना
आप सांसद सञ्जय सिंहले सामजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले सीजेपीको आन्दोलन कमजोर बनाउन राहुल गान्धीलाई धर्नामा बसाएको आरोप लगाएका छन्।सञ्जय सिंहले एक्समा लेखेका छन्, “देशका करोडौँ युवाका लागि सोनम वाङचुकजी विगत २३ दिनदेखि आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ। जन्तर मन्तरमा देशका युवाले आन्दोलन गरिरहेका छन्।”
उनले थप लेखेका छन्, “२० जुलाईमा युवाहरूलाई बर्बरतापूर्वक पिटियो। कंग्रेसले एक महिनादेखि आन्दोलनलाई गाली गरिरहेको छ। अब राहुल गान्धीजी जन्तर मन्तर होइन हाम्रो धर्नामा आउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। आखिर कंग्रेस किन युवाको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ? कंग्रेस जन्तर-मन्तरको आन्दोलनमा सहभागी हुन किन अपिल गर्दैन?”
सञ्जय सिंहको यो टिप्पणीको सोसल मिडियामा धेरै आलोचना भइरहेको छ।प्रख्यात गीतकार स्वानन्द किरकिरेले लेखेका छन्, “तपाईंले आज नै भन्नुभएको थियो। संसद् उहाँहरूको नाममा गरिएको छैन। त्यसैगरी यो धर्ना पनि कसैको नाममा गरिएको छैन। आन्दोलन बालबालिकाको हो। तपाईं पनि सँगै उभिनुहोस्। कसले रोकेको छ? यहाँ पनि लड्नुहोस् त्यहाँ पनि र चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी ती बालबालिकाका लागि लडिरहेका छैनौँ उनीहरू हाम्रा लागि लडिरहेका छन्।” टीएमसी सांसद कीर्ति आजादले सञ्जय सिंहसँग यस्तो अपेक्षा नरहेको बताए। उनले आफ्नो मित्रता शर्मनाक भएको टिप्पणी गरे।
दिल्ली विधानसभामा प्रतिपक्षकी नेता अतिशी सिंहले पनि दुवै आन्दोलनको तुलना गरे। सरकारले एक महिना चलेको आन्दोलनसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्यो। तर राहुल गान्धीको प्रदर्शनको एक घण्टामै कंग्रेससँग संवाद सुरु गर्यो।
अर्को पोस्टमा अतिशीले दिल्ली पुलिसको आलोचना गरे। पुलिसले सीजेपीका प्रदर्शनकारीलाई १०० मिटर पनि अगाडि बढ्न दिएको थिएन। तर उही पुलिसले राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्री निवाससम्म पुग्न दियो। उनले यसलाई कंग्रेस र बीजेपी एउटै सिक्काका दुई पाटा भएको प्रमाण बताए।
प्रोफेसर आशुतोष कुमार पञ्जाब विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका अध्यापक आशुतोष कुमारका अनुसार अरविन्द केजरीवाल आफूलाई देशको नेता मान्ने प्रवृति छ जसलाई राहुल गान्धीको उपस्थितिबाट चुनौती मिल्नेछ। त्यसैले उनले राहुलको विरोध गर्नु अनौठो कुरा होइन।
प्रोफेसर आशुतोष कुमार भन्छन्, “केजरीवाल सन् २०१४ मा मोदीविरुद्ध बनारसबाट चुनाव लड्न जानुभएको थियो। उहाँले मोदीलाई आफूले मात्र चुनौती दिन सक्ने सन्देश दिन चाहनुहुन्थ्यो। तर अरविन्दले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। विपक्ष विभाजित भएमा फाइदा कसैलाई हुने छैन।”
आम आदमी पार्टीले देख्यो ‘मिलोमतो’
कंग्रेसका पूर्व नेता सञ्जय झाले अतिशीको पोस्टको कडा विरोध गरेका छन्।
उनले एक्समा जवाफ लेखेका छन्, “आम आदमी पार्टीको यो धेरै घटिया पोस्ट हो। यसले पार्टीप्रतिको मेरो ठूलो शङ्कालाई सही साबित गर्छ। यो सधैँ एउटा उदीयमान स्टार्टअप पार्टी मात्र बनेर रहनेछ। यो टिप्पणी धेरै अनुचित छ। यसले गहिरो निराशा बनाएको छ।”
कंग्रेसका वरिष्ठ नेता श्रीनिवास बी.भी.ले सञ्जय सिंहका आरोपको प्रतिकार गरेका छन् । उनले यो ट्वीट अमित मालवीय वा राघव चड्ढाले लेखेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
यसपछि अमित मालवीयले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिदै लेखेका छन् , “प्रायोजित प्रदर्शन कहिल्यै विद्यार्थीका लागि थिएन भन्ने कुरा अब स्पष्ट भएको छ। कुनै पनि पीडित विद्यार्थीलाई मञ्च दिइएन। राजनीतिक अस्तित्व खोजिरहेका विपक्षी नेताहरू लगातार जन्तर-मन्तर पुगिरहे। अब कंग्रेस र आप यो आन्दोलनको श्रेय लिन आपसमा लडिरहेका छन्। विद्यार्थीको साथमा कोही उभिएको छ भने त्यो केवल बीजेपी हो।”
अतिशीले मिडियामाथि पनि आरोप लगाएका छन् । मिडियाले राहुल गान्धीको धर्ना धेरै कवर गरेको तर सीजेपी र वाङचुकको अनशनलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन् । अतिशीले एक्समा लेखेका छन् , “गोदी मिडियाले एक महिनादेखि चलिरहेको सीजेपीको विरोध प्रदर्शनलाई एक मिनेट पनि टिभी च्यानलमा देखाएन। अब राहुल गान्धीको एक घण्टाको प्रोटेस्टलाई लाइभ चलाइरहेको छ। यसको अर्थ सफा छ। राहुल गान्धीलाई टिभीमा देखाउने निर्देश बीजेपीबाट आएको हो। गोदी मिडियाले बीजेपी-कंग्रेसको मिलोमतोको रहस्य खोलिदियो।”
तर आम आदमी पार्टीको यो व्यवहार धेरै मानिसलाई मन परेन।वरिष्ठ पत्रकार निखिल वाग्लेले अतिशीलाई जवाफ दिदै लेखेका छन् , “कृपया यो अर्थहीन लडाइँ बन्द गर्नुहोस्। हामीलाई आम आदमी पार्टी र कंग्रेसको जुहारीमा कुनै रुचि छैन। मुद्दा योभन्दा धेरै ठूलो र महत्त्वपूर्ण छ। युवालाई कुनै पनि राजनीतिक दलको पर्वाह छैन। यस प्रकारको राजनीति गरेर तपाईं केवल मोदी र बीजेपीलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ।”
कंग्रेस र आम आदमी पार्टीको सम्बन्ध
सन् २०१३ को विधानसभा चुनावअघि अरविन्द केजरीवालले बहुमत नपाएमा कंग्रेस वा बीजेपी कसैसँग गठबन्धन नगर्ने कसम खाएका थिए। उनले आफ्ना बालबालिकाको कसम खाएका थिए।केजरीवालले भनेका थिए, “म आफ्ना छोराछोरीको कसम खान्छु। म बीजेपीसँग पनि जाने छैन र कंग्रेससँग पनि जाने छैन। दिल्लीका जनताले यी दुवैविरुद्ध आम आदमी पार्टीलाई भोट गर्नेछन्। बीजेपी र कंग्रेस आपसमा गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन सक्छन्। दुवै पर्दापछाडि एउटै हुन्। म सत्ताको भोको छैन। हामी गठबन्धनको सरकार बनाउने छैनौँ। बीजेपी र कंग्रेससँग रहेर हामी भ्रष्टाचार समाप्त गर्न सक्दैनौँ। गठबन्धन सरकार बनाउनुभन्दा हामी प्रतिपक्षमा बस्न रुचाउँछौँ।”
सन् २०१३ को दिल्ली विधानसभा चुनावमा कसैलाई बहुमत प्राप्त भएन । आम आदमी पार्टीले २८, बीजेपीले ३१ र कंग्रेसले आठ सिट जितेका थिए। आम आदमी पार्टीले कंग्रेससँग गठबन्धन गरेर अरविन्द केजरीवाल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कंग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउने प्रश्नमा अरविन्द केजरीवालले दिल्लीका जनतासँग सोध्ने बताएका थिए ।
त्यतिबेला आम आदमी पार्टीले दिल्लीका जनतासँग २८० वटा बैठक तय गरिएको बताएको थियो। सुरुका दुई दिनमा १२८ वटा बैठक भएका थिए। यीमध्ये ११० वटा बैठकमा मानिसहरूले कंग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन भनेका थिए। आम आदमी पार्टीले कंग्रेससँग गठबन्धन गर्यो। उसले २८ सिटका आधारमा सरकार बनायो।
अभिजित दीपके ककरोच जनता पार्टीका संस्थापक हुन्। उनी आपका पूर्व सोसल मिडिया रणनीतिकार पनि हुन्। सीजेपीको आन्दोलनमा कंग्रेस पार्टी दुई हप्ताभन्दा बढी समय मौन रह्यो। दीपके र सीजेपीका अन्य नेताहरूले कंग्रेस र राहुल गान्धीको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको साझा माग गरेका थिए। तैपनि उनीहरूले कंग्रेसको समर्थनलाई स्वीकार गरेनन्।
विपक्षका नेता राहुल गान्धीले सोनम वाङचुकको अनशनको क्रममा उहाँसँग भेट गरेनन । यस विषयमा वाङचुक आफैँले पनि व्यङ्ग्य गरेका थिए । गुजरात कंग्रेसका नेता जिग्नेश मेवाणीले राहुल गान्धीको बचाव गरेका थिए। यसै बीच राहुल गान्धीले पेपर लीक र नीटसँग जोडिएका मुद्दामा अभियान चलाइरहेका थिए ।
अन्ततः १७ जुलाईमा कंग्रेस सांसद पवन खेडा जन्तर-मन्तर पुगे र सोनम वाङचुकसँग भेट गरे। यो सीजेपीको आन्दोलनमा कंग्रेसको पहिलो आधिकारिक सहभागिता थियो।
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