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- तमिलगा वेत्री कड्गमले विपक्षी नेता राहुल गान्धीलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हमला भन्दै कडा भर्त्सना गरेको छ।
- पार्टीले नीट परीक्षाका कारण विद्यार्थीमा परेको मानसिक दबाव र विश्वसनीयताको प्रश्न उठाउँदै केन्द्र सरकारसँग उक्त परीक्षा खारेज गर्न माग गरेको छ।
- मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गर्ने क्रममा राहुल गान्धीसहितका कांग्रेस सांसदहरूलाई दिल्ली पुलिसले नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टापछि रिहा गरेको छ।
६ साउन, काठमाडौं । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री सी जोसेफ विजयको पार्टीले लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीलाई नियन्त्रणमा लिएकोमा भर्त्सना गरेको छ। तमिलगा वेत्री कड्गम (टिभीके) पार्टीले राहुल गान्धीलाई नियन्त्रणमा लिनु र हतकडी लगाएर लैजानु लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको सीधा हमला भएको बताएको छ।
टिभीकेले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेको छ, ‘देशको राजधानीमा लोकतन्त्रलाई कुचल्नु अति नै निन्दनीय छ। दिल्लीमा युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको समर्थनमा पुगेका लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीलाई दिल्ली पुलिसले घिसार्दै नियन्त्रणमा लिनु र हतकडी लगाएर लैजानु लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको सीधा हमला हो। हामी यसको कडा भर्त्सना गर्दछौँ।’
पार्टीले अगाडि लेखेको छ, ‘नीट परीक्षा लागू भएदेखि नै यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। साथै विद्यार्थीहरूमाथि लगातार मानसिक दबाव बनिरहेको छ। उनीहरूको भविष्यका सपनाहरू ठूलो प्रश्नको घेरामा छन्।’
पार्टीले थप लेखेको छ, ‘हरेक वर्ष नीट परीक्षाका कारण विद्यार्थीहरूलाई हुने नोक्सानी रोकिने नाम लिइरहेको छैन। त्यसैले हामी केन्द्र सरकारसँग नीट परीक्षा पूर्ण रूपमा खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।’
राहुल गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेस सांसदहरूले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास ७ लोक कल्याण मार्ग बाहिर धर्ना प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। केही घण्टापछि उनीरूलाई छत्रसाल स्टेडियमबाट रिहा गरियो।
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