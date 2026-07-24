खुल्यो अस्पतालको ओपीडी सेवा, बिरामीलाई राहत (तस्वीरहरू)

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- चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा दुई दिनदेखि बन्द रहेको देशभरका अस्पतालको ओपीडी सेवा आजबाट सुचारु भएको छ।
- सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलन फिर्ता लिई नियमित सेवामा फर्किएका छन्।
- अस्पताल सेवा सुचारु भएसँगै उपचारका लागि बिहानैदेखि सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड लागेको छ।
१४ साउन, काठमाडौं । चिकित्सकको हड्तालका कारण बन्द रहेको अस्पतालको ओपीडी सेवा आजबाट सुचारु भएको छ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका थिए ।
मंगलबार र बुधबार अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द भएपछि स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल आएका बिरामी निराश भएर फर्किनुपरेको थियो ।
यही साउन ९ गते नारायणी अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डा. प्रमोद राममाथि आक्रमण भएको थियो ।
अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणबाट घाइते भएका डा. प्रमोदको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।
चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही नगरेको भन्दै देशभरका चिकित्सक सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
बुधबार सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको हो । आन्दोलन फिर्ता भएका कारण चिकित्सकहरू आजबाट नियमित सेवामा फर्किएका हुन् ।
दुई दिन बन्द गरेको ओपीडी खुलेपछि अस्पतालमा बिहानैदेखि बिरामीको भीड देखिएको छ ।
बानेश्वरस्थित निजामति कर्मचारी अस्पताल(सिभिल) मा बिहीबार बिहानैदेखि सेवाग्राहीको भीड देखिएको थियो ।
कोही अस्पताल छिर्दै थिए भने कोही जाँच गरिसकेर बाहिर निस्किरहेका थिए । केही बिरामी टिकट हातमा लिएर पालो कुरिरहेका देखिन्थे । कोही अस्पतालको पेटितिर बसेर सुस्ताइरहेका थिए ।
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