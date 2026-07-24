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खुल्यो अस्पतालको ओपीडी सेवा, बिरामीलाई राहत (तस्वीरहरू)

२०८३ साउन १४ गते १४:०१ २०८३ साउन १४ गते १४:०१

विकास श्रेष्ठ

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बुधबार सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको हो ।

विकास श्रेष्ठ

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खुल्यो अस्पतालको ओपीडी सेवा, बिरामीलाई राहत (तस्वीरहरू)

News Summary

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  • चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा दुई दिनदेखि बन्द रहेको देशभरका अस्पतालको ओपीडी सेवा आजबाट सुचारु भएको छ।
  • सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलन फिर्ता लिई नियमित सेवामा फर्किएका छन्।
  • अस्पताल सेवा सुचारु भएसँगै उपचारका लागि बिहानैदेखि सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड लागेको छ।

१४ साउन, काठमाडौं । चिकित्सकको हड्तालका कारण बन्द रहेको अस्पतालको ओपीडी सेवा आजबाट सुचारु भएको छ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका थिए ।

मंगलबार र बुधबार अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द भएपछि स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल आएका बिरामी निराश भएर फर्किनुपरेको थियो ।

यही साउन ९ गते नारायणी अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डा. प्रमोद राममाथि आक्रमण भएको थियो ।

अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणबाट घाइते भएका डा. प्रमोदको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।

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चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही नगरेको भन्दै देशभरका चिकित्सक सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

बुधबार सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको हो । आन्दोलन फिर्ता भएका कारण चिकित्सकहरू आजबाट नियमित सेवामा फर्किएका हुन् ।

 

दुई दिन बन्द गरेको ओपीडी खुलेपछि अस्पतालमा बिहानैदेखि बिरामीको भीड देखिएको छ ।

बानेश्वरस्थित निजामति कर्मचारी अस्पताल(सिभिल) मा बिहीबार बिहानैदेखि सेवाग्राहीको भीड देखिएको थियो ।

कोही अस्पताल छिर्दै थिए भने कोही जाँच गरिसकेर बाहिर निस्किरहेका थिए । केही बिरामी टिकट हातमा लिएर पालो कुरिरहेका देखिन्थे । कोही अस्पतालको पेटितिर बसेर सुस्ताइरहेका थिए ।

अस्पताल ओपीडी डाक्टर बिरामी
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
विकास श्रेष्ठ
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