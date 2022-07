चीनले बनायो प्लास्टिक खाने रोबोट माछा

काठमाडौं । चीनका वैज्ञानिकहरुले एउटा यस्तो माछा तयार पारेका छन् जसले सुक्ष्म प्लास्टिक अर्थात् माइक्रो प्लास्टिक खाएर आफ्नो पेट भर्दछ । योसँगै अब समुद्रबाट माइक्रोप्लास्टिकको समस्या समाधान हुने आशा जागेको छ ।

चीनको दक्षिण पश्चिमस्थित सिचुआन विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले उक्त विशेष रोबोटिक माछा तयार गरेका हुन् । यो रोबोटिक माछाले माइक्रोप्लास्टिक खाने गर्दछ । यो रोबोटिक माछाको विकाससँगै अब भविष्यमा समुद्रमा माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषणको समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उक्त रोबोटिक माछाको विकास गर्ने वैज्ञानिक वांग युयानका अनुसार यो माछा देख्दा र छुँदा ठ्याक्कै वास्तविक माछा जस्तै अनुभूति हुन्छ । यसको लम्बाइ १.३ सेन्टिमिटर अर्थात् आधा इन्च मात्रै छ । यो रोबोटिक माछाले पानीमा रहेको माइक्रोप्लास्टिकलाई खाने गर्दछ ।

हालका लागि यो रोबोटिक माछाले कम गहिरो पानीका स्रोतमा मात्र काम गर्न सक्दछ । त्यसैले यसलाई समुद्रको पिँधसम्मै जानसक्ने गरी विकास गर्नेतर्फ वैज्ञानिकहरु जुटिरहेका छन् । यदि त्यो प्रयास सफल भएमा सामुद्रिक प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

वांगका अनुसार यो सानो र हलुका रोबोट माछालाई विभिन्न तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ । यो माछा वायोमेडिकल तथा घातक शल्यक्रियाहरुमा पनि काम लाग्न सक्दछ । उक्त माछालाई भविष्यमा मानिसको शरीरका जुनसुकै भागमा पनि गएर रोगको उपचार गर्न सक्ने गरी सानो आकारमा विकसित गर्ने वांग बताउँछन् ।

These 1.3 cm long robotic fish developed by scientists from China’s Sichuan University can eat microplastics from water, proving to be potentially helpful in cleaning oceans. Read more here https://t.co/rbPPid2qy9 pic.twitter.com/HxOfxHeoDX

— Reuters Science News (@ReutersScience) July 13, 2022