काठमाडौँमा जथाभावी चुरोट तान्नुहुन्छ ? ५०० तिनुपर्ला

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान गरे प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ।

नगरसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक विधेयक पारित गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो।

महानगरले जनचेतना अभियानअन्तर्गत प्रहरी टोली परिचालन गरी धूम्रपानको हानिकारक प्रभावबारे सचेतना फैलाउने योजना बनाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान गरे प्रत्येक पटक पाँच सय जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । हालै सम्पन्न नगरसभाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको आर्थिक विधेयकलाई पास गर्दै सो व्यवस्था गरिएको हो । महानगरका सहायक प्रवक्ता धुव्र कुमार काफ्लेका अनुसार, सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान ज्यादा हुने गरेको गुनासो धेरै आएपछि यो कदम चालिएको हो । ‘हामीले जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिएका छौं’ काफ्लेले भने, ‘महानगरले प्रहरीले माइकिङ, प्लेकार्ड प्रदर्शन, र चुरोटका ठुटा सङ्कलनका लागि स्टिलका भाँडा बोकेर चार–पाँचवटा टोली परिचालन गरेको छ ।’ यी टोलीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा पुगेर धूम्रपानको हानिकारक प्रभावबारे सचेतना जगाइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए । नियम उल्लंघन गर्नेलाई आर्थिक ऐनअनुसार ५०० रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । यो अभियानको उद्देश्य सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान रोक्नु र स्वस्थ वातावरण बनाउनु हो रहेको काफ्लेले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमार्फत पारित यो नियमले धूम्रपान न्यूनीकरण र स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महानगरले जनचेतना अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ ।

No ads found for this position

No ads found for this position