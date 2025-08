उच्च रक्तचाप भएकाले के खाने, के नखाने ?

रक्सी, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थले रक्तनलीलाई साँघुरो बनाउँछ, त्यसैले यस्ता कुरा सेवन गर्न पूर्ण रूपमा छाड्नुपर्छ ।

उच्च रक्तचापमा नुनको मात्रा दिनमा ५–६ ग्रामभन्दा कम राख्नुपर्छ र घरमै बनेको खाना खाने सिफारिश गरिएको छ। उच्च रक्तचाप हुने विभिन्न कारण छन् । त्यसमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो, खानपान । कति यस्ता खानेकुरा छन्, जसले रक्तचाप बढाउँछ । चुरोट, रक्सी, प्रशोधिन खानेकुरा, बढी चिल्लो र बढी नुन भएको खाना आदि उच्च रक्तचाप बढाउने खानेकुरा हुन् । रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्ने सबैभन्दा ठूलो औषधि हो, सही खानपान । त्यसैले उच्च रक्तचापको समस्यामा औषधिले रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ तर त्यससँगै खानपान पनि बदल्नुपर्ने हुन्छ । उच्च रक्तचापमा के खाने ? उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम र फाइबरयुक्त खानेकुरा उपयुक्त हुन्छन् । यस्ता खानेकुराले रक्तनलीलाई आराम दिछ, सोडियमको प्रभाव कम गर्न र रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । पोटासियमयुक्त खानेकुरा पोटासियमले शरीरमा सोडियमको स्तर सन्तुलनमा राख्छ र रक्त नलीको तनाव कम गर्छ । फलफूल सुन्तला, मौसम, मेवा, खरबुजा, एभोकाडो, अमला, स्याउ, नासपती तरकारी पालुङ्गो, ब्रोकाउली, बन्दागोभी, चुकन्दर, गाँजर, लौका, फर्सी, करेला, टमाटर, काँक्रो । क्याल्सियम र म्याग्नेसियमयुक्त खानेकुरा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमले रक्तनलीलाई स्वस्थ राख्छ र रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । क्याल्सियम : कम चिल्लो भएको दूध, दही, मोही, पनिर, तोफु । म्याग्नेसियम : भटमास, गेडागुडी, हरियो साग, ओखर, बदाम । फाइबरयुक्त खानेकुरा फाइबरले कोलेस्ट्रोल र रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । अन्न : कोदो, फापर, ब्राउन राइस, क्विन्वा ओट्स । गेडागुडी : मुसुरो, राजमा, बोडी, चना । सागसब्जी : पालुङ्गो, रायो, ब्रोकाउली, स्याउ। स्वस्थ प्रोटिन प्रोटिनले मांसपेशी र रक्तनलीलाई बलियो बनाउँछ । छाला हटाएको कुखुराको मासु, सिजनल माछा, अण्डा दिनमा १–२ वटा, तोफू, गेडागुडी । नट्स र सिड्स नट्स र सिड्समा स्वस्थ फ्याट र म्याग्नेसियम हुन्छ । नट्स/सिड्स : आलस तिल, फर्सीको बीउ, चिया सिड, ओखर, बदाम । स्वस्थ तेल स्वस्थ तेलले रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । तेल : खाना बनाउँदा शुद्ध तोरीको तेल, ओलिभ आयल प्रयोग गर्ने । मसला र जडीबुटी केही मसलाले रक्तनलीलाई आराम दिन्छ र रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । मसला : लसुन, अदुवा, बेसार, दालचिनी, तुलसी, मरिच । पेय पदार्थ स्वस्थ पेयले हाइड्रेशन र रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । नरिवल पानी, चुकन्दरको जुस, कागती पानी, तुलसी/दालचिनी चिया, बेसार-दूध । के नखाने ? उच्च रक्तचापमा केही खानेकुराले रक्तचाप बढाउन सक्छ र जटिलता निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यी खानेकुरालाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने वा सकेसम्म कम खानुपर्छ । उच्च सोडियमयुक्त खानेकुरा प्याकेट बन्द खाना : चाउचाउ, चिप्स, प्याकेट सुप, क्यानमा पाइने टुना, बेक्ड बिन्स बजारको अचार, सोया सस । घरमै अचार बनाउँदा पनि नुन र तेल कम प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रशोधित मासु : ससेज, ह्याम, बेकन । अस्वस्थ चिल्लो : तारेको फास्ट फुड पिज्जा, बर्गर, फ्रेन्च फ्राइज, रातो मासु बोसोयुक्त, बेकरी आइटम केक, कुकीज, पेस्ट्री । गुलियो र प्रशोधित खानेकुरा : कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिङ्क, मिठाई, चिनीयुक्त जुस, चकलेट । अत्यधिक क्याफिन : कफी, चिया दिनमा १ कपमा सीमित गर्नुपर्छ । क्याफिनले रक्तचाप तत्काल बढाउन सक्छ, त्यसैले सावधानी अपनाउनुपर्छ । रक्सी र चुरोट : रक्सी, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थले रक्तनलीलाई साँघुरो बनाउँछ, त्यसैले यस्ता कुरा सेवन गर्न पूर्ण रूपमा छाड्नुपर्छ । उच्च रक्तचापका लागि एक दिनको नमुना डाइट चार्ट बिहान १ गिलास मनतातो पानीमा आधा कागती निचोरेर (ग्यास्ट्रिक छैन भने) वा १ गिलास नरिवल पानी वा १ गिलास चुकन्दरको जुस वा १ गिलास मनतातो पानीमा १ चम्चा आलसको धुलो वा टुसाएको मेथीको बीउ । बिहानको खाजा -१ कचौरा कोदो/फापरको खोले लसुन र अदुवाले झानेर । वा, १–२ वटा उमालेको अण्डा पहेँलो भागसहित वा १ कचौरा ओट्स नुन कम, हरियो साग मिसाएर । -३–४ चम्चा पालुङ्गो, ब्रोकाउली वा अन्य हरियो साग पोटासियम र फाइबरका लागि । -चुकन्दर, गाजर, टमाटर, काँक्रोको सलाद -१ कप कम चिल्लो भएको दही वा मोही । बिहानको खाना -१ कचौरा ब्राउन राइस, चिनो, वा कोदो÷फापरको भात । -१ कचौरा मुसुरो/रहरको दाल, पोटासियम र फाइबरको लागि । -३–४ चम्चा हरियो साग पालुङ्गो, रायो, वा अन्य करेला, लौका वा फर्सी कम क्यालोरी, उच्च पोटासियमका लागि । -१ कचौरा टमाटर, चुकन्दर, वा गाजरको सलाद । -१/२ टुक्रा छाला हटाएको चिकेन, तोपु, वा सिजनल माछा वा १ कचौरा गेडागुडी जस्तैः राजमा, बोडी । दिउँसोको खाजा -१ केरा, १ सुन्तला, १ किवी, वा आधा मेवा, पोटासियम र फाइबरका लागि । -१ मुठ्ठी भुटेको तिल, चना वा आलस नुन नहालेको वा २–३ वटा ओखर -१ गिलास नरिवल पानी वा मोही कम चिल्लो भएको । साँझको स्न्याक्स -१ स्याउ, आधा एभोकाडो, वा १ सुन्तला । -१ मुठ्ठी फर्सीको बीउ वा भुटेको चना नुन नहालेको । -१ कप कागतीको चिया वा तुलसीको चिया बिना चिनी । रातिको खाना -१ कचौरा तरकारीको सुप तोफु, पालुङ्गो वा ब्रोकाउली मिसाएर वा १ कचौरा हल्का भात ब्राउन राइस । -१–२ टुक्रा छाला हटाएको चिकेन वा सिजनल माछा । -तरकारी, साग ३–४ चम्चा हरियो साग पालुङ्गो, ब्रोकाउली वा करेला । -सलादमा चुकन्दर, टमाटर वा गाजरको सलाद नुन कम वा बिनानुन । थप सुझाव र सावधानी -उच्च रक्तचापको समस्यामा नुनको मात्रा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दिनमा ५–६ ग्राम १ चम्चा भन्दा कम नुन प्रयोग गर्नुपर्छ । घरको अचार बनाउँदा नुन र तेल कम प्रयोग गर्नुपर्छ । -रेस्टुरेन्टको खाना र प्याकेट बन्द खानामा नुनको मात्रा धेरै हुन्छ, त्यसैले त्यस्ता खाना भन्दा सकेसम्म घरमै बनेको खाना खानुपर्छ । -दिनमा २–३ लिटर पानी पिउनुपर्छ । यसले सोडियमलाई पातलो बनाउँछ र रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । -खानालाई उमालेर, बफाएर, ग्रिल गरेर वा हल्का भुटेर खाना बनाउनुपर्छ । तेलमा तार्ने र डिप–फ्राइङ गर्नु हुँदैन । -दैनिक ३०–४० मिनेट हल्का व्यायाम हिँड्ने, योग, साइक्लिङ गर्नुपर्छ । -रक्तचाप नियन्त्रणका लागि प्राणायाम गहिरो सास लिने अभ्यास र ध्यान उपयोगी हुन्छ । -तनावले रक्तचाप बढाउन सक्छ । त्यसैले तनाव नियन्त्रण गर्न ध्यान, योग, गहिरो सास लिने अभ्यास वा रमाइलो गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्छ ।

