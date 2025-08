के गर्भावस्थामा देखिने लक्षणबाट थाहा पाउन सकिन्छ छोरा छ कि छोरी ?

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. गर्भावस्थामा पेटको आकार, खानाको इच्छा, छालाको अवस्था जस्ता लक्षणले शिशुको लिङ्ग थाहा पाउन सकिँदैन भन्ने चिकित्सकीय तथ्य छ।

नेपालमा गर्भमै शिशुको लिङ्ग पहिचान गैरकानुनी भएकाले अल्ट्रासाउन्डबाट मात्र लिङ्ग थाहा पाउन सकिन्छ।

गर्भावस्थामा हार्ट बर्न, मर्निङ सिकनेस र लिनिया नाइग्रा जस्ता लक्षणले छोरा वा छोरी हुने अनुमान लगाउनु अवैज्ञानिक मानिन्छ। गर्भावस्था एउटा यस्तो अनुभव हो, जसमा आमा र परिवार दुवै विभिन्न प्रश्न र जिज्ञासाहरूले घेरिएका हुन्छन् । तीमध्ये एउटा साझा प्रश्न हो— गर्भमा छोरा छ कि छोरी ? यो चर्चा निकै सामान्य छ । गर्भवती महिलाको पेटको हेरेर छोरा हो कि छोरी थाहा हुने कुरा समाजमा सुनिन्छ । कोही भन्छन्, यदि पेट चुच्चो छ भने छोरा हुन्छ, कोही भन्छन्, यदि गुलियो खाने इच्छा हुन्छ भने छोरी हुन्छ । यस्ता दावीहरू पुस्तौँदेखि चल्दै आएका छन्, तर के यिनमा कुनै वैज्ञानिक सत्यता छ ? सामाजिक सञ्जाल, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सल्लाह र घरेलु मान्यताहरूले एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्छ, जसले गर्भवती महिलाको सोच र मानसिक अवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छ। केही लक्षणहरूलाई लिएर यो प्रचार गरिन्छ कि, तिनले छोरा वा छोरी हुने संकेत दिन्छ । जस्तै- बिहानको वाकवाकी, अनुहारमा चमक वा दाग, मुड परिवर्तन आदि । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ केही लक्षणहरू हेरेर गर्भमा छोरा छ कि छोरी थाहा पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? के साँच्चै लक्षणहरूबाट गर्भमा बच्चाको लिङ्ग थाहा पाउन सकिन्छ ? मेडिकल विज्ञानको प्रगतिपछि, गर्भावस्थामा अल्ट्रासाउन्डको माध्यमबाट गर्भमा रहेको शिशु छोरा हो कि छोरी थाहा पाउन सकिन्थ्यो । तर, नेपालकाे हकमा गर्भमै लिङ्ग पहिचान गैरकानुनी छ । त्यसपछि केही व्यक्तिहरूले गर्भावस्थामा पुराना समयमा प्रयोग हुने तरिकाहरूबाट छोरा वा छोरी थाहा पाउने प्रयास गर्छन् । गर्भावस्थामा शरीरमा धेरै प्रकारका शारीरिक परिवर्तनहरू हुन्छन्, तर यी परिवर्तनहरू हेरेर गर्भमा रहेको शिशुको लिङ्ग थाहा पाउन निकै कठिन हुन्छ । मानिसहरूले शारीरिक परिवर्तन र सङ्केतहरूको आधारमा अनुमान लगाउने प्रयास गर्छन्, जुन पूर्णरूपमा अवैज्ञानिक मानिन्छ । यीमध्ये केहीको अनुमान सही हुन्छ, केहीको गलत। गर्भावस्थामा पेटको आकारबाट लिङ्ग पत्ता लगाउन सकिन्छ ? गर्भवती महिलाको पेटको आकार धेरै कुराहरूमा निर्भर गर्छ, जसमा शिशुको गर्भमा रहेको अवस्था, महिलाको शारीरिक बनावट र गर्भाशयको स्थिति समावेश हुन्छ । गर्भमा शिशु कसरी बसेको छ, त्यसले गर्भवती महिलाको पेटको आकारमा प्रभाव पार्छ । शिशुको टाउको तलतिर हुन सक्छ, जसले पेटलाई तल देखाउन सक्छ, वा शिशुको शरीर अगाडितिर हुन सक्छ, जसले पेट अगाडि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पेटको आकार हेरेर शिशुको लिङ्ग पत्ता लगाउन सकिँदैन । महिलाको उचाइ, तौल र पेटको मांसपेशीको बलियोपनाले पनि पेटको आकारलाई प्रभाव पार्छ । प्रायः अग्ला र पातला महिलाहरूको पेट तलतिर देखिन्छ, जबकि छोचा र मोटा महिलाहरूको पेट माथि देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पेटको आकार हेरेर गर्भमा रहेको शिशुको लिङ्ग पत्ता लगाउनु सही हुँदैन । गर्भावस्थामा छातीमा जलन ‘हार्ट बर्न’ हुनु गर्भावस्थामा छातीमा जलन वा हार्ट बर्नको समस्या सामान्य हो । तर, पुरानो समयमा भनिन्थ्यो कि लगातार र तीव्र जलनको संकेत छोरी हो र कम जलनको अनुभव भएमा गर्भमा छोरा छ । गर्भावस्थामा हर्मोनल परिवर्तनका कारण हार्ट बर्न हुन्छ, यसको शिशुको लिङ्गसँग कुनै सम्बन्ध छैन । गर्भावस्थामा क्रेभिङ हुनु गर्भावस्थामा हार्मोनल परिवर्तनका कारण खानाको इच्छा (क्रेभिङ) हुन्छ । यदि गर्भवती महिलालाई मिठो खाने इच्छा छ भने छोरी हुन्छ, र यदि नुनिलो, पिरो वा अमिलो खाने इच्छा छ भने छोरा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, यस्ता कुनै कुरा सत्य होइन । हार्मोनको असन्तुलनका कारण हरेक महिलामा खानाको इच्छा फरक–फरक हुन सक्छ। गर्भावस्थामा छालामा परिवर्तन गर्भवती महिलाको छालामा हुने परिवर्तनबाट पनि छोरा वा छोरी हुने अनुमान लगाउने प्रयास गरिन्छ । भनिन्छ, यदि छाला सुख्खा छ भने छोरा हुन्छ र तैलीय छाला भएमा छोरी हुन्छ । तर, यसको पछाडि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन र यो दावी पनि मिथक मात्र हो । गर्भावस्थामा मर्निङ सिकनेस यदि गर्भवती महिलालाई मर्निङ सिकनेस र वाकवाकी धेरै हुन्छ भने छोरी हुन्छ, र कम हुन्छ भने छोरा हुन्छ भनिन्छ । यसमा पनि कुनै सत्यताता छैन । गर्भावस्थामा ‘हाइपरमेसिस ग्रेभिडेरम’ वाकवाकी र बान्ता हुनु हार्मोनल परिवर्तनका कारण हुन्छ । ‘लिनिया नाइग्रा’ पेटमा बनेको रेखाको लम्बाइ गर्भावस्थामा पेटमा एउटा रेखा बन्छ, जसलाई लिनिया नाइग्रा भनिन्छ । यदि लिनिया नाइग्रा नाभीमुनिबाट सुरु हुन्छ भने छोरी हुन्छ, र यदि माथिबाट सुरु हुन्छ भने छोरा हुन्छ भनिन्छ । तर, गर्भावस्थामा हर्मोनल परिवर्तनका कारण मेलानिनको उत्पादन उत्तेजित हुन्छ, जसले लिनिया नाइग्राको अवस्था हरेक महिलामा फरक हुन्छ । यी लक्षण र सङ्केतहरू बाहेक अन्य धेरै लक्षणहरू पनि छन्, जसको सहायताले गर्भावस्थामा शिशुको लिङ्ग पहिचान गर्ने प्रयास गरिन्छ । तर, यी सङ्केतहरूबाट लिङ्ग थाहा पाउने पछाडि कुनै वैज्ञानिक आधार वा तथ्य छैन । गर्भावस्थाको लगभग १४ देखि २२ हप्तापछि अल्ट्रासाउन्डमार्फत बच्चाको लिङ्ग थाहा पाउन सकिन्छ ।

