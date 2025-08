नेपाल औषधि उत्पादक संघको नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा अधिकारी

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाल औषधि उत्पादक संघ(एपोन)को अध्यक्षमा विप्लव अधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका छन्।

एपोनको ३१औँ साधारणसभाले आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। काठमाडौं । औषधि उद्योगीहरूको संस्था नेपाल औषधि उत्पादक संघ(एपोन)को अध्यक्षमा विप्लव अधिकारी चयन भएका छन् । काठमाडौंमा जारी ३१औँ साधारणसभाले अधिकारीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित गरेको हो । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी दिपक प्रसाद दाहालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि आफू सर्वसम्मत भएको अधिकारीले जानकारी दिए । दाहाल एपोनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । दुई वर्षअगाडि भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष्यको उम्मेदवार रहेका अधिकारी महेश प्रधानसँग पराजित भएका थिए । एपोनले आगामी २ वर्षका लागि सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । एपोनमा ६४ औषधि उद्योगका एक-एक जना सदस्यले मत हाल्न पाउने व्यवस्था छ । नयाँ कार्यसमितिको सूची अध्यक्ष : विप्लव अधिकारी निवर्तमान अध्यक्ष : महेश प्रसाद प्रधान बरिष्ठ उपाध्यक्ष : प्रभात रुगङ्टा उपाध्यक्ष : पृथ्वी राज भण्डारी (निजु) महासचिव : सन्तोष बराल सचिव : गिरिराज पाठक (गणेश ) कोषाध्यक्ष : सुमित चन्द्र श्रेष्ठ सदस्यहररू : शैलेस वैद्य, पन्जक तिवारी, ईश्वर भण्डारी, शरदचन्द्र ओझा, सजल राज रेग्मी र प्रवन दाहाल ।

