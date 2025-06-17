+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
एक्सप्लेनर :

पहिला उद्योगीसँग लड्थे, अब सरकारसँग लड्दै उखु किसान

सरकारले स्रोतको अभाव भएको भन्दै किसानलाई दिने भनेर विनियोजन गरेको रकम पनि घटाइदिएको हो । किसानहरूले भने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते २०:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने बजेट विनियोजन नगरेको छ।
  • सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान मात्र दिने निर्णय गरेको छ।
  • किसानहरूले अनुदान कटौतीको विरोधमा काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् र उद्योगीहरू पनि उखु उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन्।

१० भदौ, काठमाडौं । पाँच वर्षअघिसम्म हरेक वर्ष विभिन्न जिल्लाका किसान काठमाडौं आउँथे र चिनी उद्योगले उखु किनेबापतको भुक्तानी नदिएको विषयमा आन्दोलन गर्थे ।

२०७७ सालसम्म विभिन्न चिनी उद्योगले किसानको ९० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । त्यसमध्ये अझै पनि केही उद्योगबाट किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका १३ वटा चिनी उद्योगले भने किसानलाई भुक्तानी गरिरहेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

विगतमा उखु बेचेको पैसा नपाएको विषयमा काठमाडौंका सडकमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य किसानहरू अहिले सरकारले किसानलाई दिएको अनुदान रकम घटाइदिएपछि आन्दोलनमा छन् ।

सरकारले विगतमा उद्योगीहरुमार्फत किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने गरेको थियो । सरकारले चिनीको लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को ९० प्रतिशत उद्योगलाई फिर्ता दिन्थ्यो । त्यसरी भ्याट फिर्ताबापत प्राप्त रकम उद्योगीहरुले किसानलाई दिने गर्थे ।

तर, केही उद्योगले सरकारबाट भ्याट फिर्ताबापतको रकम लिने तर किसानलाई भने नदिएपछि सरकारले त्यस्तो प्रबन्ध खारेज गर्‍यो । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा पहिलोपटक सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो रकम बढ्दै गएर गत वर्षसम्म प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पुगेको थियो ।

सरकारले कार्यविधि नै निर्माण गरेर २०७५ सालदेखि उत्पादनका आधारमा किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिँदै आएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

उखुमा पाइरहेको क्विन्टलको ७० रुपैयाँ अनुदान रोकियो, किसान हेरेको हेर्‍यै

यसरी उखु किसानले उद्योगलाई उखु बेचेबापतको रकम उद्योगीहरूबाट पाउँछन् भने त्यसबापत सरकारबाट अनुदान पनि पाउँदै आएका थिए । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ ।

सरकारले विगतदेखि नै प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदानसमेत दिँदै आएको सन्दर्भमा किसानले एक क्विन्टल उखुबापत उद्योगबाट ५ सय ८५ रुपैयाँ र सरकारबाट ७० रुपैयाँ अनुदानसमेत गरी जम्मा ६ सय ५५ रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो ।

किसानले उद्योगीलाई उखु बेच्दा अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसरी कुन किसानले कति परिमाण उखु बिक्री गरेको हो, त्यसको रिसिट उद्योगले किसानलाई प्रदान गर्छ । त्यसका आधारमा सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले किसानको खातामा अनुदानबापतको रकम हालिदिने गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  त्यो रकम ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले अनुदान उपलब्ध गराउनकै लागि विनियोजन भएको हो । तर, कृषि मन्त्रालयले २२ असारमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गर्‍यो, जुन कुरा मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पसिनाको मूल्य खोज्दै सडकमा उखु किसान

अर्कातर्फ चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । यसको अर्थ अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्नेमा त्यसको आधा मात्रै पाइने र यो वर्षदेखि अनुदान नै नपाइने अवस्था सृजना भएको छ ।

सरकारको यो निर्णयको विरोधमा देशभरका किसानहरू अहिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा आएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई दिने अनुदानका लागि बजेट नै विनियोजन नभएको थाहा पाएपछि २८ जेठमा उखु उत्पादक संघसम्बद्ध जिल्लाका एक दर्जन प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

तर, मन्त्रीहरूले भने ‘पैसा दिन नसकिने’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । ‘उखु खेतीमा अनुदान दिन नसकिने भएकाले बरु धान, मकै, गहुँ लगायत अन्य खेतीतिर लाग्नू’ भनेर मन्त्रीहरूले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै पन्छियो मन्त्रालय, उखुको अनुदान ३५ रुपैयाँ नै कायम

तर, किसान आन्दोलनका संयोजक श्यामबाबु राय उखु उत्पादनमा कुनै नाफा नहुने, सरकारले दिने त्यही ७० रुपैयाँ अनुदानका कारण किसान टिकिरहेको बताउँछन् । सरकारले त्यो रकम पनि काटिदिएपछि किसानहरू विस्थापित हुने उनी बताउँछन् ।

उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र अनुदान रकम कटौती हुनासाथ उत्पादन ह्वात्तै घट्ने र परनिर्भरता चुलिँदै जाने बताउँछन् ।

विगतमा उद्योगका र अहिले सरकारको रवैयाका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा उखु किसान संख्या र उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष उखु उत्पादन क्षेत्रफल घट्दै गएको छ ।

आव २०७७/७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएकोमा २०८०/८१ मा जम्मा ६२ हजार २ सय २५ हेक्टरमा खेती सीमित भएको छ ।

किसानको अनुदान सरकारले घटाइदिएपछि चिनी उद्योगीहरू पनि उखु उत्पादक घट्ने कुराले भयभीत छन् । सरकारले अनुदान नदिने हो भने उखु किसान विस्थापित हुने चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए ।

‘भारतले किसानलाई ठूलो अनुदान दिएको छ । त्यसो हुँदा भारतमा सस्तोमा उखु पाइन्छ । नेपालमा सरकारले किसानलाई दिएको त्यही ७० रुपैयाँ अनुदान थियो । त्यो पनि हटाउने हो भने नेपालमा उखु खेती बन्द हुन्छ । भारतबाट उखु तस्करी भएर आएर नेपालको बजार लिन्छ,’ उनले भने ।

हाल नेपालमा १३ वटा चिनी मिल सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा १ लाख ८० हजार टन चिनी वार्षिक रुपमा उत्पादन हुन्छ । एक लाख किसानले उखु खेती गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अनुदान निकासा

यसैबीच, उखु किसानले गत आर्थिक वर्षमा उखु बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने अनुदान भुक्तानी गर्न सरकारले ७५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावबमोजिम यो रकम विभिन्न ८ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानलाई भुक्तानी गर्ने गरी निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उखु किसानले यसअघि पाउँदै आएबमोजिम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ नै अनुदान पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, सरकारले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अनुदान हिसाब गरेर रकम निकासा गरेको हो ।

‘अहिले यो रकम निकासा भएको छ । किसानहरूसँग वार्ता भइरहेको छ । त्यसमा केही सहमति भयो भने त्यसै अनुसार हुनेछ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

गत आव २०८१/८२ को बजेटमा उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, सरकारले स्रोतको अभाव भएको भन्दै किसानलाई दिने भनेर विनियोजन गरेको रकम पनि घटाइदिएको हो । किसानहरूले भने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

अनुदान उखु किसान उखु खेती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उखु किसानको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रको ऐक्यबद्धता

उखु किसानको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रको ऐक्यबद्धता
विश्व बैंकबाट डेढ अर्ब अनुदान प्राप्त हुँदै

विश्व बैंकबाट डेढ अर्ब अनुदान प्राप्त हुँदै
घरायसी प्रयोजनको ग्यासमा दिने भनिएको अनुदान किन भएन ६ महिनासम्म कार्यान्वयन ?

घरायसी प्रयोजनको ग्यासमा दिने भनिएको अनुदान किन भएन ६ महिनासम्म कार्यान्वयन ?
आत्मसम्मान सहितको ऋण कि मगन्ते बनाउने अनुदान ?

आत्मसम्मान सहितको ऋण कि मगन्ते बनाउने अनुदान ?
उखुमा पाइरहेको क्विन्टलको ७० रुपैयाँ अनुदान रोकियो, किसान हेरेको हेर्‍यै

उखुमा पाइरहेको क्विन्टलको ७० रुपैयाँ अनुदान रोकियो, किसान हेरेको हेर्‍यै
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ खर्ब १७ अर्ब अनुदान, कुन पालिकामा कति ? (सूचीसहित)

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ खर्ब १७ अर्ब अनुदान, कुन पालिकामा कति ? (सूचीसहित)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित