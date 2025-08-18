वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वात्सल्य आईभीएफ सेन्टरले ९ वर्षको यात्रा पूरा गरी १०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यस अवसरलाई 'फेमिली डे' को रूपमा मनाएको छ।
- सेन्टरले निःसन्तानपनको चुनौतीलाई लक्षित गर्दै हजारौं दम्पतीलाई सन्तानसुख प्रदान गरेको प्रशान्त सुवेदीले बताउनुभयो।
- वात्सल्यले आईभीएफ, आईयूआई, ओभुलेसन इन्डक्सन लगायत प्रजनन् सम्बन्धी आधुनिक सेवा काठमाडौं, भक्तपुर, नेपालगञ्ज, चितवन र पोखरामा प्रदान गर्दै आएको छ।
वात्सल्य आईभीएफ सेन्टर भदौ १४ गते, आफ्नो ९ वर्षको यात्रा पूरा गरी १०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवसरलाई ‘फेमिली डे’ को रूपमा मनाइएको थियो, जहाँ सयौं दम्पतीहरूले आफ्नो सन्तानसुखको खुसी साटासाट गरे ।
निःसन्तानपनको चुनौती बढ्दो अवस्थामा रहेको आजको समाजलाई लक्षित गर्दै खुलेको वात्सल्य आईभीएफ सेन्टर एक क्लिनिक होइन, यो एउटा परिवार हो-प्रेम, विश्वास र आशाले बाँधिएको ।
वात्सल्य नेचुरल आईभीएफका प्रबन्ध निर्देशक प्रशान्त सुवेदी भन्छन्, ‘यो केवल एउटा उपचार होइन, यो नयाँ आशा र विश्वासको यात्रा हो । जसले हजारौं परिवारमा खुसीको उज्यालो छरेर उनीहरुलाई सन्तान सुख दिएको छ ।’
सुरुवाती दिनहरू निकै कठिन रहेको सुवेदीले सुनाए । तर पनि तर हामीले एउटा यस्तो ठाउँको परिकल्पना गर्यौं जसबाट समाजको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकौं र सयौं परिवारलाई खुसी प्रदान गर्न सकौं।’
नेपालमा आईभीएफ सुरु गर्न दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव रहेका बेला सेवा सुरु गर्ने हिम्मत गरेको उनले सुनाए ।
‘समाजमा बाँझोपनको समस्या विद्यमान थियो, तर यसको समाधान खोज्ने ठाउँ कमै थिए’ सुवेदी भने’ ‘सुरुवाती दिनहरू निकै कठिन थिए । तर हामीले एउटा यस्तो ठाउँको परिकल्पना गर्यौं जसबाट समाजको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकौं र सयौं परिवारलाई खुसी प्रदान गर्न सकौं ।’
एउटा सोचबाट सुरु भएको यो सपनाले आज हजारौं दम्पतीको जीवनमा आशा जगाएको सुवेदीले बताए । ‘आज यस हलमा उपस्थित तपाईंहरूको मुहारमा देखिएको खुसीले नै हामीलाई प्रमाणित गर्छ कि हामीले राम्रो काम गरेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘वात्सल्य आज एउटा क्लिनिक मात्र होइन, यो प्रेम, विश्वास र आशाको ठूलो परिवार हो ।’
यसको सफलताको पछाडि तीन रात नसुतेर काम गर्ने डाक्टरहरू, एम्ब्रोलोजिस्टहरू, नर्सहरू र स्टाफहरूको अथक मेहनत रहेको उनले सुनाए ।
आँसुबाट खुसीसम्मको यात्रा
वात्सल्यको सफलता यसका निसन्तान दम्पतीहरूका कथाहरूमा झल्किन्छ । यी कथाहरू केवल चिकित्सकीय सफलता होइनन्, भावनात्मक विजय पनि हुन् । एउटा यस्तो कथा हो वात्सल्य सापकोटा परिवारको । पोखराबाट आएका यी दम्पती १४ वर्षसम्म सन्तान नभएर विभिन्न ठाउँमा भौतारिएका थिए । अन्ततः वात्सल्यमा पुगेर डा. आकृतिसँग भेटे । ‘हामीले वात्सल्यलाई उपहार स्वरुप सन्तान पायौं’ उनीहरूले भने । उनीहरूको छोरोको नाम नै ‘वात्सल्य’ राखेका छन् । ‘हामी शिक्षक हौं, व्यस्त जीवनमा पनि सही ठाउँमा पुग्न नसकेर दुःख पायौं । तर वात्सल्यले हामीलाई उपहार दियो । हामी सधैं यस परिवारसँग जोडिएर रहन चाहन्छौं ।’
वार्षिकोत्सवमा मञ्चमा बोलाउँदा उनीहरूले भविष्यमा छोरीको नाम ‘आकृति’ राख्ने योजना पनि साटे ।
अर्को कथा छ, एक महिलाको, जो साथीको माध्यमबाट वात्सल्य पुगिन् । उनको पहिलो गर्भ खेर गएको थियो । यहाँ आउनेबित्तिकै यहाँको वातावरण मन परेको उनले सुनाइन् । ‘सबै स्टाफ र डाक्टरहरू फ्रेन्डली हुनुहुन्यो, जसले मलाई कम्फर्टेबल महसुस गरायो’ उनले भनिन् । काउन्सिलिङपछि प्राकृतिक तरिकाबाटै उनीहरूले जुम्ल्याहा सन्तान पाए-एउटा छोरा र एउटा छोरी । ‘वात्सल्यसँग जोडिएर नै हामी खुसी छौं’ उनी भन्छिन् ।
धरानकी मुना रोकाको कथा पनि प्रेरणादायी छ । बिहे भएको धेरै वर्षपछि ओम हस्पिटलमा डा. भोला रिजालसँग चेकअप गरिन् । ट्युब ब्लकेजको अप्रेसनपछि पनि सफलता नभएपछि उनी वात्सल्य पुगिन् । ‘१४ वर्षपछि यहाँ आएर पहिलो प्रयासमै सफल भयो’ मुना भन्छिन् ।
यस्तै, पम्मी कर्णको जीवनमा सन्तानसुख प्राप्ति सहज थिएन । विवाहको १४ वर्षसम्म निस्सन्तान रहेकी उनी प्राकृतिक तरिकाबाट असफल भएपछि आईभीएफ रोजिन् । भारतसम्म धाइन्, तर सफल भएनन् । अन्ततः वात्सल्य पुगिन् । पहिलो प्रयास असफल भए पनि दोस्रोमा गर्भ रह्यो। । ३६ वर्षको उमेरमा जुम्ल्याहा सन्तान जन्माइन् । ‘यो मेरो अन्तिम विकल्प थियो, र यसले काम गर्यो,’ उनी भन्छिन् । दुवै सन्तान स्वस्थ छन्, र पम्मीको काख खुसीले भरिएको छ ।
भविष्यको निरन्तरता र प्रेरणा
नौं वर्षको यो यात्रामा वात्सल्यले धेरै जन्म देखेको छ, धेरै सपना साकार गरेको छ । यहाँ बाट सेवा लिएका दम्पतीको माया र सद्भावलाई पनि उपचारको आधार बनाएका छौं । प्रशान्त भन्छन् ‘आगामी दिनहरूमा हामी अझ श्रेष्ठ, अझ विशेष र अझ नजिक भएर रहनेछौं । दम्पतीहरूको भरोसाले नै हामीलाई बलियो बनाएको छ ।’
वात्सल्य आईभीएफले आईभीएफका साथै आईयूआई, ओभुलेसन इन्डक्सन, फर्टिलिटि फ्रिजिंग, प्रसूतिपूर्वको सम्पूर्ण जाँच जस्ता प्रजनन् सम्बन्धी विभिन्न आधुनिक सेवा प्रदान गर्छ । सेन्टरले काठमाडौंको नक्साल, भक्तपुर, नेपालगञ्ज, चितवन, पोखरालगायतको स्थानबाट निःसन्तान सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु दिँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया 4