+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

२०८२ भदौ १५ गते १६:२५ २०८२ भदौ १५ गते १६:२५

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वात्सल्य आईभीएफ सेन्टरले ९ वर्षको यात्रा पूरा गरी १०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यस अवसरलाई 'फेमिली डे' को रूपमा मनाएको छ।
  • सेन्टरले निःसन्तानपनको चुनौतीलाई लक्षित गर्दै हजारौं दम्पतीलाई सन्तानसुख प्रदान गरेको प्रशान्त सुवेदीले बताउनुभयो।
  • वात्सल्यले आईभीएफ, आईयूआई, ओभुलेसन इन्डक्सन लगायत प्रजनन् सम्बन्धी आधुनिक सेवा काठमाडौं, भक्तपुर, नेपालगञ्ज, चितवन र पोखरामा प्रदान गर्दै आएको छ।

वात्सल्य आईभीएफ सेन्टर भदौ १४ गते, आफ्नो ९ वर्षको यात्रा पूरा गरी १०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवसरलाई ‘फेमिली डे’ को रूपमा मनाइएको थियो, जहाँ सयौं दम्पतीहरूले आफ्नो सन्तानसुखको खुसी साटासाट गरे ।

निःसन्तानपनको चुनौती बढ्दो अवस्थामा रहेको आजको समाजलाई लक्षित गर्दै खुलेको वात्सल्य आईभीएफ सेन्टर एक क्लिनिक होइन, यो एउटा परिवार हो-प्रेम, विश्वास र आशाले बाँधिएको ।

वात्सल्य नेचुरल आईभीएफका प्रबन्ध निर्देशक प्रशान्त सुवेदी भन्छन्, ‘यो केवल एउटा उपचार होइन, यो नयाँ आशा र विश्वासको यात्रा हो । जसले हजारौं परिवारमा खुसीको उज्यालो छरेर उनीहरुलाई सन्तान सुख दिएको छ ।’

सुरुवाती दिनहरू निकै कठिन रहेको सुवेदीले सुनाए । तर पनि तर हामीले एउटा यस्तो ठाउँको परिकल्पना गर्‍यौं जसबाट समाजको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकौं र सयौं परिवारलाई खुसी प्रदान गर्न सकौं।’

नेपालमा आईभीएफ सुरु गर्न दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव रहेका बेला सेवा सुरु गर्ने हिम्मत गरेको उनले सुनाए ।

‘समाजमा बाँझोपनको समस्या विद्यमान थियो, तर यसको समाधान खोज्ने ठाउँ कमै थिए’ सुवेदी भने’ ‘सुरुवाती दिनहरू निकै कठिन थिए । तर हामीले एउटा यस्तो ठाउँको परिकल्पना गर्‍यौं जसबाट समाजको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकौं र सयौं परिवारलाई खुसी प्रदान गर्न सकौं ।’

एउटा सोचबाट सुरु भएको यो सपनाले आज हजारौं दम्पतीको जीवनमा आशा जगाएको सुवेदीले बताए । ‘आज यस हलमा उपस्थित तपाईंहरूको मुहारमा देखिएको खुसीले नै हामीलाई प्रमाणित गर्छ कि हामीले राम्रो काम गरेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘वात्सल्य आज एउटा क्लिनिक मात्र होइन, यो प्रेम, विश्वास र आशाको ठूलो परिवार हो ।’

यसको सफलताको पछाडि तीन रात नसुतेर काम गर्ने डाक्टरहरू, एम्ब्रोलोजिस्टहरू, नर्सहरू र स्टाफहरूको अथक मेहनत रहेको उनले सुनाए ।

आँसुबाट खुसीसम्मको यात्रा

वात्सल्यको सफलता यसका निसन्तान दम्पतीहरूका कथाहरूमा झल्किन्छ । यी कथाहरू केवल चिकित्सकीय सफलता होइनन्, भावनात्मक विजय पनि हुन् । एउटा यस्तो कथा हो वात्सल्य सापकोटा परिवारको । पोखराबाट आएका यी दम्पती १४ वर्षसम्म सन्तान नभएर विभिन्न ठाउँमा भौतारिएका थिए । अन्ततः वात्सल्यमा पुगेर डा. आकृतिसँग भेटे । ‘हामीले वात्सल्यलाई उपहार स्वरुप सन्तान पायौं’ उनीहरूले भने । उनीहरूको छोरोको नाम नै ‘वात्सल्य’ राखेका छन् । ‘हामी शिक्षक हौं, व्यस्त जीवनमा पनि सही ठाउँमा पुग्न नसकेर दुःख पायौं । तर वात्सल्यले हामीलाई उपहार दियो । हामी सधैं यस परिवारसँग जोडिएर रहन चाहन्छौं ।’

वार्षिकोत्सवमा मञ्चमा बोलाउँदा उनीहरूले भविष्यमा छोरीको नाम ‘आकृति’ राख्ने योजना पनि साटे ।

अर्को कथा छ, एक महिलाको, जो साथीको माध्यमबाट वात्सल्य पुगिन् । उनको पहिलो गर्भ खेर गएको थियो । यहाँ आउनेबित्तिकै यहाँको वातावरण मन परेको उनले सुनाइन् । ‘सबै स्टाफ र डाक्टरहरू फ्रेन्डली हुनुहुन्यो, जसले मलाई कम्फर्टेबल महसुस गरायो’ उनले भनिन् । काउन्सिलिङपछि प्राकृतिक तरिकाबाटै उनीहरूले जुम्ल्याहा सन्तान पाए-एउटा छोरा र एउटा छोरी । ‘वात्सल्यसँग जोडिएर नै हामी खुसी छौं’ उनी भन्छिन् ।

धरानकी मुना रोकाको कथा पनि प्रेरणादायी छ । बिहे भएको धेरै वर्षपछि ओम हस्पिटलमा डा. भोला रिजालसँग चेकअप गरिन् । ट्युब ब्लकेजको अप्रेसनपछि पनि सफलता नभएपछि उनी वात्सल्य पुगिन् । ‘१४ वर्षपछि यहाँ आएर पहिलो प्रयासमै सफल भयो’ मुना भन्छिन् ।

यस्तै, पम्मी कर्णको जीवनमा सन्तानसुख प्राप्ति सहज थिएन । विवाहको १४ वर्षसम्म निस्सन्तान रहेकी उनी प्राकृतिक तरिकाबाट असफल भएपछि आईभीएफ रोजिन् । भारतसम्म धाइन्, तर सफल भएनन् । अन्ततः वात्सल्य पुगिन् । पहिलो प्रयास असफल भए पनि दोस्रोमा गर्भ रह्यो। । ३६ वर्षको उमेरमा जुम्ल्याहा सन्तान जन्माइन् । ‘यो मेरो अन्तिम विकल्प थियो, र यसले काम गर्‍यो,’ उनी भन्छिन् । दुवै सन्तान स्वस्थ छन्, र पम्मीको काख खुसीले भरिएको छ ।

भविष्यको निरन्तरता र प्रेरणा

नौं वर्षको यो यात्रामा वात्सल्यले धेरै जन्म देखेको छ, धेरै सपना साकार गरेको छ । यहाँ बाट सेवा लिएका दम्पतीको माया र सद्भावलाई पनि उपचारको आधार बनाएका छौं । प्रशान्त भन्छन् ‘आगामी दिनहरूमा हामी अझ श्रेष्ठ, अझ विशेष र अझ नजिक भएर रहनेछौं । दम्पतीहरूको भरोसाले नै हामीलाई बलियो बनाएको छ ।’

वात्सल्य आईभीएफले आईभीएफका साथै आईयूआई, ओभुलेसन इन्डक्सन, फर्टिलिटि फ्रिजिंग, प्रसूतिपूर्वको सम्पूर्ण जाँच जस्ता प्रजनन् सम्बन्धी विभिन्न आधुनिक सेवा प्रदान गर्छ । सेन्टरले काठमाडौंको नक्साल, भक्तपुर, नेपालगञ्ज, चितवन, पोखरालगायतको स्थानबाट निःसन्तान सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु दिँदै आएको छ ।

आईभीएफ वात्सल्य
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम

नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ

नेपालमा एक दिनमा सबैभन्दा धेरै रक्तदानको रेकर्ड

नेपालमा एक दिनमा सबैभन्दा धेरै रक्तदानको रेकर्ड

खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?

खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?

तितो र टर्रो खानेकुरा साँच्चै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ?

तितो र टर्रो खानेकुरा साँच्चै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ?

कृषिप्रधान देशमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको ठूलो पीर

कृषिप्रधान देशमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको ठूलो पीर

ट्रेन्डिङ

‘घुर्ने समस्याले थाहै नपाई भित्रभित्रै शरीरका भागहरू बिगार्न सक्छ’ (भिडियो)

‘घुर्ने समस्याले थाहै नपाई भित्रभित्रै शरीरका भागहरू बिगार्न सक्छ’ (भिडियो)
प्रसूति गृहको इतिहासदेखि आधुनिक सेवासम्मको यात्रा

प्रसूति गृहको इतिहासदेखि आधुनिक सेवासम्मको यात्रा
डेंगु स्थायी प्रकोप : रोकथामको एक मात्र उपाय ‘खोज र नष्ट’ अभियान

डेंगु स्थायी प्रकोप : रोकथामको एक मात्र उपाय ‘खोज र नष्ट’ अभियान
नेपालको खोप अभियानको सफलता : रुबेला निवारण घोषणा

नेपालको खोप अभियानको सफलता : रुबेला निवारण घोषणा
युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?

युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?
मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्राप्त अंग २ महिला र १ पुरुषमा प्रत्यारोपण

मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्राप्त अंग २ महिला र १ पुरुषमा प्रत्यारोपण

वेबस्टोरिज

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

फिचर

सबै
वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा
स्वास्थ्य समाचार

वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम
आयुर्वेद

नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ
खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?

खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?

तितो र टर्रो खानेकुरा साँच्चै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ?
आहार तथा पोषण

तितो र टर्रो खानेकुरा साँच्चै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ?

कृषिप्रधान देशमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको ठूलो पीर
आहार तथा पोषण

कृषिप्रधान देशमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको ठूलो पीर

उमेर बढ्दै जाँदा हातखुट्टा किन दुख्न थाल्छ ?
हाड जोर्नी तथा नसा रोग

उमेर बढ्दै जाँदा हातखुट्टा किन दुख्न थाल्छ ?