सहकारी क्षेत्रमा ऐन विपरीत दोहोरो पदमा विभागको ‘एक्सन’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १८:४६

१५ भदौ, काठमाडौं। सहकारी क्षेक्रमा एकै व्यत्ति कानुनविपरीत एकभन्दा बढी संघसंस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी बसेर मौलाएको बेथिति उपर सहकारी विभागले ‘एक्सन’ लिएको छ । विभागले सहकारी ऐन २०७४ विपरित एकै समयमा दोहोरो पदमा पदाधिकारी रहेका संघ संस्थालाई पत्राचार गर्दै स्पष्टीकरण मागेको हो ।

अनलाइनखबरले यस विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि सहकारी विभागले दोहोरो पदमा बहाल रहेको विषयलाई प्रश्न गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) लाइ आइतबार स्पष्टीकरण माग्दै पत्राचार गरेको हो।

विभागले सहकारी बैंकको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेफस्कुनको सन्दर्भमा सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका सम्बन्धी संस्थाहरुलाई पनि बोधार्थ पत्राचार गरेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङगानाले बताए।

सहकारी ऐन २०७४ विपरीत सहकारी बैंक, नेफस्कुन, सहकारी महासंघ लगायतका संस्थामा एक व्यक्ति एकै पटकमा बहुसंस्थामा जिम्मेवारीमा छन् । उक्त विषयलाई लिएर विभागले सम्बन्धित संस्थालाई दोहोरो पदमा पदाधिकारी भएको विषयका बारेमा स्पष्टीकरण माग गरेको ढुङगानाले बताए।

सहकारी महसंघका सन्दर्भमा पनि दोहोरो पदमा नरहने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै पत्राचार गरेको ढुङगानाको भनाइ छ ।

नेफ्स्कुनमा पनि दोहोरो पद समस्या उस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि सबै कानुन विपरीत

दोहोरो पद हटाइ कानुन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि अहिलेको समय उपयुक्त रहेको ढुङगाना बताउँछन्। सहकारी संघ संस्थाले वार्षिक साधारणसभा गर्ने समय आएकाले पनि दोहोरो फदमा रहेको व्यक्तिलाई हटाई एक व्यक्ति एक संस्था एक जिम्मेवारी कायम गर्न सहज हुने उनको सुझाव छ। सम्बन्धित संस्थाहरुबाट आएको जवाफका आधारमा थप कारबाही अघि बढाउने उनले जानकारी दिए।

पछिल्लो समयमा सहकारी बैंकका अध्यक्षसहित अधिकांश पदाधिकारी नै दोहोरो पदमा रहेका छन्। त्यसैगरी नेफस्कुनमा करिब डेढ दर्जन पदाधिकारी दोहोरो पदामा रहेको छन् भने सहकारी महासंघमा १४ जना सहकारी ऐन विपरित दोहोरो पदमा रहेका छन्।

त्यसलाई सच्चाउन विभागले सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो।

पदमा विभाग सहकारी
