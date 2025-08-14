जनकपुर झडपमा ३० राउन्ड हवाई फायर, ३१ सेल अश्रुग्यास प्रहार

१५ भदाै, जनकपुरधाम । जनकपुरमा दुई समुदाय र प्रहरीबीच भएको झडपमा प्रहरीले ३० राउन्ड हवाई फायर र ३१ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको खुलेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२० देवपुरा रूपैठामा झण्डा हटाउने विषयमा आइतबार प्रहरी र हिन्दू समुदायबीच झडप भएको थियो ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ३० राउन्ड फायर गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार १४ डमी गोली, ११ राउन्ड गोली पेस्तोलबाट हवाई फायर गरिएको हो । ३१ सेल अश्रुग्यास प्रहार भएको उनले बताए ।
प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय २९ वर्षीय लक्ष्मण मुखिया घाइते भएका छन् । उनको दुवै घुँडामा गोली लागेको हो ।
यस्तै ढुंगामुढाबाट सातजना प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ ।
शनिबार पनि हिन्दू समुदायले गणेश पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्न लैजाने बेला झण्डा चोकमा झडप भएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार झन्डाचोकमा गाडिएको टावरलाइट पोलमा बाँधिएको दुईवटा हरियो झण्डा हटाउने विषयमा विवाद भएको थियो । त्यसले झडपको रुप लिएको थियो ।
