+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्री ओली-पुटिनको भेट २ घण्टा पर सर्‍यो

एससीओ प्लसको बैठक लम्बिएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भेट २ घण्टा पछि सरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते १८:५२
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच एससीओ शिखर सम्मेलनमा सोमबार साँझ हुने द्विपक्षीय भेटवार्ता दुई घण्टा पछि सरेको छ।
  • चीनको तियान्जिन मेइजिङ सम्मेलन केन्द्रमा भेटवार्ताको समय साँझ ६:४५ देखि ७:१५ सम्म तय भए पनि एससीओ प्लस बैठक लम्बिएको कारण समय सरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
  • प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार एससीओ बैठकमा सम्बोधन गरेका छन्।

१६ भदौ, काठमाडौं। साङ्‌घाइ सहयोग संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच सोमबार साँझ हुने द्विपक्षीय भेटवार्ता दुई घण्टा पछि सरेको छ ।

चीनको तियान्जिन मेइजिङ सम्मेलन केन्द्रमा सोमबार साँझ ६: ४५ देखि ७:१५ सम्मका लागि भेटको समय तय भएको छ। तर एससीओ प्लसको बैठक लम्बिएका कारण भेट गर्ने समय केही पछि सरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबास एससीओ बैठकमा सम्बोधन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्लादिमिर पुटिन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘पेलेदेखि मेसी, रोनाल्डो, एमबाप्पेजस्तै उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ’

‘पेलेदेखि मेसी, रोनाल्डो, एमबाप्पेजस्तै उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ’
जगातीमा ५० हजार क्षमताको रंगशाला निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले गरे छलफल

जगातीमा ५० हजार क्षमताको रंगशाला निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले गरे छलफल
विरोधीसँग घाँटी जोडेर दुनो सोझ्याउने काम पुष्पलालले कहिल्यै गर्नुभएन : प्रधानमन्त्री

विरोधीसँग घाँटी जोडेर दुनो सोझ्याउने काम पुष्पलालले कहिल्यै गर्नुभएन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीलाई विशाल भण्डारीको आग्रह : म र मेरो टिमलाई न्याय र काम गर्ने वातावरण चाहियो

प्रधानमन्त्रीलाई विशाल भण्डारीको आग्रह : म र मेरो टिमलाई न्याय र काम गर्ने वातावरण चाहियो
‘मिस युनिभर्स नेपाल’लाई प्रधानमन्त्रीको शुभकामना : देशको सौन्दर्य चिनाउने अवसर

‘मिस युनिभर्स नेपाल’लाई प्रधानमन्त्रीको शुभकामना : देशको सौन्दर्य चिनाउने अवसर
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ : प्यारापिट र फ्लडलाइटको काम हेर्न कीर्तिपुर जानुस् !

प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ : प्यारापिट र फ्लडलाइटको काम हेर्न कीर्तिपुर जानुस् !

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित