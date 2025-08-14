+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिटी एक्सप्रेसको ‘यो दशैंतिहारमा सिटी एक्सप्रेसको साथ, हरेक हप्ता १ लाख’ योजना सार्वजनिक

कम्पनीका अनुसार यो अफर १६ भदौदेखि १५ कात्तिकसम्म लागु हुनेछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते १९:४४

काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले २०८२ सालको दशैंं, तिहार र छठ लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकसँग पर्वको खुसी साट्न लगातार ९ हप्तासम्म चल्ने गरी ‘यो दशैंतिहारमा सिटी एक्सप्रेसको साथ, हरेक हप्ता १ लाख’ उपहार योजना घोषणा गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा हास्य कलाकार तथा सिटी एक्सप्रेसका ब्रान्ड एम्बासडर जितु नेपालको उपस्थिति थियो ।

सिटी एक्सप्रेसको यो उपहार योजना अन्तर्गत लक्की ड्रमार्फत हरेक हप्ता १ जनाले १ लाख र हरेक दिन सबैले सिटी पेबाट क्यासब्याक पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार यो अफर १६ भदौदेखि १५ कात्तिकसम्म लागु हुनेछ । यो अवधिभरि सिटी एक्सप्रेस मार्फत विदेशबाट पैसा पठाउने सम्पूर्ण सेवाग्राही यो उपहार योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

यस उपहारको विजेता छनोट गर्दा विद्युतीय प्रणालीद्वारा गरिने छ र यो योजना सिटी एक्सप्रेसमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई लागु नहुने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।

सिटी एक्सप्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बेलायत घुम्न आएर लुक्न थाले नेपाली

बेलायत घुम्न आएर लुक्न थाले नेपाली
भारित औसत मूल्य गणनाले सेयर बजार झन् घटाएको हो ?

भारित औसत मूल्य गणनाले सेयर बजार झन् घटाएको हो ?
ललितपुर ग्वार्कोमा ‘भीजी सुजुकी शोरुम’, विशेष एक्स्चेन्ज अफर

ललितपुर ग्वार्कोमा ‘भीजी सुजुकी शोरुम’, विशेष एक्स्चेन्ज अफर
नुवाकोटमा पहिरोले एक विद्यालय र तीन घरमा क्षति, पाँच घर जोखिममा

नुवाकोटमा पहिरोले एक विद्यालय र तीन घरमा क्षति, पाँच घर जोखिममा
गजुरी गाउँपालिकामा बजेट विवाद : अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच जुहारी

गजुरी गाउँपालिकामा बजेट विवाद : अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच जुहारी
कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीका दुई बीओपीसहित ५२ घर डुबानमा

कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीका दुई बीओपीसहित ५२ घर डुबानमा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित