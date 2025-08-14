सिटी एक्सप्रेसको ‘यो दशैंतिहारमा सिटी एक्सप्रेसको साथ, हरेक हप्ता १ लाख’ योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले २०८२ सालको दशैंं, तिहार र छठ लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकसँग पर्वको खुसी साट्न लगातार ९ हप्तासम्म चल्ने गरी ‘यो दशैंतिहारमा सिटी एक्सप्रेसको साथ, हरेक हप्ता १ लाख’ उपहार योजना घोषणा गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा हास्य कलाकार तथा सिटी एक्सप्रेसका ब्रान्ड एम्बासडर जितु नेपालको उपस्थिति थियो ।
सिटी एक्सप्रेसको यो उपहार योजना अन्तर्गत लक्की ड्रमार्फत हरेक हप्ता १ जनाले १ लाख र हरेक दिन सबैले सिटी पेबाट क्यासब्याक पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार यो अफर १६ भदौदेखि १५ कात्तिकसम्म लागु हुनेछ । यो अवधिभरि सिटी एक्सप्रेस मार्फत विदेशबाट पैसा पठाउने सम्पूर्ण सेवाग्राही यो उपहार योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
यस उपहारको विजेता छनोट गर्दा विद्युतीय प्रणालीद्वारा गरिने छ र यो योजना सिटी एक्सप्रेसमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई लागु नहुने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।
