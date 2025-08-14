+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एन्टीहिरो भूमिकामा ‘हिमालय रोडिज’ को सातौं सिजनमा अमनप्रतापको इन्ट्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते २०:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एड्भेन्चर रियालिटी शो 'हिमालय रोडिज'को सातौं सिजनमा अमनप्रताप अधिकारीलाई 'हेल' समूहको को-होस्टको रुपमा परिचय गराइएको छ।
  • सातौं सिजनको थिम 'स्वर्ग र नर्क' तय गरिएको छ र शोका निर्देशक सिमोस सुनुवारले अमनलाई रोचक 'एन्टीहिरो' पात्रको रुपमा देखाउन खोजेका छन्।
  • अमनले भने, 'जब म शोभित्र हुन्छु तब धमाका हुन्छ र हेलको प्रवेशपछि टास्कलाई कठिन पर्छ' र शो प्रत्येक सोमबार राती ९ बजे प्रसारण हुन्छ।

काठमाडौं । एड्भेन्चर रियालिटी शो ‘हिमालय रोडिज’को सातौं सिजनमा अमनप्रताप अधिकारीको प्रवेश भएको छ । सोमबार प्रसारित पहिलो एपिसोडमा अमनलाई ‘हेल’ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने को-होस्टको रुपमा परिचय गराइयो ।

हेभन समूहको प्रतिनिधिको रुपमा रेमनदास श्रेष्ठ होस्टमा छन् । ‘हिमालय रोडिज’को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सिजन निर्देशनको अनुभव बटुलेका अमनलाई सातौं सिजनमा रोचक ‘एन्टीहिरो’ पात्रको रुपमा देख्न सकिने जनाइएको छ ।

सातौं सिजनमा ‘स्वर्ग र नर्क’को थिम तय गरिएको छ । शोका निर्देशक सिमोस सुनुवारले होस्ट रेमनदासलाई टक्कर दिन सक्ने अनुहारको खोजी गर्दा अमनलाई इन्ट्री गराइएको बताए ।

‘रोडिजलाई ऊभन्दा अर्को व्यक्तिले गहिराइमा बुझ्न सकेको छैन । ऊ स्वयम पनि खेलकुद क्षेत्रको राम्रो प्रस्तोता हो’ सिमोसले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उसभित्र रोडिजावाल एलिमेन्ट थियो । ऊ अहिले खुसी छ ।’

रोडिजमा आफूलाई प्रस्ताव राखेर निर्देशक सुनुवारले दर्शकलाई सरप्राइज दिएको अमनले बताए । ‘जब म शोभित्र हुन्छु । तब धमाका हुन्छ । हेलको प्रवेशपछि टास्कलाई कठिन पर्छ । उनीहरूलाई दुःख दिने कुरा हुन्छ’ अमनले भने ।

सिमोस आफ्ना मिल्ने साथी रहेको अमन बताउँछन् । सिमोसबारे उनले भने, ‘उसले बनाएको कन्सेप्ट हो यो । उसले त्यस्तो सोच्नु नै मलाई राम्रो लाग्यो ।’ ‘हिमालय रोडिज’ प्रत्येक सोमबार राती ९ बजे प्रसारण हुन्छ ।

 

अमनप्रताप अधिकारी हिमालय रोडिज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अब अविरल संगीतमा बगिरहन्छिन् इन्द्रावतीकी गंगा

अब अविरल संगीतमा बगिरहन्छिन् इन्द्रावतीकी गंगा
‘टीभीएस ग्रेट ग्रान्ड एक्स्चेन्ज तथा फाइनान्स मेला’ भृकुटीमण्डपमा, आकर्षक अफरको लर्को

‘टीभीएस ग्रेट ग्रान्ड एक्स्चेन्ज तथा फाइनान्स मेला’ भृकुटीमण्डपमा, आकर्षक अफरको लर्को
राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षकीय दायरामा साना किसान लघुवित्त अध्यक्ष, नियम विपरीत तेहरो जिम्मेवारीमा

राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षकीय दायरामा साना किसान लघुवित्त अध्यक्ष, नियम विपरीत तेहरो जिम्मेवारीमा
एफआइएम फ्युचर लिडर्स प्रोग्राममा नासा नेपालकी कमला क्षेत्री सहभागी

एफआइएम फ्युचर लिडर्स प्रोग्राममा नासा नेपालकी कमला क्षेत्री सहभागी
एससीटी युनियन पे कार्डवाहकलाई लबिम मल पार्किङमा छुट, अब प्रतिघण्टा मात्र १ रुपैयाँ

एससीटी युनियन पे कार्डवाहकलाई लबिम मल पार्किङमा छुट, अब प्रतिघण्टा मात्र १ रुपैयाँ
अपारदर्शी त्रिविका निकाय, लेखापरीक्षण नै गराउँदैनन्

अपारदर्शी त्रिविका निकाय, लेखापरीक्षण नै गराउँदैनन्

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित