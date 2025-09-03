+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेको विधान महाधिवेशन : तीन दिनसम्म के हुन्छ ?

विधान महाधिवेशनमा देशभरिका प्रतिनिधि र आयोजक गरी कुल २ हजार ३ सय जनाभन्दा धेरै सहभागी हुने नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते ६:४१

२० भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशन उदघाटन गर्नेछन् ।

विधान महाधिवेशन २२ गतेसम्म चल्ने छ ।

महाधिवेशनमा देशभरिका प्रतिनिधि र आयोजक गरी कुल दुई हजार ३ सयभन्दा धेरै सहभागी हुने नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिहरुलाई बिहान नौ बजेदेखि नै आउन भनिएको छ । उदघाटन समारोह भने ११ बजेदेखि सुरु हुने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले विधान महाधिवेशन : ओलीलाई एक्लो द्वार, प्रतिनिधिलाई क्यूआर कोड

उदघाटन सत्रपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत पनि प्रस्तुत हुने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । नेता थापाले विहीबार नै पार्टी कार्यालयमा फरक मत दर्ता गराएका थिए ।

महाधिवेशनमा अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोग तथा सल्लाहकार परिषदका प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत हुनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्ण थापाको ३२ पृष्ठ लामो फरक मतमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रतिवेदनहरुमाथि भदौ २१ गते समूहगत छलफल हुने छ । ती छलफलका निष्कर्षलाई भदौ २२ गतेदेखि प्रस्तुत गरिने छ । प्रतितिनिधहरुको सुझाव र जिज्ञासामा नेताहरुले जवाफ दिने क्रम सकिएपछि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने र विधानसहितका प्रतिवेदन पास गर्दै महाधिवेशन समापन हुने एमालेले जनाएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा एमालेले यसअघिका अन्य कार्यक्रममा जस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आकर्षणको केन्द्र बनाएको देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका छिर्ने नाका भक्तपुर, थानकोट, कलंकीसहित आकाशे पुलमा समेत पोस्टर, झण्डा राखेर विधान महाधिवेशनलाई एमालेले महाउत्सवको छनक दिएको छ ।

गोदावरीको बसपार्कमा मुल प्रवेशद्वार बनाएर प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनस्थल पुगेको आभास गराउन ५०० मिटरको दूरीमा तीन वटा गेट बनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले विधान महाधिवेशन : आवश्यक परे मतदान गर्ने वातावरण तयार छ (भिडियो)

२ हजार ८४० सिट क्षमताको गोदावरीको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा ४ वटा प्रवेशद्वार छन् । मञ्च व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्रेष्ठका अनुसार, पहिलो द्वारबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै प्रवेश गराइनेछ । अन्य पदाधिकारी, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सबै दोस्रो र तेस्रो प्रवेशद्वारबाट प्रतिनिधिसँगै छिर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘महाधिवेशन हलमा एक नम्बर गेटबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्र प्रवेश गराउँछौं, दुई नम्बर गेटबाट अन्य, नेता तथा प्रतिनिधिहरू प्रवेश गर्नेछन्,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको प्रतिवेदन : स्थानीय तहसम्मै गुटबन्दीको जोखिम बढ्यो

अन्तिम प्रवेश द्वारबाट क्याटरिङका लागि खाद्यान्न, खाने पानी ढुवानीका लागि खुला गरिएको छ ।

क्यूआर स्क्यान गरेर मात्रै प्रवेश, एटेडेन्स डेटा राखिने

एमालेले विधान महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन खोजेको छ । कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न र अनाधिकृत प्रवेश रोक्न प्रविधि उपयोग गरिएको मञ्च व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

‘कार्ड त सबैले बोकेर आउनुहुन्छ तर, हाम्रो प्रतिनिधि हो कि हैन भनेर पहिचान गर्न र प्रवेश सहज बनाउन क्यूआर स्क्यानको व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने । त्यसका लागि पार्टी प्रचार कमिटीले प्रतिनिधिहरूको डेटा डिजिटलरूपमा संकलन गरेर सिस्टम निर्माण गरिसकेको उनले बताए ।

प्रतिनिधि पहिचान गरी प्रवेश दिन ६ वटा कम्प्युटरका बुथ बनाइएको छ । त्यही बुथबाट क्यूआर स्क्यान गरी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, स्वयंसेवकहरू महाधिवेशन हल प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।

प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकलाई वितरण गरिएको परिचयपत्र बाहिरको प्रवेशद्वारबाहेक हलभित्र पस्दा पुन: स्क्यान गर्नुपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

त्यहीँबाट स्वयंसेवकले कसलाई कुन द्वार र कुन सिटमा बस्ने भनेर व्यवस्थापन गर्ने गरी हल बाहिर ६ वटा कार्डस्कान बुथ रहनेछन् ।

साथै यसपटक महाधिवेशन हलमा सहभागी प्रतिनिधिको उपस्थिति विवरण (एटेडेन्स डेटा) समेत संकलन गरिने श्रेष्ठले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बादलसहित ६ पदाधिकारीले गरे विद्या भण्डारीको पक्षमा वकालत
नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बादलसहित ६ पदाधिकारीले गरे विद्या भण्डारीको पक्षमा वकालत

बादलसहित ६ पदाधिकारीले गरे विद्या भण्डारीको पक्षमा वकालत
ओलीको प्रतिवेदन : स्थानीय तहसम्मै गुटबन्दीको जोखिम बढ्यो

ओलीको प्रतिवेदन : स्थानीय तहसम्मै गुटबन्दीको जोखिम बढ्यो
एमाले विधान महाधिवेशन : आवश्यक परे मतदान गर्ने वातावरण तयार छ (भिडियो)

एमाले विधान महाधिवेशन : आवश्यक परे मतदान गर्ने वातावरण तयार छ (भिडियो)
एमाले विधान महाधिवेशन : ओलीलाई एक्लो द्वार, प्रतिनिधिलाई क्यूआर कोड

एमाले विधान महाधिवेशन : ओलीलाई एक्लो द्वार, प्रतिनिधिलाई क्यूआर कोड
विधान अधिवेशनमा विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे छलफल हुँदैन : एमाले

विधान अधिवेशनमा विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे छलफल हुँदैन : एमाले
एमाले विधान अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो देखियो गोदावरीको माहोल (तस्वीरहरू)

एमाले विधान अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो देखियो गोदावरीको माहोल (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित