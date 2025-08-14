+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा विजय सुब्बा नै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १९:४०

२२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा विजय सुब्बा नै दोहोरिएका छन् ।

यसअघि पनि निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा उनै सुब्बा थिए ।

यस्तै आयोगको उपाध्यक्ष सानुराजा पोखरेल, सचिव कुन्साङ लामा दोहोरिएका  हुन् ।

आजसम्म तीन दिन चलेको एमालेको विधान महाधिवेशनले निर्वाचन आयोगमा सुब्बालाई दोहोर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगका सदस्यहरूमा समिर नेपाल, टंकप्रसाद उप्रेती, चन्द्रलाल मगर, कृष्णकुमार आङदाम्बे, काशीचन्द्र बराल, हरिप्रसाद भण्डारी, सूर्यबहादुर शाही, भूराज राई, भरतकुमार पोखरेल, हिराचन्द्र केसी, लोकबहादुर थापा रहेका छन् ।

यसैगरी केशवराज आचार्य, अमन तामाङ, झबिलाल पोखरेल, नर्बदा भण्डारी, बिमला विश्वकर्मा, अर्चना गहतराज, सर्मिला गुरुङ, नारायणी शर्मा, रचनाराज उपाध्याय, हिमकला गैरे र बिनादेवी साह सदस्‍य रहेका छन् ।

एमाले निर्वाचन आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रचण्डको पोस्टमा बालेनको प्रतिक्रिया : एकादेशमा टिकटक पनि बन्द भएको थियो

प्रचण्डको पोस्टमा बालेनको प्रतिक्रिया : एकादेशमा टिकटक पनि बन्द भएको थियो
पशुपति दर्शनमा बलिउड स्टार मौनी रोय (तस्वीर)

पशुपति दर्शनमा बलिउड स्टार मौनी रोय (तस्वीर)
विधान महाधिवेशनबाट एमालेले भन्यो: भारत-चीन लिपुलेक सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्छ

विधान महाधिवेशनबाट एमालेले भन्यो: भारत-चीन लिपुलेक सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्छ
जेनजीको प्रदर्शनमा सरकारले बल प्रयोग नगरोस् : प्रचण्ड

जेनजीको प्रदर्शनमा सरकारले बल प्रयोग नगरोस् : प्रचण्ड
एमाले महाधिवेशनको संकल्प : मिसन-०८४ मा सार्थक परिणाम, बहुमतसहितको बलियो सरकार

एमाले महाधिवेशनको संकल्प : मिसन-०८४ मा सार्थक परिणाम, बहुमतसहितको बलियो सरकार
पहिलोपटक चलचित्र विकास बोर्डको कार्यालयमा पुगे राजेश हमाल

पहिलोपटक चलचित्र विकास बोर्डको कार्यालयमा पुगे राजेश हमाल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित