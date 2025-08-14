जेनजी प्रदर्शन : प्रहरीले चलायो गोली

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नयाँ बानेश्वरमा जेनजीहरूको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको छ।
- प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवनभित्रै प्रवेश गरेपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ।
- अहिले नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ।
२३ भदौ, काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीले गोली चलाएको छ । जेनजीहरूको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको हो ।
अहिले नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनभित्रै प्रवेश गरेपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरिसकेको छ ।
