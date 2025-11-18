कतारमा हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिएका युवा उद्यमी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
भूमण्डलीकरणको यो युगमा संसार साँघुरिएको छ र मानिसको यात्रा अब भौगोलिक सीमाभित्र कैद छैन। अवसरको खोजीमा होस् वा ज्ञान र सीपको यात्रामा, नेपालीहरू पनि यही विश्वव्यापी लहरको एउटा अभिन्न अंग बनेका छन्। पृथ्वीका विभिन्न भूभागमा पुगेर उनीहरूले आफ्नो श्रम, बुद्धि र साहस ले नयाँ समाजमा अटल परिचय स्थापित गरेका छन्। तर, जतिसुकै टाढा पुगे पनि, उनीहरूको नाभी अझै पनि मातृभूमिमै गाँसिएको छ- भाषा, संस्कृति र भावनाको अटुट धागोमार्फत्।
अनलाइनखबरले सुरु गरेको ‘पौरखी प्रवासी’ शृङ्खला त्यही गौरवमय यात्राको गाथा हो। यो केवल व्यक्तिगत संघर्ष र पसिनाको कथा मात्र होइन, बरू विश्व मञ्चमा नेपालको सामूहिक पहिचानलाई उचाइ दिने प्रयासको दस्तावेज हो। हरेक प्रवासी नेपाली आफ्नो गन्तव्यमा नेपालको ‘ग्लोबल एम्बेसडर’ बनेर उभिएका छन्। उनीहरूले विश्वलाई देखाइरहेका छन्, ‘नेपालीहरू मेहनती, सहिष्णु र प्रतिभावान हुन्छन्।’
प्रवासी नेपालीहरूको महत्व केवल आर्थिक पक्षमा मात्र सीमित छैन, यद्यपि रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई सजीव राखेको छ। विदेशको तातो घाममा पसिना बगाउने श्रमिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उदाएका विज्ञ, उद्यमी र कलाकारहरूसम्म, उनीहरू सबैले नेपाललाई विश्वको नक्सामा चिनाएका छन्। उनीहरूको ज्ञान, सीप र नेतृत्व क्षमतालाई नेपालको समृद्धिको यात्रासँग जोड्नु अनिवार्य छ ।
सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले, प्रवासीहरू नेपालकै बहुरंगी स्वरूपलाई नयाँ ठाउँमा पुनः फूलाइरहेका छन्। चाहे नयाँ पुस्तामा नेपालीपनको बीउ रोप्ने कुरा होस् वा परदेशमा दशैँ–तिहार र तीजको उल्लास भर्ने कुरा, यी सबै अभ्यासले नेपालीपनलाई भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको ‘विश्व-चेतना’ बनाइदिएको छ।
जब कोही आफ्नो जन्मभूमिबाट टाढा जान्छ, उसले आत्मपहिचानलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। नयाँ समाज र संस्कृतिमा घुलमिल हुँदै उसले आत्मान्वेषणको यात्रा गर्छ। यही प्रक्रियामा नेपालीहरू केवल आर्थिक योगदानकर्ता मात्र नभई विश्व-संस्कृतिको सक्रिय अंग बनेका छन्, जसले भूमण्डलीय संस्कृतिमा नेपाली रङ घोलिरहेका छन्।
‘पौरखी प्रवासी’ संसारभर छरिएका ती अब्बल नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक जीवनगाथा हो। उनीहरूको कथा सुन्नु भनेको श्रम, सीप, आशा, साहस र गौरव मिसिएको हाम्रो समयको सांस्कृतिक इतिहास पढ्नु जस्तै हो।
आउनुहोस्, हामी संसारभर छरिएका ती ‘पौरखी प्रवासी’हरूको कथा सुनौं, जसले आफ्नो मेहनतले नेपालको शिर उँचो बनाएका छन्ः
सन् २००३ मा पहिलो पटक कतारमा पाइला टेक्दा राज रेग्मीको सपना आम नेपालीको भन्दा ठूलो थिएन। सानोतिनो रोजगारी गर्ने र घरपरिवारलाई आर्थिक टेवा पुर्याउने उद्देश्य लिएर कतार पुगेका तिनै राज आज हजारौं नेपालीका रोजगारदाता बनेका छन्।
बागलुङमा जन्मिएका राजले कतार छिरेको छोटो समयमै व्यवसायमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) आईसीसीका उपाध्यक्ष समेत रहेका उनी कतारमा एक प्रेरणादायी युवा उद्यमीका रूपमा स्थापित भएका छन्।
कतारमा करोडौंको कारोबार गर्ने हैसियत बनाएका राजले नेपालमा पनि जलविद्युत्, बैंकिङ, स्वास्थ्य र घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्।राजको कम्पनी मार्फत मासिक ४ हजारदेखि ५ हजार श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन्, जसमध्ये करिब ७० प्रतिशत नेपाली छन्। उनको सफलताको आधार उनको लगाव, इमानदारी र कामप्रतिको प्रतिबद्धता हो।
सन् २००३ मा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र रोजगारीका सीमित अवसरका कारण रेग्मी कतार पुगे। २२–२३ वर्षको उमेरमा उनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान र वैदेशिक रोजगारीको अनुभव थियो।
कतारमा कार्यरत आफ्नै काकाको सहयोगले उनलाई त्यहाँ पुग्न केही सहज भएको थियो। तर नयाँ देश, नयाँ भाषा र नयाँ वातावरणका कारण शुरुमा कठिनाइ भए तापनि उनले त्यसलाई अवसरको रूपमा लिए।
सन् २००३ देखि २००६ सम्म रेग्मीले टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा काम गरे। कतारमा पहिलो अनुभव उनका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि सिकाइले भरिएको थियो। उनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान, नयाँ कार्य वातावरण र परिवारबाट टाढाको जीवनले उनलाई आत्मनिर्भर र दृढ बनायो।
टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा काम गर्दा बजार र प्रणाली बुझ्ने मौका पाए, जसले उनलाई व्यावसायिक सोचतर्फ अघि बढायो। शुरुमा उनी आफ्नो कम्पनीमा एकमात्र नेपाली कर्मचारी थिए। नेपाली समुदायसँगको सम्पर्क र सामाजिक गतिविधिले उनलाई समाजसेवा र व्यवसायप्रति प्रेरित गर्यो।
व्यवसायको सुरुआत र सङ्घर्ष
सन् २००६ मा उनी कतारको रोजगारी छोडेर नेपाल फर्किए। राज कतारमा आफैं व्यवसाय शुरु गर्न चाहन्थे। तर कानून अनुसार कतारमा कम्पनी परिवर्तन सहज नभएकोले उनी दुई वर्ष नेपालमै रहेर आवश्यक तयारी गरे। अन्ततः सन् २००९ मा ‘फिदियास ट्रेडिङ’ र ‘ओसियान’ लगायत कम्पनी स्थापना गर्दै कतारको निर्माण क्षेत्रमा व्यवसाय शुरु गरे।
रेग्मीले सानो पूँजी र ठूला सपनासँग काम सुरु गरे। उनले सडक, भवन, तेल तथा ग्यास सम्बन्धी निर्माणका साथै हाउस–किपिङ र मेन्टिनेन्सका कामलाई कम्पनीको मुख्य फोकस बनाए। उनको कम्पनीले अहिले ४ देखि ५ हजार श्रमिकलाई रोजगारी दिएको छ, जसमा करिब ७० प्रतिशत नेपाली छन्।
कतारमा विश्वकपको तयारीका क्रममा देशभर निर्माणको ‘पिक’ समय चलिरहेको थियो। रेग्मीको कम्पनीले मेट्रो, रङ्गशाला र अन्य ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा योगदान दियो। उनले त्यतिबेला ५–६ हजार श्रमिकसम्म आफ्नै कम्पनीको मातहतमा काम गराएका थिए, जसले उनको कम्पनीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढायो।
कतारमा नेपाली श्रमिकको लगाव र अनुशासनलाई कम्पनीहरूले प्राथमिकता दिन्छन्। रेग्मीले उच्च तहका कर्मचारीलाई मासिक ५० हजार रियालसम्म तलब दिन्छन्, जसले उनको व्यवसायको स्केल र विश्वसनीयता झल्काउँछ।
रेग्मीले कतारको विकास प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाले। बजारको सम्भावना, साथीहरूको सुझाव र अन्य उद्यमीहरूको सफलताबाट प्रेरणा लिए। शुरुमा ठूलो पूँजी विना व्यवसाय थालेका उनले इमानदारी र लगनशीलताले यो स्थान हासिल गरे।
विश्वकपसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा काम गर्दा उनले व्यवसाय व्यवस्थापन र श्रमिक कल्याणको महत्त्व बुझे। श्रमिकबाट कुनै शुल्क नलिई, भिसा प्रक्रिया र अन्तर्वार्ताका लागि सहयोग गर्ने नीति अपनाए, जसले उनको कम्पनीलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनायो।
कतारमा नेपाली समुदायको छवि
राजका अनुसार, कतारमा नेपालीप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै गएको छ। पहिले नेपालीलाई क्लिनिङ र निर्माण क्षेत्रका अदक्ष कामदारको रूपमा हेरिन्थ्यो, तर अहिले डाक्टर, इन्जिनियर र व्यवसायीका रूपमा पनि स्थापित छन्।
नेपाली समुदायको इमानदारी, अनुशासन र कार्यक्षमताले कतारीहरूको मन जितेको छ। कतारीहरूको उदारता, चाडपर्वमा उपहार आदानप्रदान र सरकारी काममा सहयोगले आफूलाई प्रभावित गरेको राज बताउँछन्।
सामाजिक योगदान र एनआरएनएमा भूमिका
राज रेग्मी केवल व्यवसायी होइनन्, सामाजिक अभियन्ता पनि हुन्। उनी गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए), नेपाल व्यवसायी सङ्घ लगायत संस्थामा सक्रिय छन्। कोभिड महामारीको समयमा उनले एनआरएनए मार्फत खाना, स्वास्थ्य सामग्री वितरण र रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई सहयोग गरे।
उनको विश्वास छ, ‘प्रवासी नेपालीहरूको अनुभव र पूँजी नेपालमा परिचालन गर्न सके देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ। त्यसका लागि नीति स्पष्टता र सहकार्यको भावना आवश्यक छ।’ हाल उनी एनआरएनए आईसीसीका युवा उपाध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन्। उनले सङ्गठनलाई युवामैत्री, पारदर्शी र नीतिगत रूपमा सशक्त बनाउन योगदान दिएका छन्।
राज आफ्नो सफलताको श्रेय परिवारलाई दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘म आज जुन अवस्थामा छु, त्यसको श्रेय मेरो बुबा–आमा, श्रीमती, छोरा र सहकर्मीहरूलाई जान्छ।’ उनी व्यवसायलाई केवल आम्दानीको माध्यम होइन, ‘सामाजिक योगदानको माध्यम’का रूपमा लिन्छन्।
कतारमा हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिन पाउनु, उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व ल्याउनु नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जब म २००३ मा कतार आएँ, मेरो ठूलो सपना थिएन। तर आज हजारौं नेपालीका जीवनमा रोजगारीको माध्यम बनेको छु, यही नै मेरो आत्मसन्तुष्टि हो।’
कतारको नीति, नियम र नेतृत्वबाट प्रभावित रेग्मीले नेपालले पनि यस्ता नीतिबाट सिक्नुपर्ने बताउँछन्। उनको विचारमा, नेपालले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, लगानीमैत्री नीति र शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ। कतारसँगको साझेदारीले नेपालको जलस्रोत, पर्यटन र उद्योगमा लगानी बढाउन सकिन्छ।
राज रेग्मीले नेपालमा जलविद्युत्, बैंकिङ, स्वास्थ्य र घरजग्गा क्षेत्रमा सामूहिक लगानी गरेका छन्। तर नेपालमा लगानीका लागि झन्झटिला प्रक्रिया र प्रोत्साहनको कमीले उनलाई चिन्तित बनाउँछ।
सरकारले लगानीकर्तालाई सहज ऋण, विश्वासको वातावरण र टिममा काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विदेशमा सिकेका ज्ञान, सीप र पूँजी भित्र्याउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
कतारबाट प्राप्त शिक्षा
राजका लागि कतार अवसरले भरिएको देश र विश्वविद्यालय जस्तै बनेको छ। कतारको विकास, नीतिगत स्पष्टता र अनुशासन नेपालका लागि प्रेरणादायी छन्।
शुरुमा भाषा र प्रणाली नबुझ्दा ग्राहकसँग कुराकानी र सरकारी काममा असहजता भए पनि तालिम र जानकारीले यस्ता समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ। उनी सधैं सकारात्मक सोच राख्छन् र समस्यालाई समाधानको हिस्साको रूपमा हेर्छन्।
राज रेग्मीको यात्रा एक श्रमिकबाट सफल उद्यमी र सामाजिक अभियन्तासम्मको प्रेरणादायी कथा हो। उनको इमानदारी, लगनशीलता र सकारात्मक दृष्टिकोणले कतारमा नेपाली समुदायको छवि उजागर गरेको छ।
नेपालमा लगानी र सामाजिक कार्य मार्फत उनले देश विकासमा योगदान दिने प्रयास जारी राखेका छन्। उनको सफलताले नेपाली युवालाई अवसरको उपयोग गर्न प्रेरित गरिरहेको छ।
