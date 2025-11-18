चिया बेच्ने केटी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
पोखराको फेवाताल किनारमा चिया बेच्दै गरेको किशोरीले लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरी सरकारी जागिरे भइ।
रोशन नामक सरकारी जागिरेले किशोरीलाई परीक्षा तयारीमा सहयोग गरे, जसले ती किशोरीलाई प्रेम पनि गर्थे ।
‘चिया पिउनुस् सर ।’
रोशन टक्क अडियो । मिठो स्वर आएको तिर पुलुक्क हेर्यो । पेटीको छेउमा, सलक्क परेको जीउ, स्कूले सेतो सर्ट, कालो कोट-पाइन्ट, कालै जुत्ता लगाएर उभिएकी किशोरी मुस्कुराई । कालो, लामो कपाल लरक्क पिठयुँसम्म झरेको । ढाडमा स्कूले झोला । अर्धमुदित यौवन । छेउमा दुईवटा थर्मस । हातमा कागजका गिलासहरू ।
‘हुन्छ, देऊ ।’ रोशनले किशोरीको चिया पिउने अनुरोध टाल्न सकेन् ।
किशोरीले थर्मस खोली ।कपमा चिया राखी । रोशन हेरिरहयो ।
‘सर, चिया लिनुस् ।’ किशोरीका मृदु मुस्कान र लजालु अनुरोधको छिटा छचल्किएर रोशनसम्म पुगे ।
‘धन्यवाद ।’ रोशनले कप समाउँदै भन्यो ।
किशोरी अर्को ग्राहकको सेवामा लागी । छेऊमा उभिएर चिया पिउँदै रोशनले किशोरीका गतिविधि नियालिरह्यो । पुलुक्क रोशनका आँखामा किशोरीका नशालु आँखा परे । नशाको मादकताले मिठो आलिङ्गन गर्यो । दुवै झसङ्ग भए ।
ताल बाराही देवीको मन्दिरलाई काखमा लिई उत्तर सिरान हालेर लमतन्न सुतेको फेवाताल, पोखराको धरोहर । फेवा छ र त पोखरा छ । माछापुच्छ्रे हिमश्रृंखलाको सुन्दर मादकतामा लेकसाइडको साँझ रङ्गीन बनेको थियो । हरेक साँझ रङ्गिनु फेवातालको कर्म हो, धर्म हो । तालको पूर्वपट्टी किनार । पैदलमार्गमा स्वदेशी, विदेश पर्यटकहरू खचाखच थिए । घुमालुहरू ओहोर-दोहोर गरिरहेका थिए । पदमार्ग जीवन्त बनेको थियो ।
साँझसँगै भीड बाक्लिदै गयो । हतार भएझैं गरी चिसो बतास आयो । स्पर्श गर्यो र कतै दौडियो । वत्तिहरू झलमल्ल बल्न थाले । चम्किलो उज्यालोले आकाश देखिन छोड्यो । ताराहरू लाजले लुकेझैं भयो । अंग्रेजी गीतहरू चर्को स्वरमा गुन्जिन थाले । रेस्टुराँहरू जवानीमा मस्त हुँदै गए । ड्रिङक्ससँग स्न्याक्सको मज्जा लिनेहरू ठहक्का लगाउँदै हाँसिरहेका थिए । भानुभक्तका चपला अवला फेवाकिनारमा आ–आफनै सुरमा रमाइरहेका थिए । एक हुल केटाहरू आए । किशोरीको वरिपरी झुम्मिए । चियाको अडर दिए । एक-एक गरेर कप निकाल्दै किशोरीले चिया राखी । पालैपालो सबै केटाहरूलाई दिई ।
‘आहा, क्या मिठो चिया ।’ एउटा केटाले प्रशंसाको पुल बाँध्यो ।
‘राम्रो मान्छेको मिठो चिया’ अर्को केटाले जिस्कँदै भन्यो । किशोरी निस्पृह ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरही ।
‘चिया थपीथपी खान नमिल्ने ।’ रित्तो गिलास डस्टबिनमा फाल्दै एउटा केटो किशोरीसँग जिस्कियो ।
खान्छस् । म मागिदिन्छु । अर्को केटाले हाँस्दै चिया मगायो । केटाहरूले दोहोर्याएर चिया पिए र हिडेँ ।
एक, दुई, तीन गर्दै सातआठ हुल केटाहरू आए । जिस्कँदै चिया पिए, गए । किशोरी आफनै सुरमा चिया बेचिरही । रोशनले पनि थपीथपी चियासँगै किशोरीको रुप पिउँदै रमायो । मादकतामा लठ्ठिदै गयो । साँझ रात हुँदै गयो । किशोरी अलिपर सेल रोटी पकाइरहेकी महिला छेऊ गई र फर्की । वरिपरीका कागजका टुक्रा टिपेर डस्टबिनमा राखी । थर्मस उठाएर बोकी ।
‘जाने वेला भयो, तिम्रो ?’ रोशनले सोध्यो ।
‘हजुर । चिया सकियो । घरमा भाइ एक्लै छ ।’ किशोरीसँग उही मुस्कान थियो ।
रोशनले पैसा दियो । किशोरीले पैसा थैलीमा राखी । थर्मस बोकी र हिँडी । रोशन रेलिङमा बसेर किशोरी गएको हेरिरहयो । अध्याँरोले किशोरीलाई लुकाएपछि सम्झना बोकेर ऊ मान्छेको हुलमा मिसियो ।
+++
किशोरीकहाँ चिया पिउने रोशनका दिनहरू दोहोरिँदै तेहरिँदै गए । त्यसदिन, बादल लागेर पानी पर्ला जस्तो थियो । तालकिनारमा धेरै मानिस थिएनन् । किशोरी थर्मस बोकेर ग्राहक पर्खिरहेकी थिइ । रोशन किशोरीको छेउमा पुग्यो । दुवैको मनमा आत्मीयता फक्रक्क फक्रियो ।
‘सर !’ किशोरीसँग उही मुस्कान थियो ।
‘एक कप चिया लेऊ न ।’ रोशनले रेलिङमा बस्दै भन्यो ।
‘हस् ।’ किशोरीले यताउता हेर्दै कपमा राखेर चिया दिई ।
चिया पिउने ग्राहक आउने र जाने क्रम बढदै गयो । किशोरी निमग्न चिया बेच्न थाली । रोशन रेलिङमा बसेर चहलपहल हेर्दै चिया पिउन थाल्यो । रित्तिएको गिलास डस्टबिनमा फाल्यो । ग्राहक कम भएको मौका छोपेर रोशनले जिज्ञाशा राख्यो । ‘तिम्रो नाम के हो ?’
‘चिया बेच्ने केटी ।’ किशोरीले ओठमा मुस्कानको रेखा तान्दै जवाफ दिइ ।
‘चिया बेच्ने केटी !’ रोशनले त्रिपुण्ड खुम्च्याउँदै दोहोर्यायो ।
‘हजुर ।’
‘मलाई त तिम्रो चिया पिउने लत बस्ला जस्तो भयो ।’
‘सँधै आउनुसन सर । म छँदैछु नि, चिया खुवाउन ।’ किशोरीले जिस्किएझैं गरी ।
‘चिया बेच्दै पढेकी छ्यौ । पढेर के गर्छौ ?’ रोशनले प्रसंग बदल्यो ।
‘सरकारी जागिर खान्छु ।’ किशोरी प्रष्ट थिइ ।
‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्ने आँट छ त ?’ रोशनले किशोरीसँग प्रश्न गर्यो ।
‘छ । तयारी गर्छु । जाँच दिन्छु । पास हुन्छु । परीक्षा दिएर पास हुने त मैले सक्ने काम हो । गरेर देखाउँछु सर ।’ किशोरीसँग भरपुर आत्मबल थियो ।
‘आत्मबल हुनेलाई आफनो इच्छा पूरा गर्न कठिन हुँदैन ।’ रोशनले किशोरीलाई प्रेरणा दियो ।
‘हाम्रो बाबा अरबमा गएर हराउनुभयो । आमा सँधै रोइरहनु हुन्छ । पीडा छ । दुःख पीडा सहेर पनि केही त गर्नु पर्यो। म त सरकारी जागिरै खाने हो, सर ।’ विदेशप्रतिको विराग किशोरीको अन्तरमनमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
‘दुःख जीवनको साथी हो । दुःख हुन्छ र त मान्छे परिश्रम गरेर दुःख मेटन खोज्छ । आवश्यकताले मानिसलाई मेहनती र परिपक्व बनाउँछ । आवश्यकता पूरा गर्न नेपाली युवायुवतीहरू विदेश जान मरिमेटछन् । अहिले हाम्रो देश विदेशमा भेटिन्छ । तर, परिश्रमी मनहरू विदेश जानुपर्दैन । नेपालमा पनि चाहेको उन्नति गर्न सकिन्छ । स्वदेशको बसाइ स्वर्ग हुन्छ । तिम्रो सोंच एकदम सही छ ।’ रोशनले किशोरीलाई सम्झाउने कोसिस गर्यो ।
किशोरी मुस्कुराई । रोशन किशोरीसँग धेरैबेरसम्म गफ गरेर बस्यो । साँझ छिप्पिदै गयो । फुटपाथे पसलेहरू उठदै गए । किनार सुनसान हुन थाल्यो । ‘सर, अँध्यारो भइसक्यो । म घर गएँ । हजुर पनि जानुस् ।’ मधुर मुस्कान पोखेर ‘चिया बेच्ने केटी’ आमाको पछि लागी ।
मोरी राम्री छे । स्कूले ड्रेसमा त झन सुन्दरता फक्रेको देख्छु म । नाम पनि अनौठो बताउँछे । आँटिली पनि रहिछे । रोशन किशोरीलाई मायाको डोरीले कस्दै मालेपाटनतर्फ लाग्यो ।
+++
‘नानी ! त्यो मान्छे, तँ सँग निकै झुम्मिन थालेको छ है ।’
‘चिया खान्छ । गफ गर्छ । चिया नखा भन्न भएन । नबोल पनि भन्न भएन । नराम्रो पनि बोल्दैन ।’ किशोरीले बेफिक्र आमालाई जवाफ दिइ । ‘म त चिया खानभन्दा तँलाई भेटन आउँछ कि जस्तो लाग्छ ।’ बिन्दवासिनी मन्दिर छेऊको डेराभित्र छिर्दै आमाले सचेत गराइन् ।
‘छ्या, आमा पनि ।’ थर्मस राखेर किशोरी खाटमा पल्टिइ । आखाँ अगाडि मुस्कुराउँदै रोशन आइपुग्यो । ‘छ्या, यो सर त यहाँ पनि आयो । चिया पिउन पनि आइरहेको छ । जिस्किन नि खोज्छ । आमाले ठिकै सोच्नुभएको रहेछ ।’ किशोरीलाई कसो गरौं, के गरौं भयो । निदाउन सकिन ।
‘हेर छोरी, हाम्रो परिचय सडकमा मकै पोल्ने, बाटोमा चिया बेच्ने हो । हाम्रो धर्म ग्राहकको सेवा गर्नु हो । ग्राहको रूपमा भुम्मिने मान्छेको खाँचो हुँदैन् । जिस्कियो, बोल्यो भन्दैमा आफू पनि त्यस्तै लसक्क हुनुहुँदैन । जिक्याउनेका राम्रा नराम्रा स्वार्थ हुन्छन् । बुझ्नुपर्छ ।’ स्कूल जाने बेलामा आमाले सम्झाउँदै भनिन् ।
‘हस आमा ।’ आज्ञाकारी बालकझैं किशोरी स्कूलतिर लागी ।
‘चिया पिउन आउने सर’ मिठामिठा र देश देशावरका जानकारी दिने खालका रमाइला कुरा गर्छ । हेर्दा राम्रो, ह्याण्डसम पनि छ । उसलाई सेतो सर्ट, निलो कोट पाइण्ट पनि राम्रो सुहाउँने रहेछ । कालो लामो कपाल, चम्किलो कालो दाह्री, सम्ँझदैमा किशोरीको अंगअंगमा लाजले काउकुती लगाउन थाल्यो । मनभरि त्यही सर बसे जस्तो भयो । सरसँगै हिँडे जस्तो लाग्यो । स्कूलबाट हतार-हतार घर फर्की । उसलाई आज राम्री बनौंबनौं लाग्यो । शारीरिक सुन्दरता पूर्ण उद्घाटनका लागि साडी लगाउने मन भयो ।
स्कूलको वार्षिकोत्सवमा एङकरीङ गर्दा लगाएको गुलाबी साडी लगाई । ऐना अगाडि उभिएर मुसुक्क हाँसी । आहा, कस्तो सुहाएको ! लजाएझैं गरी । आफैं लजाएको देखेर आफैं दंग परी । शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा आयो । मन रमाइलो रहरमा पौडिन थाल्यो । एकपटक ऐना हेरेर ओठ चिल्लो बनाई र थर्मस बोकेर चिया बेच्न हिडी ।
नक्कली, चिया बेच्न त्यै स्कूले ड्रेस ठिक थियो नि । किन साडी लगाउनु परेको होला ? किशोरीकी आमा कराउन थालिन् । छोरी तरुनी भइ, केटाहरू पछि लाग्ने बेला भयो । बिहे गर्दिनुस, दिदी अब । सँगै तरकारी बेच्न बसेकी महिलाले व्यंग्य कसी ।
‘जे पायो त्यै नभन्नुस है, अन्टी ।’ रिसाउँदै किशोरीले एकपटक तरकारी बेच्ने महिलालाई आँखा तरी र गम खाइ । साँझ छिप्पिदै गयो । फेवा किनार सदाझैं उत्सवीय बन्यो । चारैतिर झलमल्ल बत्ति बले । रमाइलो फराकिलो भयो । किशोरी चिया खाने ग्राहकको सेवामा जुटी । थुप्रै अधबैंसे केटाहरू आए । जिस्किँदै चिया पिए, गए । थर्मस रित्तिदै गयो । फेवाकिनार पनि पातलिंदै गयो । खै चिया पिउने सर ? मनमा खुलदुली भयो । आँखा तानीतानी टाढासम्म हेरी । रोउँजस्तो भयो ।
व्यर्थै साडी लगाएको । जसलाई देखाउन लगाएको उही नआएपछि श्रृंगारको के काम ? आफैंलाई भुतल्न मन लाग्यो । साडी खोलेर मिल्काइदिउँ जस्तो भयो । बैंसालु मन एकाएक नरमाइलो सागरमा खस्यो ।
नानी, जाम हिड् । आमा बोलाउन आइन् । किशोरीलाई हिँडनै मन थिएन । यताउता हेर्दै गरुङ्गो मन लिएर अघि बढी । नरमाइलो पनि पछिपछि लाग्यो । ‘म प्रेममा परेको हो र ?’ हिँडदा हिँडदै किशोर मनका तरङ्गहरू अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला छुँदै उडन थाले । किशोरी रोमान्समा मसक्क भइ ।
+++
ट्रिङ …ट्रिङ …. ट्रिङ … मोबाइलमा घण्टी बज्यो । सेभ नभएको नम्बरबाट फोन आएको थियो । किशोरी सुस्तरी बोली, हेलो !
‘चिया बेच्ने केटी हो ?’
‘हजुर सर ।’ किशोरीको आङ ढक्क फुल्यो ।
‘आज चिया पिउन आउने फुर्सद मिलेन् । भोली शनिबार । म तिमीलाई कफी खुवाउँछु । चिप्लेढुङ्गाको फेवा कफी हाउसमा आउँ है, बिहान साँढे सात बजे ।’ रोशनले निमन्त्रणा पठायो ।
‘नाइँ सर, डर लाग्छ । आमासँगै हुनुहुन्छ ।’ किशोरीले सुस्तरी भनी र हतार-हतार फोन राखी । रोशनले दोहोर्याएर फोन गर्यो । किशोरी किंकर्तव्यविमूढ भएर टोलाइरही ।
बिहान स्कुले साथी राधालाई भेटन जाने निहुँ पारेर कफी हाउस पुगी । रोशन किशोरीको साथमा रमाइलो गर्ने अनेक सपना बुन्दै एउटा टेबलमा पर्खिरहेको थियो ।
‘सर नमस्कार !’ किशोरी कुर्सीमा बसी ।
‘नमस्कार !’ रोशनले दुई कप कफी अर्डर दियो ।
दुवैजना कुराकानी गर्दै बसे । वेराले टेबलमा कफी राखिदियो । आँखा चनाखा बने । कफीको बास्ना नाकलाई ब्यूँझाएर सरक्क गयो । ‘म सरकारी जागिरे । घर लमजुङ । तिमी मलाई औधी मन पर्छ्यौ । ‘आई लभ यू ।’ रोशनले किशोरीको अनुहारमा हेर्दै भन्यो ।
‘अबुई सर, के भन्नुभएको ? ‘चिया बेच्ने केटी’ पनि हजुरलाई सुहाउँछ र ? म त गएँ ।’ आधा कफी छोडेर उ बाहिर निस्की र फटाफट हिँडी ।
रोशन ‘चिया बेच्ने केटी’ गएको हेरिरह्यो । किशोरीप्रति झन् माया थपियो ।
आमा ! त्यो सरले त मलाई मनपराउँदो रहेछ । आमाको काखमा मुन्टो लुकाउँदै किशोरीले भनी ।
मैले पहिले नै भनेकी थिएँ नि । तिमी पढ्न ध्यान देऊ । बाबाले पनि आधा पेट खाएर पनि छोराछोरी पढाउने हो, भन्नुहुन्थ्यो । तिम्रो पढाइ राम्रो छ रे । ‘जेन्जी पुस्ताको सोच र व्यवहार हाम्रो भन्दा धेरै फरक छ, दिदी । यिनीहरू सानैदेखि प्रविधिसँग खेले पनि सबैजना नैतिकवान बन्नुपर्छ, देशलाई माया गर्नुपर्छ, सबै नागरिक समान हुन, देशको सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्ने आर्दश सोच राख्छन् । सबै मानिसलाई सभ्य र इमान्दार देख्छन् । जेन्जीहरू अलि बढी भावनामा बग्छन् ।
यिनलाई राम्रोसँग सम्हाल्नु पर्छ, भन्दै प्रिन्सिपल म्यामले बाह्र सकिएपछि छोरीलाई राम्रो कलेजमा पढाउनुस है दिदी, भन्नुभएको छ, । पढने बेलामा पढ्ने कुरा मात्र सोच । आफनो भविष्यको बारेमा आफैं सोच ।’ आमाले किशोरीलाई भविष्य देखाइन् ।
किशोरीलाई भविष्यभन्दा वर्तमानले चिमोटिरहेको थियो । ऊ दिनभर वेचैनसँग छटपटाइ । ‘कस्तो सोझै ‘आई लभ यू’ भन्न सकेको ?’ उसलाई चिया पिउन आउने सरसँग रिस उठेन । बरू, कता-कता माया लाग्न थाल्यो । देखुँदेखुँ जस्तो भयो । सरकारी जागिर खाने मान्छे रहेछ । मैले पनि सरकारी जागिर खान सके भने कमसेकम आर्थिक परतन्त्रबाट मुक्ति त हुन्थ्यो होला । छ्या, मनमा पनि के-के कुराहरू खेल्न आएका? किशोरी लाजले चपक्क भइ । छिट्टै थर्मस च्यापेर चिया बेच्न हिँडी । फेवाकिनार सुनसान थियो । साँझसँगै सजीव बन्दै गयो । किशोरी सरलाई पर्खिरही । केटाहरूको हुलमा खोजी । कुइरेहरूको साथमा खोजी । कतै भेटिन । आँखामा आँसु भरियो ।
वरपर बादल लागेझैं भयो । मन निराश भयो । हिजो ‘चिया खान आउने सर’ भनेर मोबाइल नम्बर सेभ गरेकी थिइ । एकपटक फोन गर्न मन लाग्यो । तर सकिन । फेवा किनार सुनसान हुँदै गइरहेको थियो ।
अबेर गरेर रोशन बाइकमा चिया पिउन आइपुग्यो । किशोरीको खुसी फेवाको लहरसँगै लठारिन पुग्यो । चिया सर ! किशोरीले मुस्कुराउँदै रेलिङमाथि चिया राखिदिइ । थ्याङक्यू ! रेलिङमा बस्दै रोशनले भन्यो ।
बाबु, हजुर सरकारी जागिरे मान्छे । यो मकै पोल्ने आमाकी छोरी । यसका बाबु अरब गएको वर्षौ भयो फर्कनुभएको छैन । हामी गरिब छौं । एउटा बस्ने घर छैन । मैले मकै, सेल र यस्ले चिया नबेचे हाम्रो छाक टर्दैन । समाजले हजुरमाथि औंलो ठड्याउँछ । फेरि, धनीमानी मान्छेहरूको माया त बैंस रहुन्जेल त हो । पछि अनेक बात लगाएर छोडछन् । हजुर यसको पछि नलाग्नुस् सर । हामीलाई हाम्रै जीवन बाँच्न दिनुस् । किशोरीकी आमा मकै पोल्न छाडेर रोशनलाई सम्झाउन आइपुगिन् ।
वरिपरि मकै पोल्ने, सेल बेच्ने, तरकारी बेच्ने व्यापारी र बटुवाहरू जम्मा भइसकेका थिए । किशोरी आमाको व्यवहार मन नपर्दानपर्दै पनि केहि बोल्न सकिन । चुपचाप रोशनलाई हेरिरही । आँखाहरू रसाएर सजल हुँदै गए ।
रोशनलाई भीडमा बसिरहन उचित लागेन । किशोरीलाई पुलुक्क हेरेर केही नबोली फर्कियो । रेलिङमा राखेको चियाको तातो वाफ चिसो हावामा बिलाउँदै गयो ।
+++
किशोरी रोशनको हृदयमा बसिसकेकी थिइ । किशोरीकी आमालाई किशोरीको यौवन मात्र हेरेर आर्कषित नभएको कुरा बताउने समयसम्म नपाएकोमा उसलाई नमज्जा लाग्यो । उनले भनेका वाक्य-वाक्य उसलाई कण्ठाग्र थिए । सरकारी जागिर खाइ भने किशोरीको जीवन सुरक्षित हुन्छ । गरिबी कम हुन्छ । मन परेको मान्छेको माया लागेर आयो । किशोरीलाई पनि सरकारी जागिर खुवाउने योजना बुन्दै रोशन क्वार्टरतिर लाग्यो ।
हरेक साँझ किशोरी रोशनलाई पर्खन्थी । उसलाई चिया बेच्ने कुनै जाँगर थिएन । उसका आँखा र मन रोशनलाई पर्खंदा पर्खंदै थाक्दै गए । रोशनसँग फेरि भेट हुने आशा मार्दै गई । उसले रोशन सरकारी जागिरे भएको सम्झी । सरकारी जागिर खायो भने भेट हुन सक्ने आशा उसको अगाडि देखा पर्यो । आशाले उसको सरकारी जागिर खाएरै छाड्ने अठोटलाई झन मजवुत बनायो ।
एकदिन, स्कूलमा लोकसेवा आयोग पोखराका सर म्याडम आए । सबै विद्यार्थीलाई हलमा राखे । ‘सरकारी जागिर खान लोक सेवा आयोगका परीक्षा दिएर पास गर्नुपर्छ । आयोगका परीक्षाहरू निष्पक्ष तर कठिन हुन्छन् । कसैको भनसुन लाग्दैन । गरिब र माथि मान्छे नहुनेहरूको अभिभावक हो, आयोग । मेहनत गरेर पढेपछि पास भइन्छ।’ भन्दै उनीहरूले विद्यार्थीलाई सम्झाए । नागरिकता बनाउन जाँदा सिडियो अफिसमा सेतो सर्ट, निलो कोटपाइन्ट लगाएका सर म्याडमहरूको चहलपहल आँखा अगाडि आयो।
मनमनै आयोगको परीक्षा पास गरेर सरकारी जागिर खाने लक्ष्य दोहोर्याइ, तेहर्याइ । चिया बेचेर बचेको समयमा मेहनत गरेर पढ्न थाली । राम्रो अंक ल्याएर बाह्र पास पनि भइ ।
रोशनले फेवातालतिर जान छोडिसकेको थियो । उसको मनमा कुराहरू खेलिरहन्थे । किशोरी बाह्र पास गरेर के पो गर्न थाली ? कसैले फस्ल्याङ फुस्लुङ पारेर अरब जाने पो बनाइसक्यो कि ? किशोरीलाई भेटेर सरकारी जागिर खाऊ भनेर सल्लाह दिउँ जस्तो लाग्दथ्यो ।
स्वतन्त्र भएर किशोरीसँग प्रेम गर्न मन थियो । सँगै बस्न, बोल्न, उसले दिएको चिया पिउने तलतल थियो । उसका लजालु आँखा हेरेर दुनियाँ बिर्सन मन थियो । सँगसँगै फेवामा डुङ्गा सयर गर्ने रहर थियो । सँगै आइसक्रिम खान मन थियो । तर के-के नमिलेर फेवाकिनारसम्म जान सकेन । उराठ दिनहरू बिताउन निकै सकस भयो, उसलाई । सरुवा भएर काठमाडौं जाउँ जस्तो बनायो । मानिसले सानो असफलतालाई सहन सकेन भने ठूलो सफलता हात पार्न सक्दैन । रोशन स्थीर मन बनाएर आफनो लक्ष्यमा अडिग रह्यो ।
किशोरीलाई बाह्र पास गरेपछि सरकारी जागिर खाने र आमाको अनुहारमा खुसीका चित्रहरू कोर्ने उत्कृष्ट इच्छा थियो । रोशनले लोकसेवा आयोगबारे बताएको सम्झी । राधासँग सरकारी जागिर खाने सल्लाह गरी । आयोगका परीक्षाहरू फलामको ढोका भनेर चिनिन्थे । दुवैले मिलेर आयोगको परीक्षा दिने योजना बनाए । पाठयक्रम पढे ।
विज्ञापन हुने दिन बुझे । फारम भरे । पढने सामग्री जुटाए । नायबसुब्बा पदको तयारीमा लगनशील भएर जुटे । पाठयक्रम अनुसार पढदै र नोट बनाउँदै गए । राधाले काठमाडौंबाट मगाएका किताबहरू किशोरीलाई पनि दिइ । दुवै अनलाइन पढन थाले । अनलाइन पढाउने सरले उनीहरूलाई निकै हौसला दिए । सामान्य ज्ञानको तयारी, आइक्यू हल गर्ने तरिका तथा विषयगत पत्रहरूको तयारी गर्न सिकाए । अनलाइनमा नै प्रश्नको उत्तर लेख्ने अभ्यास गराए । कठिन मेहनत गरेका उनीहरूको आत्मविश्वास हलक्क बढयो ।
किशोरी हरेक साँझ चिया बेच्न फेवाकिनार पुग्थी । रोशनलाई भेटेर सरकारी जागिर खान गरेको प्रयास सुनाउन चाहन्थी । रोशनको सल्लाह लिन मन गर्थी । तर भेट्न सकिन । उसको सम्झना मेट्न खोजी, त्यो पनि सकिन । सरकारी जागिर खाने लक्ष्यले किशोरीलाई कठोर मेहनत गर्न उत्प्रेरित भने गरिरहयो । ऐनाको अगाडि आफैंले आफैंलाई उच्च आत्मबल भएको अनुभव गरी । त्यही वर्ष आयोगको पोखरा कार्यालयबाट किशोरी र राधा दुवै नायब सुब्बा पास गर्न सफल भए ।
‘राधा, हामीलाई अनलाइन पढाउने सरलाई तँ चिन्छेस ? चिन्छेस भने भेटौं न एकपटक । मिठाइ पनि बाँडौं ।’ किशोरीले राधासँग सल्लाह गरी ।
‘म चिन्छु । हामी एकदिन मिलाएर भेटौंला सरलाई’ राधाले छोटो उत्तर दिइ ।
किशोरी र राधा दुवैको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा सिफारिस भयो । आयोगको सिफारिस पत्र लिएर दुवै प्रशासन कार्यालय पुगे । जागिरको पहिलो दिन । दुवै अलिअलि अत्तालिएका थिए । डराइ-डराइ सिडियोलाई भेटन कार्यकक्षमा गए । सिडियोले प्रशासन शाखा प्रमुखलाई भेटन पठाए । दुवैजना प्रशासन शाखा प्रमुखको कोठामा छिरे । शाखा प्रमुखको कुर्सीमा रोशनलाई देखेर किशोरी झसंग भइ।
‘बधाई छ । स्वागत छ, ‘चिया बेच्ने केटी’ र राधालाई, हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ।’ सिफारिस पत्र हातमा लिँदै रोशन मुसुक्क हाँस्यो । राधा रोशनसँग गफ गर्न थाली । किशोरी चुपचाप गफ सुनिरही । रोशनले हाजिर गर्न दुवैलाई हाजिर फाँटमा पठायो । बाहिर निस्कँदै गर्दा किशोरीले रोशनलाई पुलुक्क हेरी । रोशन मुसुक्क मुस्कुरायो।
शारदा, हामीलाई रोशन सरले नै हो नि अनलाइनमा पढाउनुभएको । लोकसेवा आयोगका परीक्षाका लागि आवश्यक किताबहरू पनि सरले नै काठमाडौंबाट मगाएर दिनुभएको थियो । आयोगका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न र तयारी गर्न पनि सरले नै सिकाउनुभएको हो नि । ‘के छ प्रगति’ भन्दै मलाई त सर अफिसमा बोलाइरहनु हुन्थ्यो । बेलाबेलामा । राधाले भन्न थाली ।
हँ ! किशोरी राधाको कुरा सुनेर छक्क परी ।
एकदिन, रोशन सर हाम्रो स्कूल आउनुभएको थियो । प्रिन्सिपल म्यामले मलाई कोठामा बोलाएर उहाँसँग चिनाइदिनुभयो । ‘राधा तिमी र ‘चिया बेच्ने केटी’ दुवै जनाले सरकारी जागिर खानुपर्छ । सरकारी जागिर खाएपछि जीवन सुरक्षित हुन्छ । सरकारी जागिर खान लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नुपर्छ । परीक्षा पास गर्न मेहनत गरेर पढनुपर्छ ।’ सरले भन्नुभएको थियो । सरको कुरा सुनेर मलाई सरकारी जागिर खान मन लाग्यो । मैले ‘हस’ भनेँ ।
‘चिया बेच्ने केटी को हो नि ? मैले त चिनिन सर ।’ मैले सरसँग सोधेको थिएँ ।
सरले टाढैबाट तँलाई देखाइदिनुभयो । म त एकछिन अलमल भएँ । पछि तेरो आमाले सरलाई भनेका सबै कुरा पनि सुनाउनुभयो । सर त, तँलाई प्रेम गर्नु हुँदोरहेछ । तँ त कस्तो भाग्यामानी ? बरू, तैले नाँ भनेकी रे ! राधाले किशोरीलाई आधा कफी छाडेर भागेको प्रसंग पनि सम्झाइ ।
किशोरी त्यो दिन सम्झन थाली ।
शारदा ! रोशन सर सँधै तँलाई आफूसरह बनाउँछु, भन्नुहुन्थ्यो । हरेक दिन हाम्रो तयारीको बारेमा सोधिरहनुहुन्थ्यो । तैंले गर्दा म समेत लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्न सफल भएँ । सरकारी जागिर खान पाएँ । रोशन सर र तँलाई मेरो मुरीमुरी धन्यवाद छ ! राधा खुसीले फुरुङ्ग थिइ ।
राधाको कुरा सुनेर किशोरी लाज र पश्चातापले रातो भइ । कान ताता भए । चिटचिट पसिना आयो । केही बोल्न सकिन । दौडेर गएर रोशनसँग माफी माग्न मनलाग्यो । जान पनि सकिन ।
+++
हाजिर फाँटमा भीड थियो । धेरैबेरपछि हाजिर गरेर दुवैजना रोशनको कोठामा फर्के । रोशन कोठामा थिएन । कार्यालय सहयोगीसँग सोधखोज गरे । ‘रोशन सरको त अपर्झट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भयो । तुरुन्त आउनु भनेर फोन पनि आयो । गइहाल्नुभयो । अहिले एयरपोर्ट पुग्नुभयो होला ।’ कार्यालय सहयोगीले एकसासमा सुनायो।
किशोरीलाई एकाएक अन्धकारले छोप्यो । आँसु आएर आँखाको डिलमा थुप्रियो । स्वर गलामा रोकियो । सास फुलेर आयो । मुटुको ढुकढुकी बढ्यो । मुटु चुडिँएला जस्तो भयो । भाउन्न भएर आयो । सरी भन्न नपाएकोमा चुकचुकाइरही । राधासँग पनि केही नबोली अफिसबाट ऊ सरासर घर फर्की । थाहै नदिएर पनि त्यत्रो सहयोग ?
रोशनको माया सगरमाथा भन्दा अग्लो भएर आयो । तकियामा टाउको राखेर क्वाँक्वाँ रोइ । विगतका घटनाहरू आँखा वरिपरी नाँच्न थाले । धेरैबेरपछि रोशनलाई फोन गर्ने साहस जुटाइ र मोबाइल खोली । मोबाइलमा ह्वारर्रर म्यासेजको लस्कर आयो ।
‘बधाई ! चिया बेच्ने केटी ।’ ‘तिमी सरकारी जागिरे भयौ । तिम्रो जीवनले निश्चित बाटो समात्यो । अब तिमीले मसँग बसेर पूरै कफी पिउन सक्छ्यौं ? गृह मन्त्रालयबाट मेरो अर्पझट सरुवा भएकाले तिमीसँग केही बोल्न नपाई हिडनु पर्यो। ‘आई लभ यू, ‘चिया बेच्ने केटी ।’ म्यासेज पढदापढदै किशोरीका आँखा आँसुले ढम्म भरिए । खुसीले मन रोएर भुतुक्क भयो । टाढासम्म रमाइलो मैदान देखियो । रोशनको म्यासेजलाई पटक-पटक पढी । चुप्प चुप्प माया गर्दै भनी, ‘छुच्चो हजुर ।’
किशोरीलाई के गर्ने ? कसो गर्ने ? छटपटाहट भयो । खुसी उम्लिएर पोखिएला जस्तो भयो । म्यासेज लेख्ने र मेट्ने गर्न थाली । के भनेर सम्बोधन गर्ने ? सर भन्ने, नाइँ, सर त नभन्ने । मेरो ह्रृदयको देवता भन्ने त ? नाइँ, एक्कासी कसरी ह्रृदयको देवता भन्ने ? मेरो मायालु भन्ने ? यो त उहाँलाई भन्न नै सुहाउँदैन । नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पो हो, उहाँ त । मनमा माया उर्लेर आयो । बस्ने उठ्ने गरिरही । के लेख्ने, के लेख्ने ? टुंगोमा पुग्न सकिन । आखिरमा, म्यासेज बक्समा ‘आई लभ यू, टू’ टाइप गरेर सेन्ट गरी । अधर्य मन लिएर जवाफ पर्खेर बसिरही ।
टिङ टिङ टिङ ! एकैछिनपछि मोबाइलमा नोटिफिकेशन आयो । हतारहतार मोबाइल खोली । रोशनको जवाफमा ‘प्रेम दर्शाउने’ इमोजीको लस्कर आयो । ‘थ्याङस् गड’ किशोरी फुरुङ्ग परेर एक्लै नाची ।
