प्रतिनिधिसभा चुनाव :

कांग्रेस डोल्पाबाट कर्ण बुढाको एकल नाम सिफारिस

जिल्ला कार्यसमिति बैठकले बुढाको एकल नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको कांग्रेस डोल्पाका सचिव हिक्मत बहादुर शाहीले जानकारी दिए । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते २०:१८

२९ मंसिर, सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसले डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कर्णबहादुर बुढाको एकल नाम सिफारिस गरेको छ ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि जिल्ला कार्यसमिति बैठकले बुढाको एकल नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको कांग्रेस डोल्पाका सचिव हिक्मत बहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समानुपातिकतर्फ भने तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

समानुपातिक तर्फ टंकप्रसाद उपाध्याय, जयकुमारी शाही र रमादेवी न्यौपाने रहेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य तर्फ दूधकुमारी हमाल, राजीमान सार्की र जुना मिजारको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

कर्ण बुढँ डोल्पा कांग्रेस नेपाली कांग्रेस
प्रतिक्रिया
