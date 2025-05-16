कांग्रेस डोल्पाबाट कर्ण बुढाको एकल नाम सिफारिस

२९ मंसिर, सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसले डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कर्णबहादुर बुढाको एकल नाम सिफारिस गरेको छ ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि जिल्ला कार्यसमिति बैठकले बुढाको एकल नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको कांग्रेस डोल्पाका सचिव हिक्मत बहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समानुपातिकतर्फ भने तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
समानुपातिक तर्फ टंकप्रसाद उपाध्याय, जयकुमारी शाही र रमादेवी न्यौपाने रहेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य तर्फ दूधकुमारी हमाल, राजीमान सार्की र जुना मिजारको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
