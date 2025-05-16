एमाले महाधिवेशन : मतदानको हल सारिने, मेसिनमा विवरण थप्नै बाँकी

१ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार एमालेको नेतृत्व चयनको लागि आज मतदान हुनुपर्ने थियो । मतदानका लागि प्रतिनिधिहरू साँझ ७ बजेदेखि नै लाइनमा बसेका थिए ।
अध्यक्षका दुई उम्मेदवार केपी ओली र ईश्वर पोखरेल पनि मतदानका लागि हलमा आएर बसेका थिए ।
तर सवा ८ बजे महासचिव शंखर पोखरेलले भोलि बिहान ८ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको जानकारी गराए ।
‘प्राविधिक कारणले गर्दा मतदान प्रक्रिया सुरु गर्न सकिएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘चिसो मौसमका कारणले पनि हामी लामो समय प्रतिक्षा गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यस अवस्थामा आज गर्ने भनिएको मतदान भोलि बिहान ८ बजेदेखि यसै स्थानमा गरिने जानकारी गराइन्छ ।’
एमालेले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गर्न लागेको हो । प्राविधिकि रूपले मेसिन जडान गर्ने काम सबै सकिएको छ ।
पहिलो कारण हो प्राविधिक । उम्मेदवारहरूको नाम, मतदाता नामावलीमा केही हेरफेर, क्लस्टरमा तल माथि परिवर्तन गर्न समय लागेकाले आज मतदान हुन नसकेको हो ।
‘टेक्निकल्ली डाटा फिट गर्ने टाइम पुगेन,’ प्राविधिक लक्ष्मण रिमालले भने ।
दोस्रो कारण, जहाँ आज इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन राखिएको छ त्यो हल भोलि बिहान खाली गर्नुपर्ने छ ।
भोटिङको समय बिहानसम्म लम्बिने भएपछि अर्को हलमा सारेर मतदान गर्नको लागि समय सारिएको हो । ‘ठूलो हल भाडामा रहेछ । भोलि त्यहाँ गर्न मिलेन । आज बन्दसत्र चलेको हलबाट मेसिन सार्छौं,’ रिमालले भने ।
मतदानको लागि ८० वटा मेसिन राखिएको छ । रामलक्ष्मण इनोभेसन प्रालिले तयार पारेको विद्युतीय मेसिनबाट हुने मतदानमा कूल २ हजार २६३ प्रतिनिधि निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन् ।
केपी ओली र ईश्वर पोखरेल समूह प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा छन् ।
