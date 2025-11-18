+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

चिकित्सक संघ निर्वाचन : डा. शाहीको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन

२०८२ पुष ८ गते १४:४६ २०८२ पुष ८ गते १४:४६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
चिकित्सक संघ निर्वाचन : डा. शाहीको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले डा. अरुण शाहीको उजुरीपछि वारेसनामा उम्मेदवारी दिएका चिकित्सकहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ।

८ पुस, काठमाडौं । डा. नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को आगामी निर्वाचनमा वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएका चिकित्सकहरूलाई सहभागी गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्देशन दिएको छ । उपाध्यक्ष (बागमती संयोजक) पदमा उम्मेदवारी दिएका डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी निर्वाचन समितिले खारेज गरिदिएको थियो ।

डा. शाहीले आफूलाई नियमविपरीत रूपमा निर्वाचनबाट वञ्चित गराइएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए । उनको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई सहभागी गराउन निर्देशन दिएको हो ।

मनोनयनका दिन विदेशमा रहेका डा.शाहीले वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । तर निर्वाचन समितिले यो वैध नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

प्रशासनले चिकित्सक संघलाई पुस ५ गते पठाएको पहिलो पत्रमा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न र ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको थियो । एनएमए निर्वाचन नियमावली २०७० विपरीत अतिरिक्त सर्तहरू राखेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको आरोप डा.शाहीको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आज पठाएको दोस्रो पत्रमा नियमावलीअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र वारेसनामा वा मञ्जुरीनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अनुरोध गरेको छ ।

 

डा.अरूण शाही
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

चिकित्सक संघ निर्वाचन : डा. शाहीको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन

चिकित्सक संघ निर्वाचन : डा. शाहीको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन

तात्तातो खानेकुरा खानु कति उपयुक्त ? यसो भन्छन् चिकित्सक

तात्तातो खानेकुरा खानु कति उपयुक्त ? यसो भन्छन् चिकित्सक

डेंगुभन्दा घातक जापानी इन्सेफलाइटिस : संक्रमित ३ मध्ये १ को मृत्यु

डेंगुभन्दा घातक जापानी इन्सेफलाइटिस : संक्रमित ३ मध्ये १ को मृत्यु

एचपीभी खोप : निजीमा १० हजारसम्म, सरकारीमा निःशुल्क

एचपीभी खोप : निजीमा १० हजारसम्म, सरकारीमा निःशुल्क

बोको चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

बोको चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल

बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

ट्रेन्डिङ

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो
रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले
एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची
अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. मिश्राको राजीनामाबारे बेखबर स्वास्थ्य मन्त्रालय

अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. मिश्राको राजीनामाबारे बेखबर स्वास्थ्य मन्त्रालय
देख्ने, सुन्ने र सुँघ्ने क्षमता गुमाएका सन्तोष, निदाउन खान्छन् स्लिपिङ ट्याबलेट

देख्ने, सुन्ने र सुँघ्ने क्षमता गुमाएका सन्तोष, निदाउन खान्छन् स्लिपिङ ट्याबलेट
ल्याबमा परीक्षण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ठगिनबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने ९ कुरा

ल्याबमा परीक्षण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ठगिनबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने ९ कुरा

वेबस्टोरिज

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories

फिचर

सबै
चिकित्सक संघ निर्वाचन : डा. शाहीको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन
स्वास्थ्य समाचार

चिकित्सक संघ निर्वाचन : डा. शाहीको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन

तात्तातो खानेकुरा खानु कति उपयुक्त ? यसो भन्छन् चिकित्सक
ग्यास्ट्रो (पेट तथा कलेजो रोग)

तात्तातो खानेकुरा खानु कति उपयुक्त ? यसो भन्छन् चिकित्सक

डेंगुभन्दा घातक जापानी इन्सेफलाइटिस : संक्रमित ३ मध्ये १ को मृत्यु
स्वास्थ्य समाचार

डेंगुभन्दा घातक जापानी इन्सेफलाइटिस : संक्रमित ३ मध्ये १ को मृत्यु

एचपीभी खोप : निजीमा १० हजारसम्म, सरकारीमा निःशुल्क

एचपीभी खोप : निजीमा १० हजारसम्म, सरकारीमा निःशुल्क

बोको चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

बोको चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल
आहार तथा पोषण

बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्