अर्थमन्त्रीले गरे नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल

२ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गरेका छन् ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराल समेतको उपस्थितिमा भेटघाट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा नियामक निकायहरूको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
भेटघाटमा अर्थमन्त्री खनालले आफूलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा रहँदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, पूँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन तथा आर्थिक सुशासन कायम गराउन नियामक निकायले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
सो अवसरमा नियामक निकायका प्रमुखले अर्थमन्त्रीसँगको सहकार्य फलदायी रहेको स्मरण गराउँदै नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास र वित्तीय अनुशासन कायम गराउन अर्थ मन्त्रालयले अवलम्बन गरेका नीति र मार्गनिर्देशनका लागि अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।
