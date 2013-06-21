+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
के-पप :

के-पपमा डेब्यू गर्ने पहिलो नेपाली बनिन् सूचना बोहरा, ‘हारा’ बनेर विश्वको ध्यान तान्दै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १२:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली युवती सूचना बोहराले दक्षिण कोरियाली के-पप समूह एमईपीसीबाट सन् २०२५ डिसेम्बरमा डेब्यु गर्दै इतिहास रचेकी छन्।
  • एमईपीसी समूहमा नेपाल, दक्षिण कोरिया, ट्युनिसिया, म्यानमार र भारतका सात सदस्य छन् र यो समूह बहुराष्ट्रिय रूपमा परिचित छ।
  • सूचना बोहराले इन्जिनियरिङ अध्ययन छोडेर संगीत सपना पूरा गर्न कोरिया गएकी थिइन् र उनको प्रस्तुति सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा पाइरहेको छ।

काठमाडौं । नेपाली युवती सूचना बोहराले के-पप भनिने दक्षिण कोरियाली संगीत उद्योगमा डेब्यू गर्दै इतिहास रचेकी छन् । ‘हारा’ नामबाट चिनिने उनले दक्षिण कोरियाको बहुराष्ट्रिय के-पप गर्ल समूह ‘एमईपीसी’ मार्फत सन् २०२५ डिसेम्बरमा औपचारिक डेब्यु गरेकी हुन् ।

२२ वर्षीया बोहरा के-पप समूहमा डेब्यू गर्ने पहिलो नेपाली आइडल बनेकी छन् । उनलाई पछ्याउने नेपाली प्रशंसकले यसलाई गर्वको रुपमा लिएका छन् ।

‘जीबीके इन्टरटेन्मेन्ट’ अन्तर्गत गठन भएको एमईपीसी समूहमा विभिन्न देशका सात सदस्य छन् । समूहमा नेपालकी हारासहित दक्षिण कोरियाकी मिहो, ट्युनिसियाकी सोल्मी, म्यानमारकी केक्के तथा भारतका तीन सदस्य- एन, जायली र अनिका छन् ।

डेब्यू अघि सूचना नेपालमै इन्जिनियरिङ अध्ययनरत थिइन् । स्नातक पूरा हुन करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा उनले संगीतप्रतिको आफ्नो सपना पूरा गर्न कोरिया जाने निर्णय गरेकी थिइन् ।

एमईपीसीमार्फत सार्वजनिक भएका प्रस्तुति र गीतमा हारा आफ्नो गायन र नृत्य क्षमताका कारण दर्शकमाझ आकर्षण बन्न थालेकी छन् । स्टेजमा उनको ऊर्जा, आत्मविश्वास र प्रस्तुति शैलीले उनलाई छुट्टै पहिचान दिलाइरहेको छ ।

उनको यो उपलब्धिप्रति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रशंसा र शुभकामना व्यक्त भइरहेको छ । धेरैले यसलाई नेपाली युवापुस्ताका लागि प्रेरणादायी उदाहरणका रूपमा लिएका छन् ।

के-पप गर्ल समूह ‘एमईपीसी के हो ?

के-पप गर्ल समूह ‘एमईपीसी’ दक्षिण कोरियामा गठन गरिएको एक बहुराष्ट्रिय समूह हो, जसले परम्परागत के-पप ढाँचाभन्दा फरक ढंगले विश्वका विभिन्न देशका प्रतिभालाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

यो समूह ‘जीबीके इन्टरटेनमेन्ट’ अन्तर्गत तयार पारिएको हो र सन् २०२५ डिसेम्बरमा औपचारिक रूपमा डेब्यू गरेको हो । एमईपीसीमा जम्मा सात सदस्य छन्, जसले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने मुख्य आधार बनेको छ । समूहका सदस्य नेपाल, दक्षिण कोरिया, ट्युनिसिया, म्यानमार र भारतबाट आएका छन् ।

एमईपीसीको विशेषता भनेको यसको ग्लोबल लाइनअप हो । के-पप उद्योगमा विदेशी सदस्य हुनु नयाँ कुरा होइन, तर यति धेरै देशको प्रतिनिधित्व एउटै समूहमा हुनु कमै देखिन्छ । यसले समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ छिट्टै लोकप्रिय बनाउन सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

संगीत शैलीका हिसाबले एमईपीसीले आधुनिक के-पपसँगै पप, डान्स र इलेक्ट्रोनिक धुनलाई मिसाएर प्रस्तुति दिने गरेको देखिन्छ । उनीहरूको डेब्यु गीत ‘ट्रुथ सिकर’ ले विशेषगरी युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै आत्मविश्वास, संघर्ष र सपनाको कथा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ ।

समूहका सदस्य केवल गायनमा मात्र होइन, नृत्य, स्टेज प्रस्तुति र भिजुअल अपिलमा पनि सशक्त देखिन्छन् ।

एमईपीसीलाई अहिले ‘ग्लोबल के-पप प्रोजेक्ट ग्रुप’का रूपमा पनि हेरिएको छ, जसले एसिया मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका दर्शकलाई समेत लक्षित गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उनीहरूले छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्न थालेका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
सूचना बोहरा हारा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो इतिहास लेख्ने अवसर हो, सदुपयोग गर्न नसके माफ गर्न गाह्रो हुन्छ : उपसभापति अर्याल

पोखरा विमानस्थलमा पर्यटक सूचना केन्द्र   

विक्रमबाबा पूजा ५ चैतदेखि

के इन्डक्सनमा पकाएको खाना स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ?

पृथ्वी राजमार्ग विस्तार : अझै करिब १०० बिजुलीका पोल सार्न बाँकी   

रवि–बालेनलाई अभिमुखीकरणमा सहभागी गराउने प्रयास हुँदैछ : उपसभापति अर्याल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

'शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?'

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित