चुनावमा पराजित भएपछि एमाले तानसेन कमिटी विघटन, डाकियो अधिवेशन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले तानसेन नगर कमिटीसहित १४ वटा वडा कमिटी विघटन गरेको छ।
- बैठकले जेठ ३ गते मदनआश्रित स्मृति दिवसमा नगर अधिवेशन गर्ने र तीन महिनाभित्र सबै वडाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- ठाकुर गैह्रैले मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए र वडा अध्यक्षहरूले निर्वाचनबारे वडागत ब्रिफिङ गरेका थिए।
३ चैत, पाल्पा । नेकपा एमालेले तानसेन नगर कमिटी विघटन गरिएको छ । मंगलबार बसेको बैठकले नगर कमिटीसहित १४ वटा वडा कमिटी विघटन गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामको समीक्षा बैठकमा कार्यकर्ताको रोजाइ अनुसारको चुस्तदुरुस्त कमिटी बनाउन अहिलेका कमिटी विघटन गरिएको अध्यक्ष गुरास आत्रेयले जानकारी दिए ।
बैठकले आगामी जेठ ३ गते मदनआश्रित स्मृति दिवसको दिन नगरको अधिवेशन गर्ने र ३ महिनाभित्र सबै वडाको वडा कमिटी अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा एमाले तर्फका उम्मेदवार बनेका ठाकुर गैह्रैले मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । आजको बैठकमा वडा कमिटीका अध्यक्षहरूले निर्वाचनबारे वडागत ब्रिफिङ गरेका थिए ।
