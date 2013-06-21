+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
विकासको गति :

डोटी-डडेलधुराका पाँच पुल : दशकअघि ठेक्का लाग्यो, निर्माण कहिल्यै सकिएन

सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते मातहत निर्माणाधीन पाँच मोटरेबल पुलको दशकअघि सम्झौता हुँदा बढीमा तीन वर्ष निर्माण अवधि थियो । तर, त्यो समय नाघेको वषौँ भइसक्दा कतिको त कामै सुरु भएको छैन ।

0Comments
Shares
रामहरि ओझा रामहरि ओझा
२०८२ चैत ३ गते १७:५१

२ चैत्र, डोटी । डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका-१ र २ जोड्न केदार अखडाको गलगाडमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७८ मंसिर २१ गते सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सो पुलमा त्यसयता नै चार वर्ष बितिसके । तर, हालसम्म ६२ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।

सडक डिभिजन कुलपाते डोटीका अनुसार गलगाड पुल निर्माण गर्न २०७७ असार २१ मा नेपाल मेगा–सिस्ने जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार १७ महिनामा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । यो पुल निर्माणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित चार करोड, ५७ लाख ५१ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।

उसो त सडक नै नपुगी पुलको योजना परेको भन्दै विरोध पनि भएको थियो । पछि सडक पनि पुग्यो । २५ मिटर लम्बाइको यो पुलको निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ, जवा सडक कहिलेसम्म निर्माण हुने हो पत्तो छैन ।

गलगाड पुल मात्रै होइन, सडक डिभिजन कुलपाते मातहत निर्माण भइरहेका अन्य चार पुलको अवस्था पनि उस्तै छ ।

जसमध्येको एक हो, डडेलधुराको डाँडा वन मोटरे बल पुल । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी २०७२ भदौ २७ गते सम्झौता भएको यो पुलको निर्माण कार्य १० वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन । अहिलेसम्म उक्त पुगेको प्रगति ८० प्रतिशत मात्रै रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर गौरव धामी बताउँछन् ।

४० मिटर लम्बाइको यो पुल भ्याटसहित ४ करोड ५३ लाख ४९ हजार लागतमा बनाउन राजेन्द्र–चाँदनी जेभीले सम्झौता गरेको थियो ।

यस्तै डोटीको शिखर नगरपालिका–१० र ११ जोड्ने बानेडुंग्रीसैन सातनाली मोटरेबल पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । ०७१ असार २९ मा तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पप्पु–राजेन्द्र जेभीबीच सम्झौता भएर काम सुरु भएको यो पुल १२ वर्ष पुग्नै लाग्दा २५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।

भ्याटसहित २६ करोड २० लाख ८८ हजार रुपैयाँ लागत सम्झौता भएको यो पुलको पटक पटक ठेक्काको म्याद थप हुँदा पनि निर्माण प्रगति खासै देखिएको छैन । समयमै पुल नबन्दा सेती नदी वारपार गर्न स्थानीयले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

यस्तै बुडर–जोगबुडा सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने खाप्का खोलाको पुल पनि अलपत्र छ । ०७७ भदौ २५ गते राजेन्द्र निर्माण सेवाले सम्झौता गरेर सुरु गरेको यो पुल सम्झौताअनुसार ०७९ भदौ २४ गते निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो । तर अहिलेसम्म पनि उक्त पुलको निर्माण प्रगति ४० प्रतिशत नाघेको छैन ।  भ्याटसहित ६ करोड ९७ लाख ५८ हजारमा यो पुलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

खैगाड पुलको सम्झौता भयो, काम भएन

डोटीको गैरा–मुडभरा सडक अन्तर्गतको खैगाड खोलामा मोटरे बल पुल बनाउन २०७८ कात्तिक ११ गते ठेगिम–जुद्ध/पूर्ण–सिंह जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ०७९ पुस १० गतेभित्रै पुल निर्माण भइसक्नुपर्थ्यो । भ्याटसहित २ करोड ९५ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको सो पुलको हालसम्म निर्माण नै सुरु भएको छैन ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
डोटी-डडेलधुरा निर्माण ढिलाइ मोटरेबल पुल
लेखक
रामहरि ओझा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित