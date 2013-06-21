पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिन कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको आग्रह

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मध्यपूर्वको द्वन्द्वले देशमा महँगी वृद्धिको भयावह समस्या देखिन सक्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
- उहाँले केही समयका लागि समस्या रहिरहने शंकेत देखिएको भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिएर मूल्यलाई स्थिर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
- पौडेलले वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमा सचेत गराउन र कालोबजारी रोक्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
३ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वको असरस्वरुप देशमा महँगी वृद्धिको भयावह समस्या देखिन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
समस्या केही समयका लागि रहिरहने शंकेत देखिएको भन्दै उनले यसले यातायात मात्र नभएर सबैतिर यसकै बहानामा भयावह मूल्यवृद्धि हुने खतरा रहेको बताएका हुन् ।
‘विगत केही दिनदेखि मध्यपूर्वका देशमा भएका घटनाले हामीलाई प्रभाव पार्ने दखिएको छ । मोटरसाइकल चढेर हिंड्नेदेखि दूध लिएर घर जानेसम्मका जोकोहीको पनि खर्च बढेको छ,’ उनले भने,‘सबैतिर पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिलाई देखाएर मूल्यवृद्धि भयावह हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।’
सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो वक्तव्य जारी गरेका उनले यो समस्या केही समयका लागि रहिरहने शंकेत देखिएको भन्दै उनले यस आधारमा सरकारले केही समय पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिएर मूल्यलाई स्थिर राख्नुपर्ने बताए ।
‘यो समस्या केही समयका लागि रहिरहने शंकेत देखिएको छ । यस आधारमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा केही समय सम्म सहुलियत दिनुपर्छ र मूल्यलाई स्थिर बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
महामन्त्री पौडेलले वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमा सरकारले नागरिकलाई सचेत समेत बनाउनुपर्ने भन्दै भान्सामा प्रयोग भैरहने एलपी ग्यासको सट्टा अब इन्डक्सन प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे ।
‘वैकल्पिक उर्जाबाट चल्ने गाडीमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यस्तै वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग न्यूनीकरण गर्न सकिने सबै स्थिति प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पेट्रोलमा भएको मूल्यवृद्धि कारण महँगी बढ्ने खतरा रहेको र त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले बजार अनुगमन गरेर कालोबजारी हुन नदिन आग्रह गरे ।
‘कालोबजारी हुन नदिने उपभोग्य सामग्री संग्रह गरेर राख्ने र उपभोक्तालाई दुःख दिने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आफूले सुझाएका सतर्कताका उपाय अपनाउन सकिएमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जनवीवन सामान्य हुन सक्ने उनले बताए ।
‘सम्भाव्य अप्ठ्याराहरु अनुमान गरेर जनजीवन सामान्य बनाउनका निम्ति कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयन गर्न म सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ महामन्त्री पौडेलले भनेका छन् ।
