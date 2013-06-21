पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिन कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको आग्रह

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वको असरस्वरुप देशमा महँगी वृद्धिको भयावह समस्या देखिन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १८:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मध्यपूर्वको द्वन्द्वले देशमा महँगी वृद्धिको भयावह समस्या देखिन सक्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
  • उहाँले केही समयका लागि समस्या रहिरहने शंकेत देखिएको भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिएर मूल्यलाई स्थिर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
  • पौडेलले वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमा सचेत गराउन र कालोबजारी रोक्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

३ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वको असरस्वरुप देशमा महँगी वृद्धिको भयावह समस्या देखिन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

समस्या केही समयका लागि रहिरहने शंकेत देखिएको भन्दै उनले यसले यातायात मात्र नभएर सबैतिर यसकै बहानामा भयावह मूल्यवृद्धि हुने खतरा रहेको बताएका हुन् ।

‘विगत केही दिनदेखि मध्यपूर्वका देशमा भएका घटनाले हामीलाई प्रभाव पार्ने दखिएको छ । मोटरसाइकल चढेर हिंड्नेदेखि दूध लिएर घर जानेसम्मका जोकोहीको पनि खर्च बढेको छ,’ उनले भने,‘सबैतिर पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिलाई देखाएर मूल्यवृद्धि भयावह हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।’

सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो वक्तव्य जारी गरेका उनले यो समस्या केही समयका लागि रहिरहने शंकेत देखिएको भन्दै उनले यस आधारमा सरकारले केही समय पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिएर मूल्यलाई स्थिर राख्नुपर्ने बताए ।

‘यो समस्या केही समयका लागि रहिरहने शंकेत देखिएको छ । यस आधारमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा केही समय सम्म सहुलियत दिनुपर्छ र मूल्यलाई स्थिर बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

महामन्त्री पौडेलले वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमा सरकारले नागरिकलाई सचेत समेत बनाउनुपर्ने भन्दै भान्सामा प्रयोग भैरहने एलपी ग्यासको सट्टा अब इन्डक्सन प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे ।

‘वैकल्पिक उर्जाबाट चल्ने गाडीमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यस्तै वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग न्यूनीकरण गर्न सकिने सबै स्थिति प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पेट्रोलमा भएको मूल्यवृद्धि कारण महँगी बढ्ने खतरा रहेको र त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले बजार अनुगमन गरेर कालोबजारी हुन नदिन आग्रह गरे ।

‘कालोबजारी हुन नदिने उपभोग्य सामग्री संग्रह गरेर राख्ने र उपभोक्तालाई दुःख दिने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आफूले सुझाएका सतर्कताका उपाय अपनाउन सकिएमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जनवीवन सामान्य हुन सक्ने उनले बताए ।

‘सम्भाव्य अप्ठ्याराहरु अनुमान गरेर जनजीवन सामान्य बनाउनका निम्ति कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयन गर्न म सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ महामन्त्री पौडेलले भनेका छन् ।

प्रदीप पौडेल
सम्बन्धित खबर

पार्टी सुधारका लागि कांग्रेसले माग्यो सुझाव

कांग्रेस महामन्त्री भन्छन्- यही व्यवस्थामै बहुमत आउने पुष्टि भयो

रास्वपा नेता सस्मितलाई कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको बधाई

कांग्रेसका दुवै महामन्त्री रास्वपाका उम्मेदवारसँग पराजित

राजनीतिका विकृति सफा गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँछौं : प्रदीप पौडेल

महामन्त्री पौडेलको आह्वान- चुपचाप होइन, खुला बहस गरेर गर्वले मतदान गरौँ   

