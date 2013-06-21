रविको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा जवाफी बहस बाँकी, बिहीबार अर्को सुनुवाइ

३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सम्पती शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट मंगलबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दामा एक जनाको बहस बाँकी रहेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूले जवाफी बहस गर्न बाँकी रहेको भन्दै बिहीबार आफ्नो बहस सकिएपछि आदेश आउने जानकारी गराए ।
‘भोलि सार्वजनिक बिदा छ, पर्सि फेरि बेन्च बस्छ । अरु सबै बहस सकिसकेको छ । मेरो एक जनाको जवाफी बहसमात्रै बाँकी छ । अन्तिम फैसला समेत पर्सी आउने सम्भावना छ । म निवेदक हो, मेरो मात्र जवाफी बहस बाँकी छ,’ त्रिपाठीले भने ।
अदालतले निर्णय सुनाउन अर्को मिति नतोकेको खण्डमा बिहीबार नै फैसला आउने सम्भावना रहेको त्रिपाठीको भनाइ छ ।
‘बहस सकिएपछि फैसला त आउँछ । त्यसैले सर्वोच्चले पर्सी नै आफ्नो फैसला सुनाउँछ भन्ने आशा गरौं,’ त्रिपाठीले भने, ‘कहिलेकाँही सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने भनेर अर्को मिति पनि तोक्न सक्छ । त्यो चाहीँ अदालतको कुरा हो ।’
गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सभापति लामिछानेमाथि लागेको सम्पती शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् ।
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिटमाथि आइतबार र सोमबार पनि सुनुवाइ भए पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
