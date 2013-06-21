राप्रपामा उठ्यो पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १२:४१

  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नाम, चुनाव चिह्न र नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा उठेको छ भने महामन्त्री शरदराज पाठकले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
  • पाठकले पार्टीलाई विश्वासिलो र सशक्त बनाउन केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नेतृत्वको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
  • प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपाबाट ज्ञानेन्द्र शाही मात्र निर्वाचित भएका छन् भने अध्यक्ष लिङ्देनसहित अधिकांश पदाधिकारी पराजित भएका छन्।

४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा उठेको छ ।

महामन्त्री शरदराज पाठकले उक्त विषयको उठान गरेका हुन् ।  राप्रपालाई टुप्लुक्क राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट माथि उठाउन व्यापक पुनर्संरचना जरुरी रहेको बताएका छन् ।

विश्वासिलो र सशक्त हस्तक्षेपकारी/रूपान्तरणकारी पार्टी बनाउनका लागि पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्मका नेतृत्वको पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनले बताए । राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलो छ भने पार्टी अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन छन् ।

पार्टीको पुनर्संरचना केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म हुनुपर्ने पाठकको टिप्पणी छ । राप्रपाको एजेन्डामा साख ठूलो समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै समस्या चिन्तन र कार्यशैली रहेको बताए ।

‘समस्या पार्टीभित्रका बलशाली प्रवृतिहरूमा छ । समस्या समयको प्रवाह र आवश्यकतालाई नचिन्नु/ नबुझ्नुमा छ,’ पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे उनी टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘समस्या आधुनिक युगको राजनीतिक आयामहरूलाई अधिकांशरूपमा बेवास्ता गरेर उल्टै हियाउनुमा छ ।’

पार्टीले हाल अवलम्बन गरिरहेको शैली र सोचबाट अघि बढ्ने हो भने स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनमा योग्य र आम मतदातामा प्रभाव पार्न सक्ने उम्मेदवार भेट्न पनि मुस्किल हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राप्रपाबाट प्रत्यक्षमा ज्ञानेन्द्र शाहीले मात्रै निर्वाचित भएका छन् ।

प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका अध्यक्ष लिङ्देन सहित सबैजसो पदाधिकारी पराजित भएका छन् । राप्रपाको समानुपातिक मत समेत अघिल्लोपटक भन्दा घटेको छ । समानुपातिकतर्फ चार जना राप्रपाबाट सांसद बनेका छन् ।

चुनावी परिणाम : चलेन राप्रपाको हलो, बिकेन राजतन्त्रको मुद्दा

चुनावी परिणाम : चलेन राप्रपाको हलो, बिकेन राजतन्त्रको मुद्दा
राप्रपाको समानुपातिकमा खुश्बुदेखि सरस्वतीसम्मको नाम सिफारिस

राप्रपाको समानुपातिकमा खुश्बुदेखि सरस्वतीसम्मको नाम सिफारिस
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी
 कारबाहीमा परेका राप्रपाका उपाध्यक्षले भने- यो विधानसम्मत छैन

 कारबाहीमा परेका राप्रपाका उपाध्यक्षले भने- यो विधानसम्मत छैन
राप्रपाका उपाध्यक्ष दिलविकास र केन्द्रीय सदस्य सुरेशको जिम्मेवारी खोसियो

राप्रपाका उपाध्यक्ष दिलविकास र केन्द्रीय सदस्य सुरेशको जिम्मेवारी खोसियो
रवि–बालेनलाई बधाई दिँदै राप्रपाले भन्यो– भोलिका दिनमा देशले पश्चाताप गर्न नपरोस्

रवि–बालेनलाई बधाई दिँदै राप्रपाले भन्यो– भोलिका दिनमा देशले पश्चाताप गर्न नपरोस्

