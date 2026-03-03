+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

निदाएको बेला बोल्ने, हिँड्ने समस्या किन हुन्छ ?

२०८२ चैत ४ गते १७:२५ २०८२ चैत ४ गते १७:२५

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निद्रामा बोल्नु सामान्यतया तनाव, डिप्रेसन, निद्राको कमी, मदिरा सेवन र ज्वरोसँग जोडिएको हुन्छ।
  • निद्रामा हिँड्नु बढी खतरनाक मानिन्छ किनकि व्यक्तिलाई आफू हिँडिरहेको थाहा हुँदैन र चोटपटक लाग्न सक्छ।

सँगै सुतेको व्यक्ति अचानक निद्रामा केही बोल्न थालेको अथवा फतफताउन थालेको अनुभव पक्कै तपाईंसँग हुनुपर्छ । यस्तो बानी कतिपयमा हुन सक्छ । त्यो बेला सँगै सुतेका अरूको निद्रा बिग्रन सक्छ । अथवा सम्बन्धमा नै पनि असर पर्न सक्छ ।

किनकि त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ निजी कुराहरू पनि भन्ने गर्छन् । हातखुट्टा चलाउने‍, कराउने, चिच्याउने त सामान्यझैं हुन्छ । यहाँसम्म कि कतिपय त निद्रामा नै उठेर हिँड्छन् । तर, निदाइरहेको समयमा बोल्नुको तुलनामा निद्रामा हिँड्नु बढी खतरनाक मानिन्छ ।

धेरैले यो बानीलाई सामान्य मान्ने गरेका छन् । यद्यपि यो बानी निरन्तर बढ्ने क्रममा छ भने त्यो स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ ।

आखिर किन यस्तो हुन्छ त ? यसबाट बच्ने उपायहरू केके छन् ?

निद्रामा बोल्नु

हामी सुतिरहँदा मस्तिष्कमा एक प्रकारको सुरक्षा संयन्त्रले काम गरिरहेको हुन्छ । उक्त संयन्त्रले सपनासँग जोडिएका स्नायु गतिविधिहरूलाई बोल्ने वा शरीरको हलचलमा बदल्नबाट रोक्छ ।

तर यो प्रणालीले सधैं सही तरिकाले काम गर्छ भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीँ यसमा समस्या आउन सक्छ । र, यहीकारण नै व्यक्तिहरू सुतिरहेको अवस्थामा पनि बोल्ने, हिड्ने, छटपटाउने गर्छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार यो विभिन्न शारीरिक र मानसिक कारणहरूसँग जोडिएको हुन सक्छ । विशेषत: तनाव, डिप्रेसन, निद्राको कमी, मदिरा सेवन र ज्वरो जस्ता यसका कारण हुन सक्छन् ।

दिल्लीको सर गंगाराम अस्पतालका डाक्टर मोहसिन वली निद्रामा बोल्नु सामान्यतया कुनै ठूलो बिरामीको लक्षण नभई तनावसँग जोडिएको विषय मान्छन् । यदि कोही व्यक्ति तनावमा सुत्छ अथवा मनमा कुराहरू खेलाइरहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू निद्रामा बोल्न सक्ने उनी बताउँछन् । कतिपय भने सपनामा डराउँदा पनि बोल्ने उनको भनाइ छ ।

मेट्रो ग्रुप अफ हस्पिटलकी सिनियर कन्सल्टेन्ट न्यूरोलोजिस्ट डाक्टर सोनिया लाल गुप्ता पनि निदाइरहेको समयमा बोल्ने बानीलाई सामान्य समस्या मान्छन् । यो बढी बालबालिकामा देखिने उनको भनाइ छ । यदि यो समस्या बढ्दै गएको खण्डमा चाहिँ चिन्ता लिनु पर्ने उनी सुनाउँछन् ।

निद्रामा हिँड्नु

निद्रामा हिँड्नु बोल्नुको तुलनामा अझ बढी खतरनाक हुन्छ । डाक्टर मोहसिन वलीका अनुसार त्यसरी हिँड्दा व्यक्तिलाई आफू हिँडिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा लड्ने वा कुनै चिजसँग ठोक्किने खतरा बढी रहन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार रातको निद्रा धेरै चरणहरूमा पूरा हुन्छ ।

हामी सुत्ना साथै पूरा निदाइहाल्दैनौं । सबैभन्दा पहिले हामीलाई हल्का निद्रा लाग्छ । करिब २० मिनेट पछि हामी बिस्तारै गहिरो निद्रामा पर्न थाल्छौं ।

त्यसपछि निद्रा फेरि केही समयका लागि हल्का हुन्छ । त्यसपछि फेरि गहिरो निद्रा लाग्छ । त्यो अवस्थालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा र्‍यापिड आई मुभमेन्ट (रेम) भनिन्छ ।

निद्राका यी सबै चरणहरू रातभरमा धेरै पटक दोहोरिन्छन् । हरेक चक्रसँगै रेम अर्थात् गहिरो निद्राको समयावधि पनि बढ्दै जान्छ । यही सिलसिला बिहान निद्रा नखुलेसम्म चलिरहन्छ ।

रेम निद्राको क्रममा नै हामी सबैभन्दा बढी सपना देख्छौं । यस अवस्थामा शरीर लगभग पूर्ण रूपमा शिथिल रहन्छ । अर्थात् सपनामा चलिरहेका गतिविधि अनुसार शरीरले कुनै पनि हलचल गर्दैन ।

यद्यपि निद्रामा हिँड्ने समस्या पनि यही नै देखिन्छ । किनकि त्यसबेला मस्तिष्क र शरीरबीचको तालमेल बिग्रन जान्छ । एक प्रकारको भ्रमको स्थिति सिर्जना हुन्छ । उता मस्तिष्क यति सक्रिय हुन्छ कि उसले शरीरलाई हिँड्ने डुल्ने संकेत दिन्छ । तर यता व्यक्ति पूर्ण रूपमा ब्यूँझिने गरी सक्रिय हुँदैन ।

इटालीको मिलानस्थित निगुआरडा अस्पतालमा निद्रामा हिँड्ने व्यक्तिहरूको मस्तिष्कको गतिविधिको अध्ययन गरिएको थियो । त्यसक्रममा उनीहरूको मस्तिष्कका केही भागहरू त्यस समयमा सक्रिय रहने र बाँकी भागहरू भने निद्राकै अवस्थामा रहने पाइएको थियो ।

उक्त अध्ययनले निद्रामा हिँड्ने समस्या ‘निद्रा र ब्यूँझिएको अवस्थाबीच उत्पन्न असन्तुलन’को नतिजा हो भन्ने संकेत गरेको थियो ।

कुन अवस्थामा चिन्ता लिने ?

डाक्टर सोनिया लाल गुप्ताका अनुसार निद्रामा बोल्ने वा फतफताउने व्यक्तिहरूलाई आफूले रातमा बोलेको अथवा गरेको कुरा समेत याद हुँदैन । जुन बिल्कुलै सामान्य हो ।
माथि भने जस्तै बालबालिकाहरूमा भने यो समस्या उमेर बढ्दै जाँदा आफैं हराएर जान्छ । तर वयस्क अथवा त्यो माथिका उमेरहरूमा यस्तो समस्या छ र, त्यो निरन्तर बढ्दै छ भने कारणको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विशेषत: यो समस्याले निद्राको गुणस्तरमा असर गरेको छ/छैन भन्ने विषय हेर्नु पनि महत्वपूर्ण हुने उनी सुनाउँछन् । यदि कोही व्यक्ति बारम्बार निद्रामा बोल्छ, चिच्याउँछ वा हिंसात्मक व्यवहार गर्छ भने उनीहरूलाई जाँच गराउनु आवश्यक छ ।

के छ उपचार ?

डाक्टरहरूका अनुसार यस समस्याको कुनै छुट्टै उपचार हुँदैन । यसलाई निको बनाउन कारण बुझ्नु पर्ने र त्यसमा काम गर्नु उनीहरू बताउँछन् ।

विशेष गरी सुत्ने समय तालिका नियमित नहुनु वा धेरै तनाव लिँदा यस्तो समस्या हुन्छ । त्यसो हुनाले यो बानीमा सुधार गर्नु नै उत्तम समाधान मानिएको छ ।

डाक्टर सोनिया लाल गुप्ता निद्राको गुणस्तर सुधार्न सुत्ने र उठ्ने समय निश्चित हुनुपर्ने बताउँछन् । दिउँसो तीन बजेपछि क्याफिन (चिया, कफी) सेवन गर्न नहुने साथै सुत्नुअघि मोबाइल फोनको प्रयोगबाट टाढै रहने उनी सुनाउँछन् ।

तर यदि कोही व्यक्ति तनाव लिएर सुत्न जान्छ र यो समस्या निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ भने यो समस्या निरन्तर बढी रहने उनको भनाइ छ ।

बीबीसीबाट

मानसिक समस्या
हट टपिक्स
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

