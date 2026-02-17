+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

अध्ययनको निष्कर्ष : व्यायामले कम गर्छ रक्सी सेवनबाट हुने मृत्युको जोखिम

२०८२ चैत ३ गते १३:४६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
अध्ययनको निष्कर्ष : व्यायामले कम गर्छ रक्सी सेवनबाट हुने मृत्युको जोखिम

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेलायतमा गरिएको अध्ययनले नियमित शारीरिक व्यायामले रक्सी सेवनका कारण हुने क्यान्सर र मुटुरोगको जोखिम कम गर्ने देखाएको छ।

रक्सी सेवनले स्वास्थलाई असर गर्ने कुरा हामी सबैजसोलाई थाहा  छ । स्वस्थ रहनका लागि सीमित मात्रामा रक्सी सेवन गर्ने या यसबाट टाढै रहन सल्लाह दिइन्छ ।

रक्सी सेवनले कति असर गर्छ भन्ने कुरा व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, उमेर, उनीहरूको जीवनशैली आदिमा निर्भर रहन्छ । बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले पनि नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने व्यक्तिलाई रक्सीको असर कम हुने देखाएको छ ।

रक्सी पिउँदा हुने हानिलाई शारीरिक गतिविधिले कम गर्छ कि गर्दैन भन्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त अन्ययन ब्रिटिश जर्नल अफ स्पोर्ट्स मेडिसिनमा प्रकाशित छ ।

बेलायती र स्कटिस गरी ३६ हजार ३७० व्यक्तिमा यो अनुसन्धान गरिएको थियो । केही वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनमा रक्सी सेवनका कारण हुने क्यान्सर र मुटुरोगले भएका मृत्युको बारेमा पनि लेखाजोखा गरिएको थियो ।

अनुसन्धानमा सहभागी व्यक्तिहरूलाई रक्सी सेवन नगर्ने देखि धेरै सेवन गर्ने सम्म गरी विभिन्न समूहमा विभाजन गरिएको थियो । जसमा कहिल्यै रक्सी सेवन नगर्ने, पहिले सेवन गरेका तर अहिले छाडेका, आक्लझुक्कल मात्रै सेवन गर्ने, निश्चित समयसीमा तोकेर सेवन गर्ने, धेरै सेवन गर्ने र अत्यधिक रक्सी सेवन गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखी अध्ययन गरिएको थियो ।

अर्काेतर्फ शारीरिक सक्रियताका आधारमा पनि समूह निर्धारण गरिएको थियो । कत्ति पनि सक्रिय नहुने, मध्यम रुपमा सक्रिय हुने र धेरै सक्रिय हुने गरी ३ समूहमा विभाजन गरी अध्ययन गरिएको थियो ।

धेरै रक्सी पिउनेमा क्यान्सर र मुटुरोगबाट हुने मृत्युको जोखिम ४० प्रतिशतसम्म बढी पाइएको थियो । सीमित मात्रामा रक्सी पिउने तर शारीरिक सक्रियता नभएका व्यक्तिमा पनि जोखिम धेरै देखियो ।

जो व्यक्ति रक्सी पनि पिउने र शारीरिक रुपमा आफूलाई सक्रिय राख्छन्, उनीहरूमा यस खालका रोगबाट हुने मृत्युको जोखिम कम देखियो ।

शारीरिक सक्रियताले स्वास्थ्यमा हुने रक्सीको जोखिम कम हुने निष्कर्ष यो अध्ययनले निकालेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार रक्सी सेवनले पाचन प्रक्रियामा धेरै दवाव सिर्जना गर्छ । शरीरमा ‘अक्सिडेटिभ स्ट्रेस’ बढाउँछ । शरीरमा बोसो पचाउने प्रक्रियालाई पनि रक्सीले असर पुर्‍याउँछ र यसले कोलेस्टेरोल बढाउन भूमिका खेल्छ । उच्च रक्तचाप पनि बढाउँछ र मुटुरोगको जोखिम बढाउँछ ।

शारीरिक सक्रियताले यी जोखिमहरुलाई केही हदसम्म कम गर्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ ।

रक्सी सेवनपछि हुने स्वास्थ्य जोखिमलाई शारीरिक अभ्यासले कम गरे पनि स्वथ रहन रक्सी सेवनलाई सीमित गन र नियमित शारीरिक अभ्यास गर्ने बानी बसाल्न यस अध्ययनमा सुझाव दिइएको छ ।

रक्सी व्यायाम
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

अध्ययनको निष्कर्ष : व्यायामले कम गर्छ रक्सी सेवनबाट हुने मृत्युको जोखिम

अध्ययनको निष्कर्ष : व्यायामले कम गर्छ रक्सी सेवनबाट हुने मृत्युको जोखिम

