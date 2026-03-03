एकदम छिटो तौल कम गर्नाले शरीरलाई के–के नोक्सान हुन सक्छन् ?

२०८२ चैत ५ गते १४:४० २०८२ चैत ५ गते १४:४०
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

  • स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले हप्तामा आधा केजीदेखि १ केजीभन्दा छिटो तौल घटाउन नहुने चेतावनी दिएका छन्।

आजकाल धेरैजना स्लिम र फिट देखिन चाहन्छन् । त्यसैले छिटो–छिटो तौल घटाउने विभिन्न उपाय अपनाउने क्रम पनि बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न डाइट प्लान, फ्याट बर्न गर्ने सप्लिमेन्ट, क्र्यास डाइट र ‘डिटक्स’ विधिहरू निकै लोकप्रिय भइरहेका छन् । यी तरिकाले केही दिनमै धेरै तौल घटाउन सकिन्छ भन्ने दाबी गरिन्छ ।

तर स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार अत्यन्त छिटो तौल घटाउने प्रयासले शरीरमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्न सक्छ । सामान्यतया सुरक्षित रूपमा तौल घटाउने दर हप्तामा करिब आधा केजीदेखि १ केजी मानिन्छ । यसभन्दा धेरै छिटो तौल घटाउँदा शरीरमा पोषणको कमी, मांसपेशीको ह्रास र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्छन् ।यदि छिटो तौल घटाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने, त्यसबाट हुने सम्भावित नोक्सानबारे पहिले बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

१.पोषणको कमी

छिटो तौल घटाउने क्रममा धेरै मानिसहरूले अत्यन्त कम क्यालोरी भएको डाइट अपनाउँछन् । यस्तो डाइटमा प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स र फाइबर पर्याप्त मात्रामा नहुन सक्छ । शरीरलाई आवश्यक पोषण नपुग्दा कमजोरी, थकान, चक्कर आउने, ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा पोषणको कमी हुँदा कपाल झर्ने, छाला सुख्खा हुने, नङ कमजोर हुने र रोगसँग लड्ने क्षमता ‘इम्युनिटी’ पनि घट्न सक्छ । केही अवस्थामा आइरन, भिटामिन डी वा क्याल्सियमको कमीका कारण एनेमिया र हड्डी कमजोर हुने समस्या पनि देखिन सक्छ ।

२.मांसपेशी कमजोर हुने

शरीरको तौल घट्दा धेरैले बोसो मात्र घट्छ भन्ने सोच्छन् । तर वास्तविकतामा छिटो तौल घट्दा बोसोसँगै मांसपेशी पनि घट्न थाल्छ ।मांसपेशीले शरीरको मेटाबोलिज्मलाई सक्रिय राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यदि शरीरले पर्याप्त प्रोटिन नपायो भने ऊर्जा प्राप्त गर्न मांसपेशीलाई नै तोड्न थाल्छ ।

यसका कारण शरीर कमजोर हुने, काम गर्ने शक्ति घट्ने र शारीरिक क्षमता कम हुने समस्या देखिन सक्छ । दीर्घकालमा यसले शरीरको बनावट पनि असन्तुलित बनाउन सक्छ ।

३.मेटाबोलिज्ममा खराब असर

छिटो तौल घटाउने क्रममा शरीरले आफूलाई ‘ऊर्जाको अभाव’ भएको अवस्थामा रहेको जस्तो महसुस गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा शरीरले ऊर्जा बचत गर्न मेटाबोलिज्मलाई ढिलो बनाउँछ ।

मेटाबोलिज्म ढिलो हुँदा शरीरले क्यालोरी कम खर्च गर्न थाल्छ । फलस्वरूप भविष्यमा तौल फेरि छिटो बढ्ने सम्भावना बढ्छ । यसलाई ‘यो–यो इफेक्ट’ पनि भनिन्छ, जसमा तौल घटेपछि पुनः झन् बढी बढ्ने समस्या देखिन्छ ।

४.मुटुका रोगहरूको जोखिम

अत्यन्त कम क्यालोरी भएको डाइट वा अचानक धेरै तौल घटाउँदा शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट असन्तुलन हुन सक्छ । सोडियम, पोटासियम र म्याग्नेसियम जस्ता तत्वहरूको सन्तुलन बिग्रिँदा मुटुको धड्कनमा असर पर्न सक्छ ।

यसले हृदयको धड्कन अनियमित हुने, रक्तचाप अस्थिर हुने र थकान बढ्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ । गम्भीर अवस्थामा मुटुसम्बन्धी जटिलता पनि देखिन सक्छ ।

५.हार्मोनमा असन्तुलन

छिटो तौल घटाउँदा शरीरका विभिन्न हार्मोनहरूको सन्तुलन बिग्रिन सक्छ । विशेष गरी महिलाहरूमा मासिक धर्म अनियमित हुने वा बन्द हुने जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन् ।

हार्मोनल असन्तुलनले केवल शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, मानसिक अवस्थालाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । तनाव, चिडचिडेपन, मूड स्विङ, निद्रामा समस्या र थकान बढ्ने जस्ता लक्षण देखिन सक्छन् ।

६.पाचन तन्त्रमा खराब असर

अचानक डाइट परिवर्तन गर्दा पाचन प्रणालीलाई अनुकूल हुन समय लाग्छ । अत्यन्त कम खाना खाने वा केही खाद्य पदार्थ पूर्ण रूपमा बन्द गर्दा कब्जियत, अपच, पेट फुल्ने वा पेट दुख्ने समस्या देखिन सक्छ ।

फाइबरको कमी, पर्याप्त पानी नपिउनु र असन्तुलित डाइटले यी समस्यालाई झन् बढाउन सक्छ । त्यसैले तौल घटाउने क्रममा फलफूल, तरकारी, साबुत अन्न र प्रशस्त पानी सेवन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

७.पित्तथैलीमा पत्थरी बन्ने जोखिम

धेरै छिटो तौल घट्दा पित्तथैली (ग्यालब्ल्याडर) मा पत्थरी बन्ने जोखिम पनि बढ्न सक्छ । जब शरीरले बोसो छिटो–छिटो तोड्न थाल्छ, पित्तमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न सक्छ । यसले पत्थरी बन्ने सम्भावना बढाउँछ ।

८.मानसिक स्वास्थ्यमा असर

कडा डाइट, अत्यधिक क्यालोरी नियन्त्रण र छिटो परिणामको दबाबले मानसिक तनाव पनि बढाउन सक्छ । यसले खानाप्रति अस्वस्थ सम्बन्ध सिर्जना गर्न सक्छ, जसका कारण अत्यधिक खानु वा खाना पूर्ण रूपमा छोड्ने जस्ता समस्या पनि देखिन सक्छन् ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा

छिटो तौल घटाउने उपायहरू छोटो समयका लागि आकर्षक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार सन्तुलित डाइट, नियमित व्यायाम, पर्याप्त निद्रा र स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर बिस्तारै तौल घटाउनु सबैभन्दा सुरक्षित र प्रभावकारी तरिका हो ।

यदि तौल घटाउने योजना बनाइरहनुभएको छ भने पोषणविद् वा चिकित्सकको सल्लाह लिएर वैज्ञानिक तरिकाले अघि बढ्नु उत्तम हुन्छ । यसरी घटाइएको तौल दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन्छ र शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ ।

सम्बन्धित खबर

एकदम छिटो तौल कम गर्नाले शरीरलाई के–के नोक्सान हुन सक्छन् ?

एकदम छिटो तौल कम गर्नाले शरीरलाई के–के नोक्सान हुन सक्छन् ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

कसरी बनाइन्छ ‘कार्बोनेटेड’ पेय पदार्थ ? स्वास्थ्यका लागि जोखिम

कसरी बनाइन्छ ‘कार्बोनेटेड’ पेय पदार्थ ? स्वास्थ्यका लागि जोखिम

प्रतीक जोशी

प्रतीक जोशी खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

निदाएको बेला बोल्ने, हिँड्ने समस्या किन हुन्छ ?

निदाएको बेला बोल्ने, हिँड्ने समस्या किन हुन्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद इन्टरनल मेडिसिन

डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने

डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने

नकारात्मक सोचले मुटुलाई गर्छ असर

नकारात्मक सोचले मुटुलाई गर्छ असर

डा. अशोक पौडेल

डा. अशोक पौडेल इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजिस्ट

ट्रेन्डिङ

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना
७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम

गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम
किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?
डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने

डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने
मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories

फिचर

सबै
एकदम छिटो तौल कम गर्नाले शरीरलाई के–के नोक्सान हुन सक्छन् ?
आहार तथा पोषण

एकदम छिटो तौल कम गर्नाले शरीरलाई के–के नोक्सान हुन सक्छन् ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्
कसरी बनाइन्छ ‘कार्बोनेटेड’ पेय पदार्थ ? स्वास्थ्यका लागि जोखिम
आहार तथा पोषण

कसरी बनाइन्छ ‘कार्बोनेटेड’ पेय पदार्थ ? स्वास्थ्यका लागि जोखिम

प्रतीक जोशी

प्रतीक जोशी खाद्य अनुसन्धान अधिकृत
निदाएको बेला बोल्ने, हिँड्ने समस्या किन हुन्छ ?
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

निदाएको बेला बोल्ने, हिँड्ने समस्या किन हुन्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?
मिर्गौला तथा मुत्र रोग

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद इन्टरनल मेडिसिन
नकारात्मक सोचले मुटुलाई गर्छ असर
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

नकारात्मक सोचले मुटुलाई गर्छ असर

डा. अशोक पौडेल

डा. अशोक पौडेल इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजिस्ट
अध्ययनको निष्कर्ष : व्यायामले कम गर्छ रक्सी सेवनबाट हुने मृत्युको जोखिम
आहार तथा पोषण

अध्ययनको निष्कर्ष : व्यायामले कम गर्छ रक्सी सेवनबाट हुने मृत्युको जोखिम