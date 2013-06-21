गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ को निर्वाचन हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ५ चैतमा सभापति पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
- थापाले राजीनामा पत्र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई बुझाएका छन् र अब केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव पेस हुनेछ।
- पार्टी विधान अनुसार केन्द्रीय समितिले राजीनामा स्वीकृत गरेपछि उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भएर ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाइनेछ।
५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सभापति पदबाट राजीनामा दिँदै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई पत्र बुझाइसकेका छन् ।
माघ १ गते सभापतिमा निर्वाचित भएका थापाले बुधबार राजीना पत्र शर्मालाई बुझाएका हुन् ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै थापाले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आएका थापाले लगत्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकट वितरणमा सक्रिय भए भने आफू पनि काठमाडौं-४ छोडेर सर्लाही-४ मा चुनाव लड्न गए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भए ।
पार्टीभित्र थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् भने विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू भने राजीनामा दिन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
०७९ को निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको कांग्रेस यसपटक थापा नेतृत्वमा ‘बदल्यौँ कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्ने नारासहित उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दै चुनावमा होमिएको थियो । तर,निर्वाचनमा नमिठो हार बेहोरेपछि थापा राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
थापाले राजीनामा दिए अब यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने आम चासो छ । थापाले उपसभापति शर्मालाई बुझाएको राजीनामा पत्रसहितको प्रस्ताव अब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस हुनेछ । उक्त प्रस्ताव उपसभापतिले बैठकमा पेस गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेमा उपभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
सभापतिको राजीनामाबारे पार्टीको विधानको धारा २६ मा स्पष्ट लेखिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि बस्दैछ ।
– धारा २६ को (१) मा केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिन चाहेमा उपसभापतिमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
– केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरेमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाइ केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ ।
