गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?

थापाले उपसभापति शर्मालाई बुझाएको राजीनामा पत्रसहितको प्रस्ताव अब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस हुनेछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १३:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ को निर्वाचन हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ५ चैतमा सभापति पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • थापाले राजीनामा पत्र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई बुझाएका छन् र अब केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव पेस हुनेछ।
  • पार्टी विधान अनुसार केन्द्रीय समितिले राजीनामा स्वीकृत गरेपछि उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भएर ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाइनेछ।

५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सभापति पदबाट राजीनामा दिँदै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई पत्र बुझाइसकेका छन् ।

माघ १ गते सभापतिमा निर्वाचित भएका थापाले बुधबार राजीना पत्र शर्मालाई बुझाएका हुन् ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै थापाले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आएका थापाले लगत्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकट वितरणमा सक्रिय भए भने आफू पनि काठमाडौं-४ छोडेर सर्लाही-४ मा चुनाव लड्न गए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भए ।

पार्टीभित्र थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् भने विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू भने राजीनामा दिन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

०७९ को निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको कांग्रेस यसपटक थापा नेतृत्वमा ‘बदल्यौँ कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्ने नारासहित उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दै चुनावमा होमिएको थियो । तर,निर्वाचनमा नमिठो हार बेहोरेपछि थापा राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

थापाले राजीनामा दिए अब यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने आम चासो छ । थापाले उपसभापति शर्मालाई बुझाएको राजीनामा पत्रसहितको प्रस्ताव अब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस हुनेछ । उक्त प्रस्ताव उपसभापतिले बैठकमा पेस गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेमा उपभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

सभापतिको राजीनामाबारे पार्टीको विधानको धारा २६ मा स्पष्ट लेखिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि बस्दैछ ।

– धारा २६ को (१) मा केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिन चाहेमा उपसभापतिमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

– केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरेमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाइ केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ ।

 

‘बदलिएको कांग्रेस’को सन्देश प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन पर्याप्त समय भएन : गगन थापा

गगनको राजीनामा पत्र : ‘मेरो निर्णय पराजित मानसिकताको उपज होइन’

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गगनको राजीनामा अस्वीकृत प्रस्ताव पेस हुने

कांग्रेस सभापति गगन थापाले दिए राजीनामा

सकिएन कांग्रेसको ‘संकटकाल’

गगनलाई राजीनामा नदिन ३० बढी नेताको सुझाव

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

