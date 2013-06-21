एथर रिज्टा-एस नेपालमा चैत १३ गते सार्वजनिक हुने, ९९९ रुपैयाँमै बुकिङ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १८:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैद्य एनर्जी प्रालिले नयाँ एथर रिज्टा एस इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
  • रिज्टा एसले अधिकतम १२३ किमी रेन्ज, १० मिनेटमै १५ किमी फास्ट चार्जिङ र ८० किमी प्रतिघण्टा गति दिनेछ।
  • ग्राहकले ९९९ रुपैयाँमै फिर्तायोग्य रकममा रिज्टा एस बुक गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।

६ चैत, काठमाडौं । नाइमा एक्स्पो २०२५ मा सार्वजनिक गरिएको एथर रिज्टा जीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएसँगै रिज्टा एस सार्वजनिक हुने भएको छ । नेपालको दुई पाङ्ग्रे ईभी ब्रान्ड वैद्य एनर्जी प्रालिले नयाँ एथर रिज्टा एस सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

यस मोडेलले प्रिमियम आराम, दैनिक प्रयोगमा सहजता र उत्कृष्ट मूल्यलाई एकैसाथ उपलब्ध गराउँदै विद्युतीय सवारीतर्फको रूपान्तरणलाई अझ तीव्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

‘नेपाली परिवारको आवश्यकता ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएको रिज्टा एसलाई सबैभन्दा व्यवहारिक र सहज पहुँचयोग्य इलेक्ट्रिक स्कुटरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले स्मार्ट र दिगो यातायाततर्फ नेपाललाई अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ’ वैद्य एनर्जी प्रालिले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

देशभरका ग्राहकले अब फिर्तायोग्य रहनेगरी ९९९ रुपैयाँमै रिज्टा एस बुक गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ स्कुटरले अधिकतम १२३ किमी रेन्ज प्रदान गर्ने, १० मिनेटमै १५ किलोमिटर सम्मको दूरी थप्न सकिनेगरी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने, ३४ लिटरको विशाल अन्डरसिट स्टोरेज रहेको, ८० किलोमिटर प्रतिघण्टा अधिकतम गति प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

एथर रिज्टा-एस
कांग्रेसकी कान्छी सांसदका प्रमुख मुद्दा ब्रेन ड्रेन र जलवायु परिवर्तन

काठमाडौंमा वर्षाले बढायो ट्राफिक जाम

हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना, चालक घाइते

कांग्रेसले किन चुनाव हार्‍यो ?, विश्वप्रकाशले औंल्याए यी कारण (२७ बुँदासहित)

एभरेस्ट बैंकले प्रकाशन गर्‍यो २०८३ सालको क्यालेन्डर

मुख स्वास्थ्य : बालकदेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई आवश्यक

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

